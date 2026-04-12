Voici les résultats ça a mis le temps c'est vrai mais bon
2 ème avec 8 votes
1er avec 15 votes
- Dark Souls remporte le Duel, la plupart on trouvé la formule plus abouti, que ce soit au niveaux des boss ou du level design qui est le meilleur de toute la série. Demon Souls cependant ne démérite pas et c'est lui-aussi qui a "tout apporté".
Certains pensent malgré tout que l'idée du choix pour un niveau de Demon Souls est une bonne idée car si un monde nous bloque, on pourra y revenir plus tard. La."liberté d'approche" de la difficulté et donc à saluer là où Dark Souls se montre beaucoup plus impitoyable.
Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !
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posted the 04/12/2026 at 10:08 AM by mrpopulus
J'ai l'impression que le meilleur sera toujours celui qu'on a essayer en premier. Perso je les ai tous fait et je reste sur Bloodbornen terme de level design c'est celui que j'ai trouver le plus juste
C'est pas seulement le gameplay, c'est un equilibre global. Dans Dark Souls tout est plus concis : scenario, level design, personnages, ennemis, boss, et on a pas cette impression de copier coller. Ceci dit c'est aussi une question de goût, certains préfèrent le feeling gamplay de demon, et son level design plus complexe qui lui donne une aura plus mystérieuse que technique