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L'affaire se poursuit, en coulisses mais on en voit les effets : les syndicats FR (SFA) semblent toujours en brouille avec Xbox après l'utilisation de l'IA audio dans le dernier Flight Simulator, et ont poussé les acteurs à ne plus signer de contrats avec Xbox tant que l'éditeur n'a pas modifié ses clauses pour garantir que les voix des acteurs ne seront pas utilisés/modifiés à l'avenir en IA.Rappel, aucune VF dans :- Hellblade 2- Avowed- The Outer Worlds 2VF annulée dans :- Forza Horizon 6Et cette semaine, un nouveau pavé : alors que la fiche Steam stipulait l'inverse, le DLC Terra Armada de Starfield n'a pas de doublage FR... alors que le reste du jeu oui (Bethesda a discrètement modifié la fiche).Ce qui fait qu'on se retrouve donc dans un jeu où l'on peut passer d'un arc à l'autre en VF ou VA, et même si vous n'avez pas le DLC, le PNJ associé à l'ouverture du DLC est intégré au jeu de base, et parle bien en VA obligatoirement quand tous les autres PNJ alentours sont en VF.On ne sait pas où en est l'affaire, mais ça commence à sentir moyen pour les 3 autres gros jeux à venir (Gears, Halo Remake, Fable).Et bien sûr, Xbox reste muet sur le sujet.