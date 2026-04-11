Nintendo a mis à jour la fiche officielle de Splatoon Raiders sur l'eShop européen, en y ajoutant la classification PEGI 7 pour cette exclusivité Switch 2. Repérée par un fan inconditionnel de Splatoon sur Twitter/X, et vérifiée indépendamment par nos soins grâce à la Wayback Machine, la page affichait uniquement la mention « À déterminer » jusqu'au 1er avril, confirmant ainsi la récente mise à jour. Bien que PEGI n'ait pas encore ajouté le jeu à son site, Nintendo l'a bel et bien fait. Sauf erreur technique, cela signifie que nous devrions recevoir prochainement plus d'informations, car les classifications d'âge interviennent généralement lorsque le développement est presque terminé.
Lors de l'annonce de ce spin-off de Splatoon l'été dernier, des rumeurs circulaient selon lesquelles le jeu aurait déjà reçu une classification ESRB/PEGI, laissant présager une sortie imminente. Il s'agissait cependant d'une fausse alerte : la classification repérée concernait en réalité Splatoon 3, présenté dans la même bande-annonce que celle de Splatoon Raiders.
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/11/splatoon-raiders-rated-by-pegi-suggests-imminent-release/
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posted the 04/11/2026 at 11:17 AM by link49
Après c’est un jeu qui me semble tout indiqué pour cet été, du coup un reveal bientôt semble probable.
Encore un jeu nintendo de cette première année switch 2 que j'ignorerai malheureusement, à côté de mario tennis, Metroid Prime 4, age of calamity, Kirby Air Riders, Drag x Drive....et switch 2 welcome tour
Quand les Fire Emblem, Zelda OOT, Star Fox seront présentés, là je serai intéréssé
Les modes solo des Splatoon sont excellents donc forcement je suis hype par un spin off uniquement solo