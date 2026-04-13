Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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[Pragmata] Même Gamekult est conquis par le titre de Capcom


Le jeu obtient de leur part un très beau 8/10 :



Pour rappel, le jeu sortira en fin de semaine.

Source : https://www.gamekult.com/jeux/pragmata-3050882343/test.html/
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    marchand2sable, aeris336, burningcrimson, tristram
    posted the 04/13/2026 at 03:16 PM by link49
    comments (24)
    nosphor68 posted the 04/13/2026 at 03:20 PM
    Le Gamekult d’aujourd’hui c’est pas le Vrai Gamekult….. Pour moi ce site n’existe plus et n’a plus de valeur.
    marchand2sable posted the 04/13/2026 at 03:21 PM
    Sans surprise excellent, vivement vendredi.

    Par contre le : Diana parle trop, me fait peur. C'est un truc qui m'insupporte dans les JV maintenant.
    link49 posted the 04/13/2026 at 03:23 PM
    nosphor68 Pas faux, mais ça reste un avis qu'il faut prendre comme tel.

    Bon par contre, je ne sais pas s'ils feront un test sur la version Switch 2 plus tard, vu que c'est indiqué PC, Ps5 et Xbox Seires.
    kali posted the 04/13/2026 at 03:26 PM
    "Même Gamekult" ça veut dire quoi ça encore ?
    J'ai raté qqch ?
    micheljackson posted the 04/13/2026 at 03:27 PM
    "Diana parle un peu trop"
    Je m'en doutais qu'elle allait me casser les couilles,
    vivement un mod pour la faire taire.

    nosphor68
    Gamekult est mort quand ils ont viré DrChocapic parce qu'il disait la vérité sur la Wii et Nintendo dans l'émission hebdo.
    akinen posted the 04/13/2026 at 03:30 PM
    micheljackson il est parti de lui meme?
    rogeraf posted the 04/13/2026 at 03:32 PM
    Y aura il des passages en extérieurs ? Genre en campagne ou dans l'espace ?
    cyr posted the 04/13/2026 at 03:34 PM
    marchand2sable ouai , enfin si c'est comme dans metroid prime4 , ça sera bien supportable.

    Pareil les gens se sont plein que le mec parler beaucoup, mais en vrai....
    rendan posted the 04/13/2026 at 03:34 PM
    OK DAY ONE
    aeris336 posted the 04/13/2026 at 03:34 PM
    Les tests confirment donc mes bonnes impressions de la demo

    Day one sur Switch 2
    nicolasgourry posted the 04/13/2026 at 03:38 PM
    aeris336 étonnant que tu n'as pas relevé la moyenne Metacritic de la version NS2 !
    hypermario posted the 04/13/2026 at 03:39 PM
    Tres bonne nouvelle, et merci Capcom pour ce bon debut d'année !
    aeris336 posted the 04/13/2026 at 03:42 PM
    nicolasgourry J'ai regardé. La version Switch 2 a 93 sur meta mais il doit avoir que 6 ou 7 notes donc bon
    mercure7 posted the 04/13/2026 at 03:46 PM
    La démo était plaisante.

    Pas surprenant que le produit final le soit aussi.
    zekk posted the 04/13/2026 at 03:46 PM
    Ce site de fake tests on s'en fou de l'avis des mecs qui font des tests sur des prologues
    judebox posted the 04/13/2026 at 03:55 PM
    Perso, j’aimais pas non plus l’ancien Gamekult
    ravyxxs posted the 04/13/2026 at 04:02 PM
    J'ai le flair je vous dis le flaaaaaair, je savais qu'on tenait un bijou

    zekk Ils t'ont fâché toi avec Crimson
    malroth posted the 04/13/2026 at 04:08 PM
    0 crédibilité ce site

    Et pourtant j'attends Pragmata. Mais clairement le nouveau gamekult c'est des guignoles. Faut savoir dire les termes.
    akiru posted the 04/13/2026 at 04:17 PM
    Pourquoi "même" Gamekult ?

    On en a rien a foutre de Gamekult. C'est les même tocards qui ne savent pas jouer que les autres testeurs.
    zekk posted the 04/13/2026 at 04:28 PM
    ravyxxs alors oui j'aime le jeu, mais plus largement un site qui se permet ce genre de tests ne devraient avoir aucune crédibilité ( du coup, je n'aime pas la presse JV )
    altendorf posted the 04/13/2026 at 04:38 PM
    Sauf que ce Gamekult ne vaut rien.
    ravyxxs posted the 04/13/2026 at 04:55 PM
    altendorf Claaair !!

    zekk Perso j'ai JAMAIS aimé ce site wow...jamais compris aussi les gens qui payaient mais bon...
    zekk posted the 04/13/2026 at 05:01 PM
    ravyxxs pareil, c’est pour ça que je tape + sur eux que sur les autres, parce que les autres n'ont pas vraiment de crédibilité

    Perso je me fie + sur l'avis des membres du site que je trouve + intéressant que la presse
    azerty posted the 04/13/2026 at 05:19 PM
    Vous saoulez avec Gamekult, ils sont tous parti, c'est origami et Sumimasen turbo. Balek de ce site
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