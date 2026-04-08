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Starfield
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name : Starfield
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
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ouroboros4
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Starfield : pourquoi un tel écart entre deux notes?
Disponible depuis hier sur PS5, les premières notes de Starfield arrivent sur Metacritic.

Alors que les notes globales sont assez proches(80 PS5, 83 Xbox et 85 PC) un test me chiffonne : celui de DualShockers.

On passe littéralement d'un 90 sur Xbox à un 60 sur PS5(malgré la présence des DLC et des nombreuses mises à jours disponibles depuis la sortie du jeu).

Alors apparemment, il ne s'agit pas du même testeur.
Mais de là, à avoir, un écart de 30 points ?!

J'ai quand même du mal à y croire...



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    posted the 04/08/2026 at 06:23 PM by ouroboros4
    comments (31)
    parrain59 posted the 04/08/2026 at 06:27 PM
    Lis les tests pour comprendre ...
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:28 PM
    parrain59 Bah même avec les tests, comme tu veux expliquer un écart de 30 points?
    shanks posted the 04/08/2026 at 06:30 PM
    Déjà 90/100 c'était surnoté.

    Ensuite, même d'un autre testeur, l'écart peut être justifié par le fait qu'il s'est passé des choses en 2 ans et demi.

    Par exemple fin 2014, j'avais joué au launch à Dragon Age Inquisition et je l'ai beaucoup apprécié. Mais la note aurait pas été DU TOUT la même s'il était sorti 2 ans plus tard et donc "après" The Witcher 3.
    parrain59 posted the 04/08/2026 at 06:31 PM
    ouroboros4 Certain adore le jeu, d'autre déteste, c'est aussi simple que ça
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:32 PM
    parrain59 Du coup quand ru veux tu faire un avis sur le test d'un site tu fais comment avec deux testeurs aux avis totalement différent?
    snave posted the 04/08/2026 at 06:34 PM
    Les tests des joueurs sont plus crédibles (sauf les trimard qui mettent des 0 gratuitement) que ceux de la presse.
    La presse est parfois corrompue.

    En tout cas, je l'ai testé et Starfield est un jeu très moyen, il faut se le dire.
    altendorf posted the 04/08/2026 at 06:36 PM
    Un des testeurs de l'époque s'est sans doute fait arroser de goodies et autres voyages de presse donc "pression" de mettre une mauvaise note là où le nouveau testeur n'a reçu qu'un code numérique tout en réalisant que le jeu est clairement pas au niveau des promesses vendues par Bethesda
    keiku posted the 04/08/2026 at 06:36 PM
    la première note c'était avent d'y jouer , la seconde après
    vyse posted the 04/08/2026 at 06:36 PM
    ouroboros4 Ya rien a comprendre un test c'est subjectif et ancré dans le temps de son écriture, le jeu ressort en 2026 sur ps5 il se reprend un foin c tout. La politique éditoriale l'a autorisé a faire un test entier, pas une note d'intention sur le portage (comme la plupart des site font)
    skuldleif posted the 04/08/2026 at 06:38 PM
    la pression des editeurs sur la presse
    sony en est expert

    et tu le sais
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:38 PM
    altendorf
    Va savoir
    L'autre n'aura peut être pas eu cette chance
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:42 PM
    vyse Dommage sur certain AAA de pas avoir une petit relecture quelques années plus tard avec les patch et les DLC
    vyse posted the 04/08/2026 at 06:45 PM
    ouroboros4 bah il l'a fait, juste comme ce n'est pas un maj de test mais bien un test en entier il a jugé en conséquence
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:47 PM
    vyse Mouais du coup l'autre qui reste en ligne fausse un peu le résultat si il décide de l'acheter sur Xbox( sans regarder le test PS5)
    cyr posted the 04/08/2026 at 06:47 PM
    ouroboros4 mec, un test c'est pas une vérité. Chaque testeur va donner sont ressentis par rapport a ses préférences, sont vécu.
    C'est pas une science.

    Donne a un mec qui déteste pokemon de noter un jeux pokemon...
    vyse posted the 04/08/2026 at 06:47 PM
    ouroboros4 bah oui c'est pourquoi la ligne éditorial du site aurait dire au mec ok dans ce cas tu écrase le test xbox ; la je suis daccord c'est débile
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:48 PM
    vyse On est d'accord
    vyse posted the 04/08/2026 at 06:50 PM
    ouroboros4 en plus je sais pas a quoi il s'attendait le mec?...a une no mans sky ou quoi ?
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:50 PM
    vyse Je te le dirai quand j'aurais fini le jeu sur PS5
    51love posted the 04/08/2026 at 06:51 PM
    La première note c'est quand Dualshockers devait faire la pub du jeu sur son site et pour être référencé dans le métro/bus/TV par Microsoft afin de se faire aussi de la pub en retour


    La 2eme c'est avec le recul, et après avoir fini le jeu. Les tests day one peuvent jamais être parfait et le sont encore moins sur des jeux fleuves..


    Et oui, si tu commences à faire le bilan avec des pointures de RPG comme TW3 ou BG3, bah il joue peut être pas en ligue des champions le Starfield
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 06:52 PM
    51love Je pense aussi que quasiment 3 ans de recul on permis de vraiment voir ce qui n'allait pas avec le jeu, passer l'euphorie de la découverte
    shinz0 posted the 04/08/2026 at 07:00 PM
    L'écart c'est un gros chèque
    naoshige11 posted the 04/08/2026 at 07:25 PM
    En laissant de côté toute notion d'influence de la part d'un éditeur (comme si TOUTE la presse pro était vendue), c'est surtout que le jeu a très mal vieilli. Il était déjà limite sur beaucoup d'aspects au moment de ça sortie, ce sont des choses qui maintenant peuvent paraitre impardonnable, et c'est pas les MAJ qui font changer le fond du jeu.
    51love posted the 04/08/2026 at 07:31 PM
    ouroboros4 naoshige11 oui certainement. c'est vrai que rien que pour ça, les avis des joueurs, avec des mois de recul, c'est un bien meilleur indicateur de la réception et du succès d'estime des jeux.

    Le meta ça donne une première idée, c'est pas complétement à jeter mais c'est surtout l'occasion pour les fanboys les plus limités de faire un concours de kiki.
    nigel posted the 04/08/2026 at 07:33 PM
    ouroboros4 Bah même avec les tests, comme tu veux expliquer un écart de 30 points?

    Sur tout les jeux tout peux trouver des commentaires qui vont adorer et d'autres qui vont détester. C'est aussi simple que ça.

    Je vois pas pourquoi le précédent test devrait être supprimé comme si le test de l'autre mec ne se valait pas. Et généralement, il y a tout un texte qui viens avec le test donc suffit de lire?
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 07:36 PM
    nigel ou j'ai dit qu'il devrait être supprimé ? Je cherche juste à comprendre
    nigel posted the 04/08/2026 at 07:44 PM
    ouroboros4 Autant pour moi, j'ai confondu avec le message de Vyse:
    la ligne éditorial du site aurait dire au mec ok dans ce cas tu écrase le test xbox
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 07:57 PM
    nigel J'ai juste dit qu'il faudrait que dans le nouveau test ils apportent de la nuance concernant l'ancien test
    Mais pas qu'il soit supprimé bien entendu
    jaysennnin posted the 04/08/2026 at 08:17 PM
    j'ai lu les deux tests, le test du 90 le testeur a aimé le jeu et s'est bien immergé dans l'univers, l'autre test, le gars s'est montré très cassant dès l'intro en faisant des comparaisons avec baldurs gate 3 et FF 14, bref...
    ducknsexe posted the 04/08/2026 at 09:00 PM
    Quand Sony récupère la Kryptonite de Xbox qui brille pour se transformer en bronze pisse jaunâtre sur playstation..

    Fabuleuse alchimie
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