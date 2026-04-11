Une fuite autour de Metro 2039 fait actuellement grand bruit sur les réseaux. Deux cinématiques supposées issues du jeu ont fait surface : une « intro cutscene » ainsi qu’une « basement cutscene ».Ces vidéos sont apparues peu après que le journaliste Jez Corden a évoqué le projet en révélant le titre Metro 2039. De quoi donner davantage de crédibilité à l’ensemble, même si aucune confirmation officielle n’a encore été faite du côté de 4A Games.D’après ces séquences, cet épisode pourrait marquer un tournant dans la série avec l’introduction d’un nouveau protagoniste. Le personnage emblématique Artyom ne semblerait pas être présent, laissant place à un héros inédit dont l’identité reste encore inconnue.Il est toutefois important de préciser que ces cinématiques paraissent issues d’une version non finalisée du jeu. La qualité générale, notamment au niveau des animations et de la mise en scène, laisse penser qu’il s’agit d’une build de développement de plusieurs mois voire années.Reste maintenant à savoir quand le projet sera officialisé. Si l’on en croit certaines rumeurs, Sony devrait proposer un nouveau PlayStation State of Play d’ici le 16 avril prochain, entièrement dédié aux jeux third-party, ce qui pourrait être l’occasion d’en apprendre rapidement davantage sur Metro 2039.