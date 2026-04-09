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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
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[Rumeurs] State of Play, Luigi's Mansion 4 et Amiibo Zelda Ocarina of Time Remake


Tout d'abord, en plus d'une Édition Limitée de la Nintendo Switch 2 à l'effigie du jeu The Legend ofZelda : Ocarina of Time Remake, Nintendo prévoirait de sortir un ensemble d'amiibo Zelda qui pourrait probablement être lié au remake.



En plus d'un film, selon Shpeshal Nick, Nintendo aurait un nouveau jeu Luigi's Mansion en développement et prévoirait de sortir un amiibo Luigi's Mansion.



Enfin, selon quelqu'un qui a posté quelques heures avant NateTheHate qui annonçait le prochain Sate of Play, celui-ci déclare que le prochain SoP serait le 16 avril et qu'il serait axé sur les tiers, et que Sony aurait également son traditionnel State of Play d'été fin mai/début juin.

Sources : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1sg4b57/someone_who_posted_hours_before_natethehate_that/ et https://mynintendonews.com/2026/04/08/leaker-says-new-luigis-mansion-game-currently-in-development-alongside-accompanying-amiibo/
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    kisukesan, aeris444
    posted the 04/09/2026 at 07:39 AM by link49
    comments (17)
    giru posted the 04/09/2026 at 07:47 AM
    Luigi's Mansion 4 je pensais qu'il allait sortir l'automne dernier, du coup qu'il arrive cet automne est plausible. Niveau temps de développement, Next Level Games devrait avoir terminé le jeu.
    link49 posted the 04/09/2026 at 07:50 AM
    giru Possible en effet. En plus, le précédant s'est vendu à 14 millions, ça aide pour une suite.
    rocan posted the 04/09/2026 at 08:01 AM
    Très logique que Luigi arrive cet automne et qu'il soit le "Mario" de 2026, ce qui donne plus de temps à l'équipe d'Odyssey de peaufiner la suite.
    dokidokii posted the 04/09/2026 at 08:08 AM
    Luigi's Mansion et Halloween c'est logique oui

    Sinon le remake de OoT à l'air de plus en plus crédible, jai hâte de voir s'il sera à la hauteur
    cyr posted the 04/09/2026 at 08:24 AM
    link49 je sais pas qui a fait le collector, mais perso je la trouve belle....
    Dommage que c'est pas offciel....

    Maintenant il y a luigi mansion 4 en rumeur?

    Comment on va être déçus quand le nintendo direct sortira....Tous sera connu avant....

    Ou alors comme d'habitude, il y a pas de remake d'ocarina of time, pas de luigi mansions 4, pas de starfox.....

    Bref on va attendre le nintendo direct.....Le vrai.
    link49 posted the 04/09/2026 at 08:25 AM
    Cyr Je l'ai trouvé sur Google Images.
    wickette posted the 04/09/2026 at 08:40 AM
    cyr
    Aussi si Nintendo ne prenait pas 3 plombes pour communiquer sur leurs first parties tu serais pas dans une situation où le jeu est quasi gold et en leak insiders quoi

    Pareil la Switch 2, ils ont tardé au maximum et on connaissait tout meme le orange/bleu des joycons et les specs

    Ils prennent beaucoup trop leur temps depuis 2025, je ne dis surtout pas de communiquer comme kotor remake ou metroid prime 4, 8 ans avant mais donner un PEU plus de visibilité quoi
    kujiraldine posted the 04/09/2026 at 09:22 AM
    J'ai adoré Luigi's Mansion 3, joyeux, beau, bien pensé. J'ai hâte de voir le 4

    Pour OOT, je ne peux tout simplement pas passer à côté, quoi qu'il arrive

    Le State of Play, je n'arrive pas à accrocher. Je m'en fiche systématiquement.
    ducknsexe posted the 04/09/2026 at 09:24 AM
    Super tout ça. Entre Zelda Ocarina of Time remake, le Starfox et maintenant un nouveau luigi mansion 4. C'est quand il veulent pour balancer une nouvelle licence.
    j9999 posted the 04/09/2026 at 09:35 AM
    wickette honnêtement ça ne change rien. Tu vois bien qu'on vie olus dans la même époque qu'avant, aujourd'hui tout est leak, on ne peut plus rien cacher. En partant de ce constat autant en jouer, la communication sur un projet se fait autour des leaks dans plus besoin de communiquer, un trailer final suffit. Et ça fonctionne bien comme ça, franchement s'ils ne choisissent plus la com traditionnelle c'est qu'ils ont compris ça et son en avance sur leur temps justement. C'est pas forcément l'ideal j'en conviens mais ça marche, il faut juste faire le "deuil" des reveals traditionnels et accepter qu'il y a des petits malins qui donnent des infos internes juste pour se faire mousser
    cyr posted the 04/09/2026 at 09:39 AM
    wickette C'est exactement ça que je demande. Une visibilité sur les 2 ou 3 prochaines année....
    Un juste milieu.

    Mais je crois que ce changement est arrivé avec IWATA lors de l'annonce de breath of the wild et la sortie effective....

    Mais il y a des licences ou il y a un besoin de créer de la hype, et prévoir aussi le budget gaming en conséquence, surtout que les jeux nintendo ne baisse pas de prix...

    Un jeux coute 80€, un sac a dos loungefly disney, c'est entre 80 et 120€......
    aeris444 posted the 04/09/2026 at 09:45 AM
    LM4

    Le 3 est sorti en 2019 donc ça commence à dater. Il est temps d’une suite
    rocan posted the 04/09/2026 at 10:02 AM
    aeris444 Persuadé qu'il est prêt depuis 1 an ! D'autant plus que je crois que Next Level Games n'a développé que Mario Strikers sorti en 2022 depuis.
    djfab posted the 04/09/2026 at 10:10 AM
    Je paris sur une switch 2 édition du 3 un peu avant le 4 ! (J'espère, ne l'ayant pas fait )
    flom posted the 04/09/2026 at 10:11 AM
    Je pense que le leak surble amiibo est juste. Le reste je sais pas ????
    syoshu posted the 04/09/2026 at 10:11 AM
    j9999 ben si Nintendo annonc1it leur jeux avant les leak, l'effet de surprise serait là. Mais au final, ça change rien au niveau des ventes, ce qui compte c'est la majorité et cette majorité s'en fout de connaitre 2 ans à l'avance ce qui va sortir

    Les rumeurs sur les amiibo ça se mouille pas trop... Les 3/4 des jeux Nintendo sortent aujourd'hui avec leurs amiibo
    j9999 posted the 04/09/2026 at 10:23 AM
    cyr hmm pas forcément. Il ya pas de règle en communication, tu choisis une stratégie differente si tu veux, pas de "faut faire comme ci faut faire comme ça". Et tu vois bien qu'aujourd'hui, quand il y a absence de com officielle sur un jeu limite on en parle plus parceque ça laisse libre court a l'imagination et avec les "leaks" les gens ont l'impression d'etre dans l'interdit, ça les attire. Pour ce qui est du budget c'est contradictoire ce que tu dis, d'un coté on attache de l'importance aux notes a la sortie du jeu pour savoir si on l'achète ou pas, mais d'un autre côté tu me dis que tu vas prévoir un budget longtemps à l'avance pour un jeu dont tu ignore tout s'il est bon ou pas? Les images du jeu en développement ne permettent pas de déterminer si le jeu sera accepté ou pas, ça en met juste plein la vue. Et puis de toute façon plus tu réfléchis a ton achat a long terme plus tu es suceptible d'hésiter et changer d'avis. L'effet surprise fonctionne mieux finalement.

    Je dirais même que c'est devenu dangereux de communiquer en avance, le jeu peut facilement être plagié avant même sa sortie.
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