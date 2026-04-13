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[Pragmata] Même Gamekult est conquis par le titre de Capcom
Le jeu obtient de leur part un très beau 8/10 :
Pour rappel, le jeu sortira en fin de semaine.
Source :
https://www.gamekult.com/jeux/pragmata-3050882343/test.html/
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marchand2sable
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posted the 04/13/2026 at 03:16 PM by
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comments (
24
)
nosphor68
posted
the 04/13/2026 at 03:20 PM
Le Gamekult d’aujourd’hui c’est pas le Vrai Gamekult….. Pour moi ce site n’existe plus et n’a plus de valeur.
marchand2sable
posted
the 04/13/2026 at 03:21 PM
Sans surprise excellent, vivement vendredi.
Par contre le : Diana parle trop, me fait peur. C'est un truc qui m'insupporte dans les JV maintenant.
link49
posted
the 04/13/2026 at 03:23 PM
nosphor68
Pas faux, mais ça reste un avis qu'il faut prendre comme tel.
Bon par contre, je ne sais pas s'ils feront un test sur la version Switch 2 plus tard, vu que c'est indiqué PC, Ps5 et Xbox Seires.
kali
posted
the 04/13/2026 at 03:26 PM
"Même Gamekult" ça veut dire quoi ça encore ?
J'ai raté qqch ?
micheljackson
posted
the 04/13/2026 at 03:27 PM
"Diana parle un peu trop"
Je m'en doutais qu'elle allait me casser les couilles,
vivement un mod pour la faire taire.
nosphor68
Gamekult est mort quand ils ont viré DrChocapic parce qu'il disait la vérité sur la Wii et Nintendo dans l'émission hebdo.
akinen
posted
the 04/13/2026 at 03:30 PM
micheljackson
il est parti de lui meme?
rogeraf
posted
the 04/13/2026 at 03:32 PM
Y aura il des passages en extérieurs ? Genre en campagne ou dans l'espace ?
cyr
posted
the 04/13/2026 at 03:34 PM
marchand2sable
ouai , enfin si c'est comme dans metroid prime4 , ça sera bien supportable.
Pareil les gens se sont plein que le mec parler beaucoup, mais en vrai....
rendan
posted
the 04/13/2026 at 03:34 PM
OK DAY ONE
aeris336
posted
the 04/13/2026 at 03:34 PM
Les tests confirment donc mes bonnes impressions de la demo
Day one sur Switch 2
nicolasgourry
posted
the 04/13/2026 at 03:38 PM
aeris336
étonnant que tu n'as pas relevé la moyenne Metacritic de la version NS2 !
hypermario
posted
the 04/13/2026 at 03:39 PM
Tres bonne nouvelle, et merci Capcom pour ce bon debut d'année !
aeris336
posted
the 04/13/2026 at 03:42 PM
nicolasgourry
J'ai regardé. La version Switch 2 a 93 sur meta mais il doit avoir que 6 ou 7 notes donc bon
mercure7
posted
the 04/13/2026 at 03:46 PM
La démo était plaisante.
Pas surprenant que le produit final le soit aussi.
zekk
posted
the 04/13/2026 at 03:46 PM
Ce site de fake tests
on s'en fou de l'avis des mecs qui font des tests sur des prologues
judebox
posted
the 04/13/2026 at 03:55 PM
Perso, j’aimais pas non plus l’ancien Gamekult
ravyxxs
posted
the 04/13/2026 at 04:02 PM
J'ai le flair je vous dis le flaaaaaair, je savais qu'on tenait un bijou
zekk
Ils t'ont fâché toi avec Crimson
malroth
posted
the 04/13/2026 at 04:08 PM
0 crédibilité ce site
Et pourtant j'attends Pragmata. Mais clairement le nouveau gamekult c'est des guignoles. Faut savoir dire les termes.
akiru
posted
the 04/13/2026 at 04:17 PM
Pourquoi "même" Gamekult ?
On en a rien a foutre de Gamekult. C'est les même tocards qui ne savent pas jouer que les autres testeurs.
zekk
posted
the 04/13/2026 at 04:28 PM
ravyxxs
alors oui j'aime le jeu, mais plus largement un site qui se permet ce genre de tests ne devraient avoir aucune crédibilité ( du coup, je n'aime pas la presse JV
)
altendorf
posted
the 04/13/2026 at 04:38 PM
Sauf que ce Gamekult ne vaut rien.
ravyxxs
posted
the 04/13/2026 at 04:55 PM
altendorf
Claaair !!
zekk
Perso j'ai JAMAIS aimé ce site wow...jamais compris aussi les gens qui payaient mais bon...
zekk
posted
the 04/13/2026 at 05:01 PM
ravyxxs
pareil, c’est pour ça que je tape + sur eux que sur les autres, parce que les autres n'ont pas vraiment de crédibilité
Perso je me fie + sur l'avis des membres du site que je trouve + intéressant que la presse
azerty
posted
the 04/13/2026 at 05:19 PM
Vous saoulez avec Gamekult, ils sont tous parti, c'est origami et Sumimasen turbo. Balek de ce site
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Par contre le : Diana parle trop, me fait peur. C'est un truc qui m'insupporte dans les JV maintenant.
Bon par contre, je ne sais pas s'ils feront un test sur la version Switch 2 plus tard, vu que c'est indiqué PC, Ps5 et Xbox Seires.
J'ai raté qqch ?
Je m'en doutais qu'elle allait me casser les couilles,
vivement un mod pour la faire taire.
nosphor68
Gamekult est mort quand ils ont viré DrChocapic parce qu'il disait la vérité sur la Wii et Nintendo dans l'émission hebdo.
Pareil les gens se sont plein que le mec parler beaucoup, mais en vrai....
Day one sur Switch 2
Pas surprenant que le produit final le soit aussi.
zekk Ils t'ont fâché toi avec Crimson
Et pourtant j'attends Pragmata. Mais clairement le nouveau gamekult c'est des guignoles. Faut savoir dire les termes.
On en a rien a foutre de Gamekult. C'est les même tocards qui ne savent pas jouer que les autres testeurs.
zekk Perso j'ai JAMAIS aimé ce site wow...jamais compris aussi les gens qui payaient mais bon...
Perso je me fie + sur l'avis des membres du site que je trouve + intéressant que la presse