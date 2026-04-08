Disponible depuis hier sur PS5, les premières notes de Starfield arrivent sur Metacritic.Alors que les notes globales sont assez proches(80 PS5, 83 Xbox et 85 PC) un test me chiffonne : celui de DualShockers.On passe littéralement d'un 90 sur Xbox à un 60 sur PS5(malgré la présence des DLC et des nombreuses mises à jours disponibles depuis la sortie du jeu).Alors apparemment, il ne s'agit pas du même testeur.Mais de là, à avoir, un écart de 30 points ?!J'ai quand même du mal à y croire...