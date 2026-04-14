Un film d'animation classé R sur 'Bloodborne' est en cours de développement, annoncé à CinemaCon. Jacksepticeye est en train de développer le film.Il déclare :
"Salut les gars, je suis Jacksepticeye et comme annoncé à CinemaCon, Sony Pictures réalise officiellement un long-métrage d'animation Bloodborne. Je produis ce projet et vous n'avez pas idée à quel point je suis incroyablement excité de pouvoir enfin en parler !! Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit la MEILLEURE adaptation de Bloodborne possible. Ce n'est pas seulement mon jeu préféré de tous les temps, mais je sais à quel point les fans de ce jeu sont vraiment passionnés et combien ils ont envie d'en voir plus. Je ne peux pas partager beaucoup d'informations sur le projet pour le moment, mais ça fait tellement de bien de vous faire savoir que ça se passe !"
Source : https://variety.com/2026/film/news/bloodborne-video-game-r-rated-animated-movie-adaptation-sony-cinemacon-1236720936/
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posted the 04/14/2026 at 03:58 AM by link49
ça aurait pu être pire....en Audiobook
Bloodborne 2 en préparation ?
FS a bien accepté de faire une exclusivité pour Nintendo, pas de jaloux comme ça