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nicolasgourry
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Une anedocte de taille
En ce moment, je suis en partie surveillant d'une exposition sur le Japon à l'époque d'Edo, donc ça parle de samouraïs.

Je peux donc observer deux armures de plus près ; j'ai été étonné de la taille, je me suis dit : "Mais ils étaient petits !" (sachant que je fais 1M80).
Le détail qui m'a marqué la première fois, c'est qu'il y a même des moustaches sur les masques !

Et j'ai lu ça
L’empereur Tenmu, qui régna de 673 à 686, était un fervent bouddhiste. En 675, il promulgua les premières lois visant à interdire la consommation de viande d’animaux tels que les bovins, les chevaux, les chiens, les poulets et les singes. Cette interdiction est restée en vigueur pendant près de 1 200 ans.

À la fin de la période d’Edo ( 1603–1868 ), l’application de l’interdiction de manger de la viande était devenue relativement souple.
https://www.nippon.com/fr/japan-topics/c03911/

Cette petite taille réside peut-être théoriquement dans une contrainte biologique héritée de l'interdiction de consommer de la viande, en fait.
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    posted the 04/11/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    shirou posted the 04/11/2026 at 07:10 PM
    Est ce réellement l'interdiction de manger de la viande qui est en cause ?

    Il faut pas voire corrélation la ou il n'y a que coïncidence. (même si sa se trouve c'est une corrélation mais faudrait un expert pour le confirmer)
    nicolasgourry posted the 04/11/2026 at 07:12 PM
    shirou tu as raison, je vais plutôt parler de théorie ^^
    grospich posted the 04/11/2026 at 07:20 PM
    Je pense pas que la pêche était interdite aussi, le poisson c'est équivalent à la viande.
    burningcrimson posted the 04/11/2026 at 07:24 PM
    Je pense pas que ce soit dû à l'interdiction de manger de la viande mais quand tu dis qu'ils étaient petits ce serait quelle taille à peu près nicolasgourry ?
    vieuxconsoleux posted the 04/11/2026 at 07:25 PM
    Oui, un peu fumeux comme théorie, si il est sûr que l’alimentation joue un rôle, pas sûr que la viande soit un véritable facteur . Comme le dit grospich il mangeait déjà beaucoup de poissons , et si tu regardes les samoans ou d’autres cultures du pacifique avec la même alimentation t’as des différence de taille énorme.
    Je pense surtout que la génétique joue un rôle prépondérant
    nicolasgourry posted the 04/11/2026 at 07:27 PM
    burningcrimson 1m60 en gros
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