Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Bloodborne
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name : Bloodborne
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : 1 à 5 (online)
european release date : 03/25/2015
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[Sony] A défaut d'un jeu, Bloodborne aura un film d'animation


Un film d'animation classé R sur 'Bloodborne' est en cours de développement, annoncé à CinemaCon. Jacksepticeye est en train de développer le film.Il déclare :

"Salut les gars, je suis Jacksepticeye et comme annoncé à CinemaCon, Sony Pictures réalise officiellement un long-métrage d'animation Bloodborne. Je produis ce projet et vous n'avez pas idée à quel point je suis incroyablement excité de pouvoir enfin en parler !! Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit la MEILLEURE adaptation de Bloodborne possible. Ce n'est pas seulement mon jeu préféré de tous les temps, mais je sais à quel point les fans de ce jeu sont vraiment passionnés et combien ils ont envie d'en voir plus. Je ne peux pas partager beaucoup d'informations sur le projet pour le moment, mais ça fait tellement de bien de vous faire savoir que ça se passe !"

Source : https://variety.com/2026/film/news/bloodborne-video-game-r-rated-animated-movie-adaptation-sony-cinemacon-1236720936/
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    Who likes this ?
    posted the 04/14/2026 at 03:58 AM by link49
    comments (8)
    kinectical posted the 04/14/2026 at 04:25 AM
    Les connards cont tout nous donnez ….sauf un remake ou une suite
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 04:32 AM
    link49 posted the 04/14/2026 at 04:58 AM
    Hâte de voir le résultat quand même.
    gasmok2 posted the 04/14/2026 at 06:59 AM
    kinectical
    ça aurait pu être pire....en Audiobook
    alucardhellsing posted the 04/14/2026 at 07:51 AM
    JE PREND QUAND MEME
    51love posted the 04/14/2026 at 07:56 AM
    Au moins l'univers Bloodborne est pas mort, c'est même plutôt un bon indicateur.

    Bloodborne 2 en préparation ?

    FS a bien accepté de faire une exclusivité pour Nintendo, pas de jaloux comme ça
    link49 posted the 04/14/2026 at 07:58 AM
    51love J'espère aussi que ça prépare une suite, même si j'ai un gros doute.
    rider288 posted the 04/14/2026 at 08:04 AM
    Playstation Studios, ca annonce plein de chose pour finalement... On attend encore le Film Ghost of Tsushima PAR exemple. Bref annoncé c'est bien, du concret c'est mieux
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