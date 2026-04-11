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[Ps6] Sony travaillerait sur 3 modèles, dont une Ps6 "Low Cost"


Selon Moore's Law is Dead, un informateur du secteur des semi-conducteurs, Sony pourrait proposer trois systèmes PlayStation 6, dont deux consoles de salon et une console portable. La génération PS6 pourrait donc comporter trois systèmes : PS6S, PS6 et PS6 portable, avec des prix allant de 350 $ à 1 000 $.

En bref : La gamme PlayStation nouvelle génération de Sony pourrait inclure trois modèles : une PS6 Lite et une PS6 portable utilisant toutes deux la même puce Canis 3 nm, et une PS6 standard équipée de la puce Orion plus performante d'AMD. De nouvelles estimations indiquent que Sony pourrait proposer trois systèmes pour sa prochaine génération de consoles : une PS6 Lite similaire à la Xbox Series S, une PS6 standard et une console portable puissante capable de faire tourner les jeux actuels et de nouvelle génération.

Selon les nouvelles estimations de Moore's Law is Dead, Sony pourrait proposer trois modèles de consoles PlayStation pour la dixième génération. MLID suppose que Sony pourrait commercialiser trois modèles avec des puces et des composants similaires, ce qui donnerait une PlayStation 6 moins chère et moins puissante.



Cette gamme pourrait inclure la PS6 Lite et une PS6 portable, toutes deux susceptibles d'utiliser le même SoC Canis 3 nm d'AMD afin de réutiliser les puces et d'optimiser l'utilisation des stocks de composants. Le fleuron de cette génération serait la console PlayStation 6, qui serait équipée de l'APU Orion semi-personnalisé d'AMD.

Concernant les prix, voici un aperçu possible, selon MLID. Veuillez noter que ces prix incluent les droits de douane et que Sony aurait obtenu ces commandes de composants avant la crise de la DRAM.Estimations des prix du matériel PlayStation 6 (10e génération) :

- PS6 Lite (APU Canis) : 350 $ à 550 $
- PS6 portable (APU Canis) : 500 $ à 700 $
- PS6 standard (APU Orion) : 700 $ à 1 000 $

Il est également possible que la PlayStation 6 équipée de l’APU Orion existe en deux versions : une version 100 % numérique et une version avec lecteur de disques. Cependant, compte tenu du modèle économique actuel de Sony, il est probable que toutes les PlayStation 6 soient dépourvues de lecteur de disques par défaut et qu’un lecteur supplémentaire soit nécessaire pour lire les supports physiques. Cela pourrait faire baisser le prix de vente conseillé unitaire des appareils.

En termes de performances, la PS6 portable serait plus performante qu'une Xbox Series S et une Nintendo Switch 2, mais moins puissante qu'une PS5.

Source : https://www.tweaktown.com/news/110967/ps6-gen-may-have-3-systems-ps6s-ps6-and-ps6-handheld-with-prices-ranging-from-dollars350-to-dollars1000/index.html/
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    posted the 04/11/2026 at 04:28 AM by link49
    comments (23)
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 05:09 AM
    L'information vient de Pirat_Nation qui est pas fiable.
    Et suite 3 modèles ça n'a absolument aucun sens économiquement parlant.
    Bref j'y crois pas du tout
    shambala93 posted the 04/11/2026 at 05:16 AM
    Quand même bien intrigué par la console portable même si je n’ai quasiment pas de bibliothèque PlayStation en demat
    link49 posted the 04/11/2026 at 05:24 AM
    Le seul truc qui serait rédhibitoire pour moi c'est qu'aucune n'est de lecteur Blu-ray. Dans ce cas là je prendrai pas de PS6
    keiku posted the 04/11/2026 at 05:44 AM
    3 modèles se serait comme microsoft et sa séries et on a vu ce que ca a donné , je n'y crois pas
    arquion posted the 04/11/2026 at 06:03 AM
    keiku là si on regarde, selon l'image, c'est simplement la version "portable" sans écran et uniquement pour la télé comme la Vita TV...
    thedoctor posted the 04/11/2026 at 06:04 AM
    jenicris posted the 04/11/2026 at 06:04 AM
    link49 Démenti par Kepler. Leaker AMD

    https://www.neogaf.com/threads/ps6s-budget-model-rumored-at-350-550-according-to-mlid.1695674/post-271465499

    https://www.neogaf.com/threads/ps6s-budget-model-rumored-at-350-550-according-to-mlid.1695674/post-271465584

    Donc qui a raison ou tort on verra.
    syoshu posted the 04/11/2026 at 06:05 AM
    keiku je pense pas que l'echec des Series S/X vienne du fait au'il y ait 2 modèles
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 06:10 AM
    jenicris merci !
    jenicris posted the 04/11/2026 at 06:13 AM
    ouroboros4 je prépare un article mise au point de Kepler
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 06:14 AM
    jenicris je me disait bien que économiquement ça n'avait aucun sens.
    Les coût explosent partout et les augmentations aussi.
    Et Sony ferait trois consoles ?
    link49 posted the 04/11/2026 at 06:22 AM
    jenicris après ça reste possible un modèle exclusif au Japon.
    jenicris posted the 04/11/2026 at 06:22 AM
    link49 pour le portable ils ont la portable
    link49 posted the 04/11/2026 at 06:24 AM
    jenicris effectivement. Ils anticipent peut être un sort à la psvita.
    jenicris posted the 04/11/2026 at 06:28 AM
    link49 ça sera sûrement une portable différente de la Vita. Notamment pour la ludothèque, fusionner avec les consoles de salons cette fois. Mais tous les jeux PS6 ? C'est ça qui reste a voir selon Kepler
    nyseko posted the 04/11/2026 at 06:32 AM
    Avec 350 $, on n'irait pas loin ; ce n'est même pas le prix des composants de la PS5 actuelle.

    La PS6 Portable semble étonnamment peu chère. Bien que 500 $ HT donneraient facilement dans les 600 $ TTC minimum.

    La fourchette de prix de la PS6 semble vraiment trop élevée ; 1 000 $ me semblent improbables.
    link49 posted the 04/11/2026 at 06:34 AM
    jenicris a voir donc. Mais dans le doute ça reste possible. Espérant une officialisation prochainement.
    nyseko posted the 04/11/2026 at 06:36 AM
    Donc la fourchette de prix est basée sur d'hypothétiques frais de douane. Mais ils n'existent plus, ils ont été déclarés illégaux.
    keiku posted the 04/11/2026 at 06:37 AM
    syoshu ca a clairement été un point de l'échec, pas le seul très loins de la, mais un point qui a été citez de nombreuse fois, avec des arguments très pertinent derrière

    arquion il y a quand même une sacré différence entre les consoles ne serais ce que pour la ram
    cyr posted the 04/11/2026 at 06:40 AM
    Ouais. Donc on a une ps6 lite qui serais une ps5 relooké.
    Une ps6 portable qui au vu du prix serais pas le choix numéro 1.
    Et la ps6 qui va laisser du monde au bord du chemin...

    Le 1er avril, c'est quand que ça se termine ?
    cyr posted the 04/11/2026 at 06:50 AM
    link49 économiquement, sony devrait sortir que le modèle low cost

    Sinon il y aura pas de ps6 pro..

    La course a la puissance rapproche l'industrie au bord du gouffre.....


    Et dans le contexte économique actuel.....beaucoup vont revoir leur priorités dans leur budget.

    Perso, 500€ max, quelque soit la marque de consoles. Même si je pourrais aller a 1000€ j'ai d'autre passion dans la vie...

    Et vu comment qu'a mis la gen actuel a démarrer, si je devais passer a alaa prochaine génération ,ça serait dans 5 ans minimum après le lancement........


    Les tiers commencent a exploiter les ps5/xbox série, ils demandent pas a ce qu'on chamboule encore leur travaille. Et vu les licenciement massif, je sais pas, mais la prochaine génération je la sent pas du tous.
    link49 posted the 04/11/2026 at 06:54 AM
    cyr je suis d'accord. A un moment la course a la puissance sera terminée. Il faudrait l'anticiper en amont.
    newtechnix posted the 04/11/2026 at 06:55 AM
    Mon interrogation sera de savoir au vu des prix actuels du marché qui va s'acheter la PS6 portable et la PS6.

    On peut imaginer que l'argument sera que la PS6 portable servira d'écran secondaire.

    ouroboros4 clairement Sony ne fera pas 3 modèles sauf si ils veulent perdre les clients en proposant une offre confuse.

    cyr justement une raison pour laquelle la PS6 portable sera d'une puissance équivalente à la PS5 ce qui facilitera la rétro (et pour le coup on voit le 100% demat arrivé).
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