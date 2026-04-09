Tout d'abord, en plus d'une Édition Limitée de la Nintendo Switch 2 à l'effigie du jeu The Legend ofZelda : Ocarina of Time Remake, Nintendo prévoirait de sortir un ensemble d'amiibo Zelda qui pourrait probablement être lié au remake.
En plus d'un film, selon Shpeshal Nick, Nintendo aurait un nouveau jeu Luigi's Mansion en développement et prévoirait de sortir un amiibo Luigi's Mansion.
Enfin, selon quelqu'un qui a posté quelques heures avant NateTheHate qui annonçait le prochain Sate of Play, celui-ci déclare que le prochain SoP serait le 16 avril et qu'il serait axé sur les tiers, et que Sony aurait également son traditionnel State of Play d'été fin mai/début juin.
Sinon le remake de OoT à l'air de plus en plus crédible, jai hâte de voir s'il sera à la hauteur
Dommage que c'est pas offciel....
Maintenant il y a luigi mansion 4 en rumeur?
Comment on va être déçus quand le nintendo direct sortira....Tous sera connu avant....
Ou alors comme d'habitude, il y a pas de remake d'ocarina of time, pas de luigi mansions 4, pas de starfox.....
Bref on va attendre le nintendo direct.....Le vrai.
Aussi si Nintendo ne prenait pas 3 plombes pour communiquer sur leurs first parties tu serais pas dans une situation où le jeu est quasi gold et en leak insiders quoi
Pareil la Switch 2, ils ont tardé au maximum et on connaissait tout meme le orange/bleu des joycons et les specs
Ils prennent beaucoup trop leur temps depuis 2025, je ne dis surtout pas de communiquer comme kotor remake ou metroid prime 4, 8 ans avant mais donner un PEU plus de visibilité quoi
Pour OOT, je ne peux tout simplement pas passer à côté, quoi qu'il arrive
Le State of Play, je n'arrive pas à accrocher. Je m'en fiche systématiquement.
Un juste milieu.
Mais je crois que ce changement est arrivé avec IWATA lors de l'annonce de breath of the wild et la sortie effective....
Mais il y a des licences ou il y a un besoin de créer de la hype, et prévoir aussi le budget gaming en conséquence, surtout que les jeux nintendo ne baisse pas de prix...
Un jeux coute 80€, un sac a dos loungefly disney, c'est entre 80 et 120€......
Le 3 est sorti en 2019 donc ça commence à dater. Il est temps d’une suite
Les rumeurs sur les amiibo ça se mouille pas trop... Les 3/4 des jeux Nintendo sortent aujourd'hui avec leurs amiibo
Je dirais même que c'est devenu dangereux de communiquer en avance, le jeu peut facilement être plagié avant même sa sortie.