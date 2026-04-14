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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
GTA VI : combien d'exemplaires vendus le jour de sa sortie ?
À votre avis ?
Sachant que le 5 avait fait 11 millions le jour de sa sortie et qu'il a garder le record depuis !

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    posted the 04/14/2026 at 08:56 AM by ouroboros4
    comments (36)
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 08:59 AM
    Tu voix le peak de WUKONG sur Steam Chart ? Multiplie ça par 5-7 sur console
    djfab posted the 04/14/2026 at 09:01 AM
    Qui a battu les 11M de GTA v ? wukong ?
    cyr posted the 04/14/2026 at 09:02 AM
    En tous cas ,je participerai pas a ce nouveau record....

    Les fans de gta ont faim. Gta5 est sortie sur ps360......ça commence a dater.
    ouroboros4 posted the 04/14/2026 at 09:05 AM
    djfab après vérification GTA V est toujours premier.
    Talonné de près par Wukong
    rogeraf posted the 04/14/2026 at 09:08 AM
    11,5 ? Avec la version switch 2 si c'est le cas : 25 millions ......
    foxstep posted the 04/14/2026 at 09:21 AM
    Osef
    link571 posted the 04/14/2026 at 09:22 AM
    Je pense qu’il peut taper les 20 millions mais en étant raisonnable je dirais 15.
    walterwhite posted the 04/14/2026 at 09:25 AM
    GTA V est sorti en fin de gen' PS3/360 avec un parc de quasi 170 millions de machines.

    Je pense qu'il fera entre 9 et 13 millions de ventes.
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 09:28 AM
    Fourchette haute 15 millions day one.

    10 millions sinon.
    narustorm posted the 04/14/2026 at 09:31 AM
    17million !
    djfab posted the 04/14/2026 at 09:44 AM
    Je dis qu'il fera un peu plus que GTAV : 12 M !
    ouroboros4 posted the 04/14/2026 at 09:46 AM
    djfab je pense pareil !
    marios1 posted the 04/14/2026 at 09:47 AM
    Au moins 100 000 facile
    evasnake posted the 04/14/2026 at 09:53 AM
    Je sais pas si c'est très intéressant, mais oui, on sait tous qu'il fera (beaucoup?) mieux que le 5.
    grospich posted the 04/14/2026 at 10:00 AM
    Je pense qu'il fera moins bien que GTA5 : la situation économique est difficile, le prix d'un jeu n'est pas négligeable, d'autant plus si t'as pas encore la console dont le prix a explosé depuis sa sortie.

    Franchement j'suis pas sûr que les gens qui n'ont pas encore de PS5 vont la prendre pour juste GTA6. Sur PS360 en fin de vie où on trouvait la console en promo ça a attiré du monde, aujourd'hui je vois mal quelqu'un balancer 730€ pour la console + GTA6.
    pcverso posted the 04/14/2026 at 10:03 AM
    Vue qu'il qu'en demat Day one il fera moins que gta 5 a mon avis .

    Ps: la version pc pourrais arriver plus vite

    https://www.jeuxvideo.com/news/2074858/la-sortie-de-gta-6-sur-pc-aurait-elle-lieu-plus-tot-que-prevu.htm
    grospich posted the 04/14/2026 at 10:04 AM
    En tout cas n'ayant pas de PS5, je ne compte pas mettre une telle somme. Si la console aurait baissé avec le temps à 350/400€ à la limite, oui.
    keiku posted the 04/14/2026 at 10:14 AM
    je dirais entre 5 et 15 millions suivant l’accueil et la période de sortie, et 30-40 millions d'ici la fin de la gen ,un regain de vente quand il sortiront la version + sur la gen suivante et le pc avec une montée a 60 - 70 million (max) et puis ca va retomber fortement sur la durée...
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 10:26 AM
    Les fourchette de certains sont des épandeurs agricoles
    icebergbrulant posted the 04/14/2026 at 10:29 AM
    Selon mes calculs et mon intelligence certaine , le jeu fera aux alentours de 18 millions Day One et fera le double très très vite

    A noter que la PS5 sera en rupture de stock en fin d’année tellement le jeu va mettre en folie les gens

    A l’instar d’un zombie qui ne pense qu’à bouffer de la chair fraîche, le joueur lambda, quant à lui, sera obnubilé par GTA 6, les autres jeux n’existeront plus du tout
    Je vois même des gens jeter leur Switch 2 par les fenêtres
    Nintendo ne va pas être content

    Et pour finir, le jeu aura la note fabuleuse de 98/100 sur Metacritic

    Voilà pour les infos du futur, merci qui ? Merci Nostragamus !
    leonr4 posted the 04/14/2026 at 10:30 AM
    djfab ouroboros4

    BMW c'est seulement 4,5M en 24H.
    GTAV c'est 11,2M en 24H et aucun autre jeu s'en approche de ce chiffre, même pas les call of et fifa.
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 10:32 AM
    leonr4
    Le seul qui pourrait s’approcher c’est un Pokémon ambitieux avec un vrai budget.
    ouroboros4 posted the 04/14/2026 at 10:36 AM
    leonr4 merci !
    marcus62 posted the 04/14/2026 at 10:38 AM
    Ce sera un immense succès, le plus gros de cette Gen.

    GTA VI ce sera day one ! Le seul jeu « tier » qui m’intéresse cette année.
    djfab posted the 04/14/2026 at 10:45 AM
    keiku : "et puis ca va retomber fortement sur la durée..." : comme est retombé fortement GTA V !?
    keiku posted the 04/14/2026 at 10:50 AM
    djfab gta 6 ne fera pas la moitié du score du 5, le 5 a atteint le pic absolu, le 6 ne saura que faire moins... surtout que la base de joueurs console+pc est en baisse constante... que avec la rétrocompatibilité et la durée du cross gen, il s'étendra sur une génération de moins que la précédente, sans parler que si on a un gain graphique conséquent, les mise a jour du online seront surement moins régulière

    donc je pense au mieux qu'on atteindra la moitié (voir un peu plus) des ventes du 5 au max
    rocan posted the 04/14/2026 at 10:51 AM
    Je mise sur 15 millions.
    gasmok2 posted the 04/14/2026 at 10:53 AM
    shambala93
    Mais comme Nintendo ne mettra pas plus de 18€ et un sandwich Paul pour le budget d'un jeu Pokemon, on peut dire que Rockstar peut resté serein.

    Sinon je mise un 18 millions, car le 5 est sorti sans le succès de GTA Oline avant lui.

    Maintenant il va y avoir les fans de la première heure plus tous les accrocs à GTA Online
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 11:01 AM
    gasmok2
    Ahah exactement
    kikoo31 posted the 04/14/2026 at 11:03 AM
    100⁰00000000000000000000 milliard de milliard de millions de 000000000 avec des 1 devant .
    cidkageno posted the 04/14/2026 at 11:05 AM
    Il fera moins que le 5.
    lefab88 posted the 04/14/2026 at 11:12 AM
    kikoo31
    pcverso posted the 04/14/2026 at 11:18 AM
    https://youtu.be/UmOxwOkOq4A?is=ooJoFm8SqJEa6VHr
    keiku posted the 04/14/2026 at 11:34 AM
    pcverso le film reflète en tout cas bien l'age moyen, ca m'étonne que le comité de censure ne lui est pas encore tomber dessus
    pcverso posted the 04/14/2026 at 11:50 AM
    keiku oui cest clair et je pense que cest l'idée a la base bien que certain adulte doivent être pareil sur gta
    cyr posted the 04/14/2026 at 12:08 PM
    Allez, il va se vendre 17 438 958 exemplaire de gta6 en day one.
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