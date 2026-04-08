Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Champions
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name : Pokemon Champions
platform : Switch 2
editor : The Pokemon Company
developer : The Pokemon Company
genre : combat
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[Switch 1/2] Pokémon Champions : Aucune honte à sortir ça en l'état


Pokémon Champions est sorti aujourd'hui et se veut l'avenir des combats Pokémon, notamment grâce à son intégration aux Championnats de Jeux Vidéo Pokémon. Cependant, Kotaku a constaté que l'accueil réservé par les fans à ce jeu, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop, est plutôt mitigé. Les joueurs de Pokémon Champions, un jeu gratuit, ont relevé de nombreux bugs, des objets manquants et accusent le jeu de restreindre le jeu compétitif :

- Moins de Pokémon que dans Pokémon Stadium 2
- Pas de combats 6v6
- Problèmes de performance, même sur Switch 2
- Menus lents et peu intuitifs
- Connexion internet obligatoire, plus de combats sans fil locaux
- Suppression de nombreux objets compétitifs
- Les équipes de location deviennent totalement inutiles
- Il faut ajouter tous ses amis à nouveau, le jeu n'utilise pas la liste d'amis de la Switch
- Aucun contenu solo

Il est important de noter que Pokémon Champions est probablement encore en développement, mais son lancement chaotique a laissé un goût amer à certains fans.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/08/pokemon-champions-has-apparently-had-a-bit-of-a-rocky-launch//
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    burningcrimson
    posted the 04/08/2026 at 04:35 PM by link49
    comments (8)
    cyr posted the 04/08/2026 at 04:37 PM
    C'est gratuit, ne le prenais pas.
    link49 posted the 04/08/2026 at 04:40 PM
    Dommage de passer de Pokopia, excellent, à ça. Même si c'est pas le même genre.
    tripy73 posted the 04/08/2026 at 04:43 PM
    Les mecs te sortent un jeu à peine digne d'une version alpha, en mode on s’en bas les couilles, c'est gratuit et on finira le jeu à coup de mises à jour... Changez rien les gars, mais à force de tirer sur la corde, faudra pas se plaindre si un jour elle se casse.
    wickette posted the 04/08/2026 at 04:53 PM
    Et ne surtout pas mettre ça que sur le dos d'ILCA. Déjà c'est un jeu co-développé mais surtout ILCA bosse sur Ace Combat 8 sous UE5, on ne va pas me dire qu'ils sont mauvais, c'est un problème avec cet éditeur et je reste convaincu que Pokopia aurait été encore mieux sans TPC en éditeur.

    tripy73 Ca fait plus de 15 ans les gens disent que la corde va casser, la réalité c'est qu'elle ne se cassera jamais, t'as un noyau dur de millions de fanatiques de la marque.
    ratchet posted the 04/08/2026 at 04:55 PM
    On le savais depuis le début. Format du jeu oblige le contenu va arrivé avec le temps.
    ducknsexe posted the 04/08/2026 at 04:56 PM
    Ce doit être le stagiaire qui développe ce jeu
    burningcrimson posted the 04/08/2026 at 05:23 PM
    Perso je me suis amusé dessus mais on sent que ça manque de contenu et surtout, c'est hallucinant comme tout coûte cher avec la monnaie in-game
    blueblood posted the 04/08/2026 at 05:26 PM
    C’est un jeu à service et compétitif, y’a aucune surprise sur le contenu
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