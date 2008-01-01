- Après avoir fait son grand frère, attaquons nous maintenant à son excellente suite Arkham City !10)- Dans le tribunal, là où il yavait Double Face, au sous-sol se trouve la cellule où est enfermé Calender Man. Vous pouvez lui parler, il proposera à chaque période importante de l'année comme Noël, le Jour de L'an ou Pâques un dialogue différent, qui débloque d'ailleurs un trophée.9)- On peut facilement le manquer mais Killer Croc peut faire une brève apparition dans les égouts, cependant il n'attaquera pas Batman car ce dernier a son sang contaminé. La vidéo ci dessous montre comment le trouver.- Il ya un bateau abandonné dans le jeu qui une fois le mot de passe trouvé "Maison de Fou" permet d'accéder à la cale. A l'intérieur une ambiance glauque, avec un cadavre et des sortes d'hallucinations. C'était le repère de L'Épouvantail avant qu'il s'échappe de Arkham City.7)- Après être tombé de la tour Wonder et empaler sur les piques, si on revient à cet endroit à la fin du jeu, on peut voir que le corps de Ras aura disparu. Preuve qu'il n'est pas mort et qu'il a encore une fois utilisé le Puits de Lazare pour ressusciter.6)- Après avoir vaincu Dead Shot, si on regarde attentivement dans sa planque d'armes, on peut y trouver un objet ressemblant à s'y méprendre au célèbre sabre laser de Star Wars !5)- Lors de la fête foraine, si on utilise le mode détection quand le Joker et ses sbires nous attaque, on peut voir que ce dernier n'a pas de squelette ! Même chose que Asylum dans la cellule où on voyait pas non plus le squelette du Comissaire Gordon. Preuve que Gueule d'argile était déjà derrière tout ça a ce moment là du jeu !4)- On peut trouver dans L'aciérie Sionis des test de grossesses positif de Harley.3)- Très connu celui là mais toujours sympa à rappeler. Dans la ruelle de Crime Alley, vous pouvez rendre hommage aux parents de Bruce Wayne ou Batman s'agenouillera. C'était la ruelle ou ses parents se sont fait tuer par un criminel après avoir voulu voler leurs bijoux.2)- Lorsque Batman se retrouve piéger sous des débris vers la fin du jeu, vous reprenez le contrôle de Catwoman. Si vous décidez de garder le butin et quitter Arkham City, Batman mourra. Ce qui sera considéré comme la mauvaise fin du jeu.1)- L'un des secrets les mieux gardés du jeu et très difficile à trouver celui là. Dans Arkham City, en utilisant le Séquenceur, on peut capter des radios cachées un peu partout. Si on prend le temps de les décoder, voilà ce que ça donne : J'ai copie colle le truc car c'est trop long à expliquer xDUtilisez le séquenceur cryptographique et cherchez l'endroit qui se trouve aux coordonnées XY : 700, 490. Vous intercepterez une fréquence radio qui vous donnera les numéros suivants : 9-23-9-12-12-18-5-20-21-18-14-2-1-20-13-1-14. Si vous les remplacez par leurs équivalents en lettres dans l'alphabet, vous découvrirez le message : "I WILL RETURN BATMAN".Utilisez le séquenceur cryptographique et cherchez l'endroit qui se trouve aux coordonnées XY : 500, 900. Vous intercepterez une fréquence radio qui vous donnera les numéros suivants : "5-15-9-7-21-18-18-14-3-5-24-15-12-7-22-3-10-5-15-9-22-3-8-25-26-15-16-25-10-15-17-25. Si vous utilisez la règle 1=C, 2=B, 3=A, 4=Z, vous découvrirez le message : "YOU WILL PAY FOR WHAT YOU HAVE DONE TO ME".Utilisez le séquenceur cryptographique et cherchez l'endroit qui se trouve aux coordonnées XY : 200, 500. Vous intercepterez une fréquence radio qui vous donnera les numéros suivants : "3-20-26-18-26-16-24-1-11-4-24-9-3-8-5-2-12-18-6-16-7-11-3-10-17-5-13-4-21-8. Si vous utilisez la règle Z=1, Y=2, X=3 (alphabet inversé), puis le Carré de Vigenere avec le mot clef "scarecrow", vous découvrirez le message : "FEAR WILL TEAR GOTHAM CITY TO SHREDS".Ces mots tease le retour de L'Épouvantail dans Arkham Knight, et ça tombe bien puisque c'est l'ennemi principal du jeu.J'espère que ce top vous aura plu, il y aurez encore bien d'autres choses à dire sur Arkham City tant il regorge de secrets mais j'avais peur que ce soit trop long, je vais donc m'arrêter là ^^