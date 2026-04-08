Pokémon Champions est sorti aujourd'hui et se veut l'avenir des combats Pokémon, notamment grâce à son intégration aux Championnats de Jeux Vidéo Pokémon. Cependant, Kotaku a constaté que l'accueil réservé par les fans à ce jeu, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop, est plutôt mitigé. Les joueurs de Pokémon Champions, un jeu gratuit, ont relevé de nombreux bugs, des objets manquants et accusent le jeu de restreindre le jeu compétitif :
- Moins de Pokémon que dans Pokémon Stadium 2
- Pas de combats 6v6
- Problèmes de performance, même sur Switch 2
- Menus lents et peu intuitifs
- Connexion internet obligatoire, plus de combats sans fil locaux
- Suppression de nombreux objets compétitifs
- Les équipes de location deviennent totalement inutiles
- Il faut ajouter tous ses amis à nouveau, le jeu n'utilise pas la liste d'amis de la Switch
- Aucun contenu solo
Il est important de noter que Pokémon Champions est probablement encore en développement, mais son lancement chaotique a laissé un goût amer à certains fans.
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/08/pokemon-champions-has-apparently-had-a-bit-of-a-rocky-launch//
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posted the 04/08/2026 at 04:35 PM by link49
tripy73 Ca fait plus de 15 ans les gens disent que la corde va casser, la réalité c'est qu'elle ne se cassera jamais, t'as un noyau dur de millions de fanatiques de la marque.