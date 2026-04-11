Et j'ai lu ça

L’empereur Tenmu, qui régna de 673 à 686, était un fervent bouddhiste. En 675, il promulgua les premières lois visant à interdire la consommation de viande d’animaux tels que les bovins, les chevaux, les chiens, les poulets et les singes. Cette interdiction est restée en vigueur pendant près de 1 200 ans.



À la fin de la période d’Edo ( 1603–1868 ), l’application de l’interdiction de manger de la viande était devenue relativement souple.

https://www.nippon.com/fr/japan-topics/c03911/

En ce moment, je suis en partie surveillant d'une exposition sur le Japon à l'époque d'Edo, donc ça parle de samouraïs.Je peux donc observer deux armures de plus près ; j'ai été étonné de la taille, je me suis dit : "Mais ils étaient petits !" (sachant que je fais 1M80).Le détail qui m'a marqué la première fois, c'est qu'il y a même des moustaches sur les masques !Cette petite taille réside peut-être théoriquement dans une contrainte biologique héritée de l'interdiction de consommer de la viande, en fait.