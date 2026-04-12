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Résultat : Demon's Souls VS Dark Souls
Voici les résultats ça a mis le temps c'est vrai mais bon



2 ème avec 8 votes




1er avec 15 votes

- Dark Souls remporte le Duel, la plupart on trouvé la formule plus abouti, que ce soit au niveaux des boss ou du level design qui est le meilleur de toute la série. Demon Souls cependant ne démérite pas et c'est lui-aussi qui a "tout apporté".
Certains pensent malgré tout que l'idée du choix pour un niveau de Demon Souls est une bonne idée car si un monde nous bloque, on pourra y revenir plus tard. La."liberté d'approche" de la difficulté et donc à saluer là où Dark Souls se montre beaucoup plus impitoyable.

Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !
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    tynokarts, torotoro59, adamjensen
    posted the 04/12/2026 at 10:08 AM by mrpopulus
    comments (5)
    thelastone posted the 04/12/2026 at 10:09 AM
    Quelle surprise
    tynokarts posted the 04/12/2026 at 10:24 AM
    Les 2 jeux sont dans le haut du panier, à essayer ou platiner
    justx posted the 04/12/2026 at 10:36 AM
    je trouve vraiment pas que le level design de Dark soul soit le meilleur de la serie. mais c'est tres subjectif.

    J'ai l'impression que le meilleur sera toujours celui qu'on a essayer en premier. Perso je les ai tous fait et je reste sur Bloodbornen terme de level design c'est celui que j'ai trouver le plus juste
    mrpopulus posted the 04/12/2026 at 11:15 AM
    justx Bloodborne est aussi mon préféré et pourtant c'est Dark Souls que j'ai fait en premier haha ^^
    j9999 posted the 04/12/2026 at 11:32 AM
    Ce qui joue clairement en faveur de Dark Souls c'est son gameplay extrêmement precis. Je parle pas seulement de la maniabilité au sens propre mais surtout du feeling des coups porté qui est extrêmement precis dans Dark souls. Pour demon souls c'est moins précis, on a plus l'impression de mettre des coups dans le vide, bien que ce soit quand même excellent. Je crois qu'il y a une explication à ça, la team derrière dark souls est la même que celle derrière armored core qui est une serie de jeux tres techniques, c'est pour ca que Dark souls a un feeling très precis et réaliste. Par la suite je pense que la team derrier Dark souls a été un peu plus ecartée pour privilégier le style de gameplay demon souls, du coup on a jamais réellement retrouvé ce feeling. Dark souls 3 et elden ring ça ressemble a un mix des deux, comme s'ils avaient voulu trouver un compromis entre ne pas blesser l'orgueil de la team demon souls et utiliser le talent et la rigeur de la team derriere Dark souls. Donc on a jamais retrouvé ce feeling de precision de Dark souls. Enfin tout ça c'est ce que je ressent ayant joué à tous les opus. A mon sens il aurait fallu garler le gameplay Dark souls même si ça peut poser des problemes en interne, parceque sans ça on a l'impression d'un retour en arrière.

    C'est pas seulement le gameplay, c'est un equilibre global. Dans Dark Souls tout est plus concis : scenario, level design, personnages, ennemis, boss, et on a pas cette impression de copier coller. Ceci dit c'est aussi une question de goût, certains préfèrent le feeling gamplay de demon, et son level design plus complexe qui lui donne une aura plus mystérieuse que technique
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