Disponible depuis hier sur PS5, les premières notes de Starfield arrivent sur Metacritic.
Alors que les notes globales sont assez proches(80 PS5, 83 Xbox et 85 PC) un test me chiffonne : celui de DualShockers.
On passe littéralement d'un 90 sur Xbox à un 60 sur PS5(malgré la présence des DLC et des nombreuses mises à jours disponibles depuis la sortie du jeu).
Alors apparemment, il ne s'agit pas du même testeur.
Mais de là, à avoir, un écart de 30 points ?!
J'ai quand même du mal à y croire...
Ensuite, même d'un autre testeur, l'écart peut être justifié par le fait qu'il s'est passé des choses en 2 ans et demi.
Par exemple fin 2014, j'avais joué au launch à Dragon Age Inquisition et je l'ai beaucoup apprécié. Mais la note aurait pas été DU TOUT la même s'il était sorti 2 ans plus tard et donc "après" The Witcher 3.
La presse est parfois corrompue.
En tout cas, je l'ai testé et Starfield est un jeu très moyen, il faut se le dire.
sony en est expert
et tu le sais
Va savoir
L'autre n'aura peut être pas eu cette chance
C'est pas une science.
Donne a un mec qui déteste pokemon de noter un jeux pokemon...
La 2eme c'est avec le recul, et après avoir fini le jeu. Les tests day one peuvent jamais être parfait et le sont encore moins sur des jeux fleuves..
Et oui, si tu commences à faire le bilan avec des pointures de RPG comme TW3 ou BG3, bah il joue peut être pas en ligue des champions le Starfield
Le meta ça donne une première idée, c'est pas complétement à jeter mais c'est surtout l'occasion pour les fanboys les plus limités de faire un concours de kiki.
Sur tout les jeux tout peux trouver des commentaires qui vont adorer et d'autres qui vont détester. C'est aussi simple que ça.
Je vois pas pourquoi le précédent test devrait être supprimé comme si le test de l'autre mec ne se valait pas. Et généralement, il y a tout un texte qui viens avec le test donc suffit de lire?
la ligne éditorial du site aurait dire au mec ok dans ce cas tu écrase le test xbox
Mais pas qu'il soit supprimé bien entendu
Fabuleuse alchimie