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name :
Elden Ring
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
FromSoftware
genre :
action-RPG
multiplayer :
Coop & PVP
other versions :
Xbox One
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Switch 2
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ouroboros4
> blog
La version Switch 2 de Elden Ring sera en GKC + prix potentiel
Même si on s'en doutait un peu, Elden Ring sera en GKC sur Switch 2.
Pour le moment le prix est de 79,99 dollars sur Amazon
Le jeu est prévu pour 2026 sans aucune date précise pour le moment.
https://x.com/i/status/2042002609054126498
tags :
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posted the 04/09/2026 at 01:34 AM by
ouroboros4
comments (
5
)
derno
posted
the 04/09/2026 at 05:12 AM
Putain, va chier (pardon pour le langage fleurit mais c'est le premier truc qui me soit venu à l'esprit en lisant la news)....bon, comme d'habitude, pas plus de 30 euro en occasion.
mooplol
posted
the 04/09/2026 at 05:23 AM
La généralisation du faux physique, on en aura encore plus sur ps5 aussi
fdestroyer
posted
the 04/09/2026 at 05:29 AM
Mais putain si déjà c'est du démat déguisé qu'ils fassent au moin un effort sur le prix! surtout quand c'est du vieux recyclé!
flom
posted
the 04/09/2026 at 06:01 AM
Merde. Sans moi donc.
cyr
posted
the 04/09/2026 at 06:11 AM
Et après ils vont se plaindre que ça ce vend pas.
Je sais pas quand est sortie le jeux sur les autres consoles, mais 80 euro pour un portage , c'est un peu abusé.
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Je sais pas quand est sortie le jeux sur les autres consoles, mais 80 euro pour un portage , c'est un peu abusé.