Voici les résultats ça a mis le temps c'est vrai mais bon- Dark Souls remporte le Duel, la plupart on trouvé la formule plus abouti, que ce soit au niveaux des boss ou du level design qui est le meilleur de toute la série. Demon Souls cependant ne démérite pas et c'est lui-aussi qui a "tout apporté".Certains pensent malgré tout que l'idée du choix pour un niveau de Demon Souls est une bonne idée car si un monde nous bloque, on pourra y revenir plus tard. La."liberté d'approche" de la difficulté et donc à saluer là où Dark Souls se montre beaucoup plus impitoyable.Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !