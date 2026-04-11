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Metro 2039 : leak de deux cutscenes et des indices sur le héros


Une fuite autour de Metro 2039 fait actuellement grand bruit sur les réseaux. Deux cinématiques supposées issues du jeu ont fait surface : une « intro cutscene » ainsi qu’une « basement cutscene ».

Ces vidéos sont apparues peu après que le journaliste Jez Corden a évoqué le projet en révélant le titre Metro 2039. De quoi donner davantage de crédibilité à l’ensemble, même si aucune confirmation officielle n’a encore été faite du côté de 4A Games.

D’après ces séquences, cet épisode pourrait marquer un tournant dans la série avec l’introduction d’un nouveau protagoniste. Le personnage emblématique Artyom ne semblerait pas être présent, laissant place à un héros inédit dont l’identité reste encore inconnue.

Il est toutefois important de préciser que ces cinématiques paraissent issues d’une version non finalisée du jeu. La qualité générale, notamment au niveau des animations et de la mise en scène, laisse penser qu’il s’agit d’une build de développement de plusieurs mois voire années.

Reste maintenant à savoir quand le projet sera officialisé. Si l’on en croit certaines rumeurs, Sony devrait proposer un nouveau PlayStation State of Play d’ici le 16 avril prochain, entièrement dédié aux jeux third-party, ce qui pourrait être l’occasion d’en apprendre rapidement davantage sur Metro 2039.



Reddit - https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1sijl1h/cutscenes_from_metro_2039_leaked_supposedly/
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    burningcrimson
    posted the 04/11/2026 at 10:36 PM by altendorf
    comments (4)
    adamjensen posted the 04/11/2026 at 10:45 PM
    J’espère qu’ils le feront parler cette fois.
    Bien que la Saga soit excellente, je préfère toujours quand les héros ont une voix et une personnalité.
    tokito posted the 04/11/2026 at 10:45 PM
    C'était une belle aventure tout le long de la trilogie avec de l'héroïsme et du sacrifice
    shanks posted the 04/11/2026 at 10:46 PM
    Avec l'IA, je me méfie toujours, mais je fais confiance aux devs pour nous livrer ce genre de belle gueule graphique pour les intérieurs (et pitié, pas de zones ouvertes cette fois).
    ravyxxs posted the 04/11/2026 at 11:04 PM
    tokito Ca doit être l'une des trilogies que j'ai fait deux fois, et que j'ai pas du tout aimé, car je me forçais lol. j'acceptais pas le fait que c'était vu comme une série excellente et que ça passait pas avec moi. Scénario, écriture, qui sont pourtant pour moi extrêmement importante, les Métro m'ont pas plus. Je noterais le tout 7/10 pas plus.

    adamjensen Artyom parle, dans les chargements

    shanks Ouais et ça bouge bizarrement, ça fait...très IA dans la deuxième vidéo.
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