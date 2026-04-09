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Gears EDAY et Fable auront ils vraiment un doublage FR ?
Jeux Video


L'affaire se poursuit, en coulisses mais on en voit les effets : les syndicats FR (SFA) semblent toujours en brouille avec Xbox après l'utilisation de l'IA audio dans le dernier Flight Simulator, et ont poussé les acteurs à ne plus signer de contrats avec Xbox tant que l'éditeur n'a pas modifié ses clauses pour garantir que les voix des acteurs ne seront pas utilisés/modifiés à l'avenir en IA.

Rappel, aucune VF dans :

- Hellblade 2
- Avowed
- The Outer Worlds 2

VF annulée dans :

- Forza Horizon 6

Et cette semaine, un nouveau pavé : alors que la fiche Steam stipulait l'inverse, le DLC Terra Armada de Starfield n'a pas de doublage FR... alors que le reste du jeu oui (Bethesda a discrètement modifié la fiche).

Ce qui fait qu'on se retrouve donc dans un jeu où l'on peut passer d'un arc à l'autre en VF ou VA, et même si vous n'avez pas le DLC, le PNJ associé à l'ouverture du DLC est intégré au jeu de base, et parle bien en VA obligatoirement quand tous les autres PNJ alentours sont en VF.

On ne sait pas où en est l'affaire, mais ça commence à sentir moyen pour les 3 autres gros jeux à venir (Gears, Halo Remake, Fable).
Et bien sûr, Xbox reste muet sur le sujet.
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    posted the 04/09/2026 at 02:43 PM by shanks
    comments (21)
    mibugishiden posted the 04/09/2026 at 02:47 PM
    Doublage fr par IA et puis voila
    xynot posted the 04/09/2026 at 02:49 PM
    Pour Halo et Gears la VF est déjà "confirmée" sur Steam, pour Fable le doute est encore là, après si ça me dérange pas pour GTA6 je vais pas chialer pour Fable
    altendorf posted the 04/09/2026 at 02:54 PM
    Le pauvre artisan qu'est Microsoft n'a pas les moyens de payer des doubleurs... Asha Sharma va faire parler de son expérience dans l'IA.
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 02:54 PM
    La demande des doubleurs est parfaitement légitime, ça devrait déjà être réglé mais qu'est-ce que fout MS?
    rogeraf posted the 04/09/2026 at 02:57 PM
    Arf, i dont know why it s happen ! What a mistake
    neptonic posted the 04/09/2026 at 03:02 PM
    xynot Mais ça ne veut rien dire, lis au moins l'article..

    "Et cette semaine, un nouveau pavé : alors que la fiche Steam stipulait l'inverse, le DLC Terra Armada de Starfield n'a pas de doublage FR"

    Tant que Xbox ne prendra par la parole faudra s'attendre à du VO
    skuldleif posted the 04/09/2026 at 03:04 PM
    gears e day c'est deja acté il me semble , je me suis habitué au vostfr c'est plus un probleme pour moi , en revanche le gars lambda il a besoin d'une VF
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 03:13 PM
    skuldleif ce n'est même pas une question de gars "lambda" (il y a des castes de joueurs maintenant ?!)

    C'est surtout une grosse régression de la pars de Microsoft qui d'une part ne respecte pas le travail des doubleurs/joueurs et d'une autre part à largement les moyens de payer ces doubleurs.

    A ce niveau c'est indéfendable
    rogeraf posted the 04/09/2026 at 03:14 PM
    skuldleif le gars lambda c'est 60/70 pourcents des gars. L'anglais est plus parlé maintenant mais c'est pas encore ça
    skuldleif posted the 04/09/2026 at 03:20 PM
    torotoro59 j'avais aucun volonté de dénigrer
    gasmok2 posted the 04/09/2026 at 03:31 PM
    On sent que MS pousse l'IA à fond, chose dans laquelle il a investi des milliards, mais que personne n'utilise (Copilote).

    Je suis d'accord MS a plein de thunes, qu'il payent les acteurs, qu'ils signent qu'ils n'utiliseront pas les voix de ces acteurs par la suite via l'IA, et on revient à des choses plus saines et simples.

    En dehors de ça c'est une régression totale, depuis l'ère PS3 la plupart des jeux sont traduits en VF.
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 03:31 PM
    skuldleif je n'en doute pas, juste le terme lambda qui m'a fait tiquer. Les joueurs doivent exiger le meilleur, ils payent.
    olex posted the 04/09/2026 at 03:48 PM
    Un doublage francophone (réalisé au Québec, dans le Benelux ou en tiers dans un pays quelconque, comme l'Allemagne) demeure possible.
    grievous32 posted the 04/09/2026 at 04:09 PM
    Hellblade II ça me choque pas. Le reste en revanche...
    obi69 posted the 04/09/2026 at 04:14 PM
    Je ne le pardonnerai jamais non plus de ne pas avoir mis de VF sur Psyhonauts 2.
    waurius59 posted the 04/09/2026 at 04:21 PM
    Apres Microsoft et Xbox sont la cause du problème
    vyse posted the 04/09/2026 at 04:30 PM
    l'absence de doublage en europe est un suicide commercial ! culturellement les produits en europe sont toujours doublés, ils se risquent a de grosse déconvenues commerciales si le grand public découvre que c'est VOST
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 04:54 PM
    VF annulée dans :

    - Forza Horizon 6

    Les voix NRJ12 ça
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 04:56 PM
    xynot Genre Shanks va poster sans réfléchir ? T'es nouveau ou quoi ?
    grievous32 posted the 04/09/2026 at 04:57 PM
    Obi69 surtout qu'à l'époque, on était pas encore dans ce délire IA donc y avait vraiment aucune excuse...
    judebox posted the 04/09/2026 at 05:51 PM
    Ce retour arrière dans le jeu vidéo quand même…
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