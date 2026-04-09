J'ai adoré le film !

The DRAMA est une Comédie Romantique Dramatique.



Au delà d'apprécier Pattinson où Zendaya, je suis surtout allez voir le film après avoir vue la bande annonce intrigué par ''le secret scandaleux''...



On pouvait s'imaginer des tas de chose, sauf le secret du personnage joué par Zendaya.



Et la notre regard de spectateur Français, sera très différent de celui des Américains....



On connaît pas les tueries de Masse en France, surtout en milieu scolaire. On a des meurtres bien-sûr qui ont eu lieu et nous ont tous choqué au sein du milieu scolaire. On pense tout de suite a Samuel Pati par exemple, où des trucs glauque comme Bétharram....





C'est là que tout autres spectateurs hors Américain peut accepter de voir les Tueurs de masse de manière un peu plus ''Empathique'', où au moins pour tenter de les comprendre, et non tout de suite blâmer South Park, ou MTV, La TV, les Jeux vidéo.... Comme a chaque fois.



Spoil, le secret scandaleux, c'est que la marié après avoir subit le harcèlement scolaire, à préparé durant son passage au collège une tuerie de masse.



On reprend tout les codes des meurtriers, vidéo cam où ça explique le geste, entraînement aux armes... Mais par un coup de pied du destin, elle change et devient même une militante anti arme...



Ce qui ce passe c'est surtout et nous comment on réagit si la femme/homme qu'on aime avait préparé un truc pareil dans son passé ? On l'aime encore, on lui fait encore l'Amour ? On fait quand même se Mariage ?... Pleins de questions pour le personnage joué par Pattinson, qui subi aussi le rejet de sa fiancée par ses deux meilleurs ami(e)s après la révélation...



Assez bizzarement j'étais plus choqué par la témoin du mariage qui a enfermé un enfant handicapé durant sa jeunesse dans une armoire dans un endroit glauque que le projet avorté du personnage joué par Zendaya....



Le film est drôle, cringe... Il ne laissera pas indifférent... Tout n'est pas a Jeter comme le font certaines critiques US...



Je vous le conseille, soit vous serez dégoûté, soit mort de rire comme certains dans la salle.



Pattinson joue comme un de ses personnages dans Mickey 17, et Zendaya, et l'actrice qui la joue plus jeune sont géniales...



Le seul truc qui m'a chiffonné c'est que ça ne va pas assez loin. Surtout durant le mariage.



Quel degré d'hypocrisie les gens ont ? et à quel moment l'amour ne peut plus accepter l'autre ?.. Voilà les grandes questions que soulève le film, au delà de la réflexion sur les tueries de masse...