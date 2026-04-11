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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Rockstar victime d'un piratage massif
Rockstar Games a été victime d'un chantage de la part d'un groupe de hackers « ShinyHunters » ; ils sont retenus en otage jusqu'au 14 avril.

Le groupe de hackers menace de publier ses données financières, les dépenses des joueurs, les calendriers marketing, les contrats avec des entreprises.

Le code source est en sécurité pour le moment car il se trouve sur une plateforme cloud différente chez Rockstar, cette intrusion est axée sur l'entreprise.

Elle exposerait les coûts de GTA VI, des jeux précédents et pourrait potentiellement divulguer l'intégralité du calendrier marketing pour GTA VI.

https://thecybersecguru.com/news/rockstar-games-snowflake-breach/
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    posted the 04/11/2026 at 11:02 AM by ouroboros4
    comments (10)
    piratees posted the 04/11/2026 at 11:04 AM
    ho oui c'est bon on kifferé que ça soit publié
    icebergbrulant posted the 04/11/2026 at 11:06 AM
    ShinyHunters ? C’est du Pokemon ou quoi ?!
    Encore un groupe de hackers Pro-N qui a peur du cataclysme GTA 6 en fin d’année
    jenicris posted the 04/11/2026 at 11:16 AM
    Tant que c'est pas le jeu osef
    altendorf posted the 04/11/2026 at 11:41 AM
    Certains vont encore te parler de "leaks" alors que c'est du vol
    magneto860 posted the 04/11/2026 at 11:53 AM
    Du coup ils envisagent sans aucun doute de faire comme Insomniac avec ses trois DLCs Spiderman, ils vont annuler GTA 6.
    5120x2880 posted the 04/11/2026 at 12:03 PM
    Si seulement c'était le code source, ça aurait pu être légendaire d'avoir un port non-officiel avant, bien que le jeu ne m'intéresse pas, je me serais senti obligé de le faire.
    rocan posted the 04/11/2026 at 12:05 PM
    Décidément, après la chaudière qui explose, les grèves des salariés, voilà maintenant le hacking
    keiku posted the 04/11/2026 at 12:25 PM
    Du coup ils ont une raison de plus pour repousser le jeu
    kikoo31 posted the 04/11/2026 at 01:10 PM
    icebergbrulant tu es en manque d'inspiration aujourd'hui
    Pourtant je suis extrêmement ouvert au vanne des jeux pokémon et de Nintendo
    dalbog posted the 04/11/2026 at 01:51 PM
    5120x2880
    Et tu trouves ça drôle
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