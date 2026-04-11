Selon Moore's Law is Dead, un informateur du secteur des semi-conducteurs, Sony pourrait proposer trois systèmes PlayStation 6, dont deux consoles de salon et une console portable. La génération PS6 pourrait donc comporter trois systèmes : PS6S, PS6 et PS6 portable, avec des prix allant de 350 $ à 1 000 $.
En bref : La gamme PlayStation nouvelle génération de Sony pourrait inclure trois modèles : une PS6 Lite et une PS6 portable utilisant toutes deux la même puce Canis 3 nm, et une PS6 standard équipée de la puce Orion plus performante d'AMD. De nouvelles estimations indiquent que Sony pourrait proposer trois systèmes pour sa prochaine génération de consoles : une PS6 Lite similaire à la Xbox Series S, une PS6 standard et une console portable puissante capable de faire tourner les jeux actuels et de nouvelle génération.
Selon les nouvelles estimations de Moore's Law is Dead, Sony pourrait proposer trois modèles de consoles PlayStation pour la dixième génération. MLID suppose que Sony pourrait commercialiser trois modèles avec des puces et des composants similaires, ce qui donnerait une PlayStation 6 moins chère et moins puissante.
Cette gamme pourrait inclure la PS6 Lite et une PS6 portable, toutes deux susceptibles d'utiliser le même SoC Canis 3 nm d'AMD afin de réutiliser les puces et d'optimiser l'utilisation des stocks de composants. Le fleuron de cette génération serait la console PlayStation 6, qui serait équipée de l'APU Orion semi-personnalisé d'AMD.
Concernant les prix, voici un aperçu possible, selon MLID. Veuillez noter que ces prix incluent les droits de douane et que Sony aurait obtenu ces commandes de composants avant la crise de la DRAM.Estimations des prix du matériel PlayStation 6 (10e génération) :
- PS6 Lite (APU Canis) : 350 $ à 550 $
- PS6 portable (APU Canis) : 500 $ à 700 $
- PS6 standard (APU Orion) : 700 $ à 1 000 $
Il est également possible que la PlayStation 6 équipée de l’APU Orion existe en deux versions : une version 100 % numérique et une version avec lecteur de disques. Cependant, compte tenu du modèle économique actuel de Sony, il est probable que toutes les PlayStation 6 soient dépourvues de lecteur de disques par défaut et qu’un lecteur supplémentaire soit nécessaire pour lire les supports physiques. Cela pourrait faire baisser le prix de vente conseillé unitaire des appareils.
En termes de performances, la PS6 portable serait plus performante qu'une Xbox Series S et une Nintendo Switch 2, mais moins puissante qu'une PS5.
Source : https://www.tweaktown.com/news/110967/ps6-gen-may-have-3-systems-ps6s-ps6-and-ps6-handheld-with-prices-ranging-from-dollars350-to-dollars1000/index.html/
Et suite 3 modèles ça n'a absolument aucun sens économiquement parlant.
Bref j'y crois pas du tout
https://www.neogaf.com/threads/ps6s-budget-model-rumored-at-350-550-according-to-mlid.1695674/post-271465499
https://www.neogaf.com/threads/ps6s-budget-model-rumored-at-350-550-according-to-mlid.1695674/post-271465584
Donc qui a raison ou tort on verra.
Les coût explosent partout et les augmentations aussi.
Et Sony ferait trois consoles ?
La PS6 Portable semble étonnamment peu chère. Bien que 500 $ HT donneraient facilement dans les 600 $ TTC minimum.
La fourchette de prix de la PS6 semble vraiment trop élevée ; 1 000 $ me semblent improbables.
arquion il y a quand même une sacré différence entre les consoles ne serais ce que pour la ram
Une ps6 portable qui au vu du prix serais pas le choix numéro 1.
Et la ps6 qui va laisser du monde au bord du chemin...
Le 1er avril, c'est quand que ça se termine ?
Sinon il y aura pas de ps6 pro..
La course a la puissance rapproche l'industrie au bord du gouffre.....
Et dans le contexte économique actuel.....beaucoup vont revoir leur priorités dans leur budget.
Perso, 500€ max, quelque soit la marque de consoles. Même si je pourrais aller a 1000€ j'ai d'autre passion dans la vie...
Et vu comment qu'a mis la gen actuel a démarrer, si je devais passer a alaa prochaine génération ,ça serait dans 5 ans minimum après le lancement........
Les tiers commencent a exploiter les ps5/xbox série, ils demandent pas a ce qu'on chamboule encore leur travaille. Et vu les licenciement massif, je sais pas, mais la prochaine génération je la sent pas du tous.
On peut imaginer que l'argument sera que la PS6 portable servira d'écran secondaire.
ouroboros4 clairement Sony ne fera pas 3 modèles sauf si ils veulent perdre les clients en proposant une offre confuse.
cyr justement une raison pour laquelle la PS6 portable sera d'une puissance équivalente à la PS5 ce qui facilitera la rétro (et pour le coup on voit le 100% demat arrivé).