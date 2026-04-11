Rockstar Games a été victime d'un chantage de la part d'un groupe de hackers « ShinyHunters » ; ils sont retenus en otage jusqu'au 14 avril.Le groupe de hackers menace de publier ses données financières, les dépenses des joueurs, les calendriers marketing, les contrats avec des entreprises.Le code source est en sécurité pour le moment car il se trouve sur une plateforme cloud différente chez Rockstar, cette intrusion est axée sur l'entreprise.Elle exposerait les coûts de GTA VI, des jeux précédents et pourrait potentiellement divulguer l'intégralité du calendrier marketing pour GTA VI.