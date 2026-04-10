Nintendo avait profité de la dernière publication de ses résultats annuels pour donner ses prévisions l'année fiscale 2025-2026 se clôturant le 31 mars 2026. Nintendo avait alors prévu d'écouler 15 millions de Switch 2 d'ici mars 2026, soit environ autant que la Switch durant sa première année de commercialisation.
La prochaine mise à jour financière de Nintendo aura lieu le 8 mai. Elle couvrira la période de janvier à mars 2026. Parmi les sorties majeures, on retrouve Pokémon Pokopia, Mario Tennis Fever et Animal Crossing: New Horizons (édition Switch 2). Nintendo réussira t-il son objectif de vendre 15 millions de Switch 2?
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 04/10/2026 at 04:07 AM by link49
Ça peut aider certains a ce décider, surtout avant la possible hausse de prix.
Je dit ça je dit rien.