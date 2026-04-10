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skuldleif
> blog
Apres Google Stadia , mort de Amazon Luna et les clients perdront l'acces aux jeux achetés (sans remboursement contrairement a Google)
eh beh
https://x.com/Wario64/status/2042598151756849643
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posted the 04/10/2026 at 09:54 PM by
skuldleif
comments (
15
)
jacquescechirac
posted
the 04/10/2026 at 09:56 PM
*tadaaaaaa!*
skuldleif
posted
the 04/10/2026 at 10:01 PM
la ou google stadia a rembourser les jeux acheté Amazon ne rembourse donc pas les jeux acheté chez eux
shambala93
posted
the 04/10/2026 at 10:06 PM
La pire entreprise du JV ! Ils ont détruit tout ce qu’ils ont touché !
guiguif
posted
the 04/10/2026 at 10:13 PM
Le demat
spartan1985
posted
the 04/10/2026 at 10:14 PM
La fameuse concurrence de Xbox selon Spencer...
skuldleif
posted
the 04/10/2026 at 10:15 PM
MS et PS sont donc les derniers a proposer une solution cloud tout en possédant leur propre store
altendorf
posted
the 04/10/2026 at 10:21 PM
Pas trop tôt
ravyxxs
posted
the 04/10/2026 at 10:23 PM
CHEH !! Bien fait pour eux !
fablus
posted
the 04/10/2026 at 10:25 PM
Il y a clairement 3 conditions pour que je passe un jour au full démat que ça soit pour du local ou un service cloud :
1) L'achat d'une licence de jeu doit pouvoir transcender les plateformes de vente. Tu achètes un jeu multiplateforme sur le PS Store, tu dois pouvoir switcher pour une clef Steam.
2) Rendre possible la revente d'une clef de jeu sur un store d'occasion à prix librement fixé par le revendeur tout en ayant une fourchette de prix indicative.
3) Rendre possible le prêt d'un jeu à un ami (déjà possible sur NS2)
Bien entendu reverser des frais de commission au store (5 à 10% du prix)
Je pense qu'on y arrivera fatalement un jour, c'est obligé.
ravyxxs
posted
the 04/10/2026 at 10:25 PM
spartan1985
Spencer est devenu ultra confus depuis qu'il avait plus sa team de l'époque 360/ONE. Entre les commentaires et vidéos qu'une pote m'a envoyé, c'est super triste. Je pense que la retraire ou l'avenir lui fera du bien.
grospich
posted
the 04/10/2026 at 10:25 PM
La même chose arrivera aux GKC quand ils fermeront un jour les serveurs.
shambala93
posted
the 04/10/2026 at 10:31 PM
grospich
Non même avec les fermetures des stores on peut toujours télécharger ses jeux wii u 3Ds et consort.
Le problème viendra de l’accès à internet pour ces consoles à terme. Il est là le problème !
heracles
posted
the 04/10/2026 at 11:03 PM
Encore une fois le big inconvénient du déma...
akinen
posted
the 04/10/2026 at 11:25 PM
Quelle idée de faire confiance à ça.
benichou
posted
the 04/10/2026 at 11:26 PM
Grâce a cet article je viens d’apprendre l’existence (puis la mort) d’Amazon Luna
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1) L'achat d'une licence de jeu doit pouvoir transcender les plateformes de vente. Tu achètes un jeu multiplateforme sur le PS Store, tu dois pouvoir switcher pour une clef Steam.
2) Rendre possible la revente d'une clef de jeu sur un store d'occasion à prix librement fixé par le revendeur tout en ayant une fourchette de prix indicative.
3) Rendre possible le prêt d'un jeu à un ami (déjà possible sur NS2)
Bien entendu reverser des frais de commission au store (5 à 10% du prix)
Je pense qu'on y arrivera fatalement un jour, c'est obligé.
Non même avec les fermetures des stores on peut toujours télécharger ses jeux wii u 3Ds et consort.
Le problème viendra de l’accès à internet pour ces consoles à terme. Il est là le problème !