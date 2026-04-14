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ouroboros4
> blog
GTA VI : combien d'exemplaires vendus le jour de sa sortie ?
À votre avis ?
Sachant que le 5 avait fait 11 millions le jour de sa sortie et qu'il a garder le record depuis !
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posted the 04/14/2026 at 08:56 AM by
ouroboros4
comments (
36
)
ravyxxs
posted
the 04/14/2026 at 08:59 AM
Tu voix le peak de WUKONG sur Steam Chart ? Multiplie ça par 5-7 sur console
djfab
posted
the 04/14/2026 at 09:01 AM
Qui a battu les 11M de GTA v ? wukong ?
cyr
posted
the 04/14/2026 at 09:02 AM
En tous cas ,je participerai pas a ce nouveau record....
Les fans de gta ont faim. Gta5 est sortie sur ps360......ça commence a dater.
ouroboros4
posted
the 04/14/2026 at 09:05 AM
djfab
après vérification GTA V est toujours premier.
Talonné de près par Wukong
rogeraf
posted
the 04/14/2026 at 09:08 AM
11,5 ? Avec la version switch 2 si c'est le cas : 25 millions ......
foxstep
posted
the 04/14/2026 at 09:21 AM
Osef
link571
posted
the 04/14/2026 at 09:22 AM
Je pense qu’il peut taper les 20 millions mais en étant raisonnable je dirais 15.
walterwhite
posted
the 04/14/2026 at 09:25 AM
GTA V est sorti en fin de gen' PS3/360 avec un parc de quasi 170 millions de machines.
Je pense qu'il fera entre 9 et 13 millions de ventes.
shambala93
posted
the 04/14/2026 at 09:28 AM
Fourchette haute 15 millions day one.
10 millions sinon.
narustorm
posted
the 04/14/2026 at 09:31 AM
17million !
djfab
posted
the 04/14/2026 at 09:44 AM
Je dis qu'il fera un peu plus que GTAV : 12 M !
ouroboros4
posted
the 04/14/2026 at 09:46 AM
djfab
je pense pareil !
marios1
posted
the 04/14/2026 at 09:47 AM
Au moins 100 000 facile
evasnake
posted
the 04/14/2026 at 09:53 AM
Je sais pas si c'est très intéressant, mais oui, on sait tous qu'il fera (beaucoup?) mieux que le 5.
grospich
posted
the 04/14/2026 at 10:00 AM
Je pense qu'il fera moins bien que GTA5 : la situation économique est difficile, le prix d'un jeu n'est pas négligeable, d'autant plus si t'as pas encore la console dont le prix a explosé depuis sa sortie.
Franchement j'suis pas sûr que les gens qui n'ont pas encore de PS5 vont la prendre pour juste GTA6. Sur PS360 en fin de vie où on trouvait la console en promo ça a attiré du monde, aujourd'hui je vois mal quelqu'un balancer 730€ pour la console + GTA6.
pcverso
posted
the 04/14/2026 at 10:03 AM
Vue qu'il qu'en demat Day one il fera moins que gta 5 a mon avis .
Ps: la version pc pourrais arriver plus vite
https://www.jeuxvideo.com/news/2074858/la-sortie-de-gta-6-sur-pc-aurait-elle-lieu-plus-tot-que-prevu.htm
grospich
posted
the 04/14/2026 at 10:04 AM
En tout cas n'ayant pas de PS5, je ne compte pas mettre une telle somme. Si la console aurait baissé avec le temps à 350/400€ à la limite, oui.
keiku
posted
the 04/14/2026 at 10:14 AM
je dirais entre 5 et 15 millions suivant l’accueil et la période de sortie, et 30-40 millions d'ici la fin de la gen ,un regain de vente quand il sortiront la version + sur la gen suivante et le pc avec une montée a 60 - 70 million (max) et puis ca va retomber fortement sur la durée...
shambala93
posted
the 04/14/2026 at 10:26 AM
Les fourchette de certains sont des épandeurs agricoles
icebergbrulant
posted
the 04/14/2026 at 10:29 AM
Selon mes calculs et mon intelligence certaine
, le jeu fera aux alentours de 18 millions Day One et fera le double très très vite
A noter que la PS5 sera en rupture de stock en fin d’année tellement le jeu va mettre en folie les gens
A l’instar d’un zombie qui ne pense qu’à bouffer de la chair fraîche, le joueur lambda, quant à lui, sera obnubilé par GTA 6, les autres jeux n’existeront plus du tout
Je vois même des gens jeter leur Switch 2 par les fenêtres
Nintendo ne va pas être content
Et pour finir, le jeu aura la note fabuleuse de 98/100 sur Metacritic
Voilà pour les infos du futur, merci qui ? Merci Nostragamus !
leonr4
posted
the 04/14/2026 at 10:30 AM
djfab
ouroboros4
BMW c'est seulement 4,5M en 24H.
GTAV c'est 11,2M en 24H et aucun autre jeu s'en approche de ce chiffre, même pas les call of et fifa.
shambala93
posted
the 04/14/2026 at 10:32 AM
leonr4
Le seul qui pourrait s’approcher c’est un Pokémon ambitieux avec un vrai budget.
ouroboros4
posted
the 04/14/2026 at 10:36 AM
leonr4
merci !
marcus62
posted
the 04/14/2026 at 10:38 AM
Ce sera un immense succès, le plus gros de cette Gen.
GTA VI ce sera day one ! Le seul jeu « tier » qui m’intéresse cette année.
djfab
posted
the 04/14/2026 at 10:45 AM
keiku
: "et puis ca va retomber fortement sur la durée..." : comme est retombé fortement GTA V !?
keiku
posted
the 04/14/2026 at 10:50 AM
djfab
gta 6 ne fera pas la moitié du score du 5, le 5 a atteint le pic absolu, le 6 ne saura que faire moins... surtout que la base de joueurs console+pc est en baisse constante... que avec la rétrocompatibilité et la durée du cross gen, il s'étendra sur une génération de moins que la précédente, sans parler que si on a un gain graphique conséquent, les mise a jour du online seront surement moins régulière
donc je pense au mieux qu'on atteindra la moitié (voir un peu plus) des ventes du 5 au max
rocan
posted
the 04/14/2026 at 10:51 AM
Je mise sur 15 millions.
gasmok2
posted
the 04/14/2026 at 10:53 AM
shambala93
Mais comme Nintendo ne mettra pas plus de 18€ et un sandwich Paul pour le budget d'un jeu Pokemon, on peut dire que Rockstar peut resté serein.
Sinon je mise un 18 millions, car le 5 est sorti sans le succès de GTA Oline avant lui.
Maintenant il va y avoir les fans de la première heure plus tous les accrocs à GTA Online
shambala93
posted
the 04/14/2026 at 11:01 AM
gasmok2
Ahah exactement
kikoo31
posted
the 04/14/2026 at 11:03 AM
100⁰00000000000000000000 milliard de milliard de millions de 000000000 avec des 1 devant .
cidkageno
posted
the 04/14/2026 at 11:05 AM
Il fera moins que le 5.
lefab88
posted
the 04/14/2026 at 11:12 AM
kikoo31
pcverso
posted
the 04/14/2026 at 11:18 AM
https://youtu.be/UmOxwOkOq4A?is=ooJoFm8SqJEa6VHr
keiku
posted
the 04/14/2026 at 11:34 AM
pcverso
le film reflète en tout cas bien l'age moyen, ca m'étonne que le comité de censure ne lui est pas encore tomber dessus
pcverso
posted
the 04/14/2026 at 11:50 AM
keiku
oui cest clair et je pense que cest l'idée a la base bien que certain adulte doivent être pareil sur gta
cyr
posted
the 04/14/2026 at 12:08 PM
Allez, il va se vendre 17 438 958 exemplaire de gta6 en day one.
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Ps: la version pc pourrais arriver plus vite
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Nintendo ne va pas être content
Et pour finir, le jeu aura la note fabuleuse de 98/100 sur Metacritic
Voilà pour les infos du futur, merci qui ? Merci Nostragamus !
BMW c'est seulement 4,5M en 24H.
GTAV c'est 11,2M en 24H et aucun autre jeu s'en approche de ce chiffre, même pas les call of et fifa.
Le seul qui pourrait s’approcher c’est un Pokémon ambitieux avec un vrai budget.
GTA VI ce sera day one ! Le seul jeu « tier » qui m’intéresse cette année.
donc je pense au mieux qu'on atteindra la moitié (voir un peu plus) des ventes du 5 au max
Mais comme Nintendo ne mettra pas plus de 18€ et un sandwich Paul pour le budget d'un jeu Pokemon, on peut dire que Rockstar peut resté serein.
Sinon je mise un 18 millions, car le 5 est sorti sans le succès de GTA Oline avant lui.
Maintenant il va y avoir les fans de la première heure plus tous les accrocs à GTA Online
Ahah exactement