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Toute l'histoire de Grace Ashcroft - Elle affronte ses peurs
UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE


Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose de découvrir l'histoire de Grace Ashcroft, une des nouvelles heroines de la saga Resident Evil apparue dans le dernier volet en date : Requiem.

Elle est la fille de la journaliste d'investigation Alyssa Ashcroft apparue dans les spin off de la série tel que Resident Evil Outbreak File 1 et 2.

Le récit de Grace va débuter à l'hotel Wrenwood ou elle et sa mère se cache des représailles d'Umbrella concernant les révélations à leur sujet grace aux enquetes d'Alyssa.

C'est ici que le cauchemars de Grace va débuter mais également sa quête vers la vérité et la découverte de ses origines.

Voici ma vidéo consacrée à son histoire tout en vous proposant une analyse du personnage.

L'HISTOIRE DE GRACE ASHCROFT



BONUS


L'HISTOIRE D'ALYSSA ASHCROFT




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    posted the 04/11/2026 at 04:07 PM by ozyxp
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