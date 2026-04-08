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posted the 04/08/2026 at 03:23 PM by
guiguif
comments (
41
)
benichou
posted
the 04/08/2026 at 03:26 PM
Dommage les trailers pourtant donnaient envie.
Et j’accrochais bien au perso principal qui me faisais penser à Nero avec une moustache
gat
posted
the 04/08/2026 at 03:27 PM
Le digne concurrent de MindsEye
ravyxxs
posted
the 04/08/2026 at 03:29 PM
gat
je pensais à ça en plus merde...
liberty
posted
the 04/08/2026 at 03:30 PM
Tant que les testeurs gardent l'honnêteté qu'ils ont avec les sous production des gros éditeurs vendu au prix fort c'est ok... Ah wait les testeurs sont aussi capable que les propagandistes qui se font appeler ''journaliste''. Il coûte 25 euros, on va attendre les mise à jours d'un petit studio avant de le défoncer a coup de pelle. Beaucoup sont indulgent avec les double AA Nintendo vendu 80 euros, on se doit d'être indulgent avec un AA d'un petit studio vendu 25 euros
jenicris
posted
the 04/08/2026 at 03:31 PM
Next donc
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 03:53 PM
Qu'est ce que ça peut te foutre? Il n'est que sur PC pour l'instant
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 03:55 PM
daunyaul
Te faire couiner.
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 03:57 PM
guiguif
Pourquoi je couinerai? Je l'attendais même pas ce jeu petit gniangnian
ducknsexe
posted
the 04/08/2026 at 04:00 PM
J attend le 2 qui s appellera
Dalila
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 04:02 PM
daunyaul
Alors occupe-toi de ton cul au lieu de venir encore me coller.
tripy73
posted
the 04/08/2026 at 04:03 PM
Sur Steam il est a 51% pour 190 avis et je trouve que celui-ci est assez parlant, les différentes bandes annonces et le peu de vidéos de gameplay laissaient transparaître les points négatifs cités :
Samson had the potential of being a pretty good noir action-adventure, but it’s currently a broken, repetitive grind.
The good:
- The overall vibe of the game, it really feels like a cool mix of original Mafia games with GTA IV and Max Payne
- Pretty satisfying hand combat, feels nice and heavy
- The driving model is a mixed bag, but I quite like it
The bad:
- TONS of bugs and glitches, sometimes even completely game-breaking. I couldn't proceed with the story further than mission 2 so I just had to replay grindy missions over and over again till I paid my debt (game's main goal) and... that's it.
- Extremely repetitive content, missions seem fun at first, but they quickly get boring once you realize you're doing the same thing in the same places for the second or third time.
- Collisions in this game are extremely bad and inconsistent. If you play for a while, you'll see what I mean. Get ready for gates you drive through tens of times suddenly not letting you through.
- The upgrades system based on collectibles (188 boards to smash?!) is just lazy work.
Entre le jeu qui a l'air de manquer de pas mal de peaufinage et le côté répétitif du game design, sans parler du délire des collectibles, il va falloir qu'ils revoit leur copie s'ils veulent redresser la barre et améliorer la formule avant une potentielle sortie sur console.
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 04:04 PM
guiguif
Nan parceque ton article c'est de la merde. Non seulement on sait tous ici pourquoi t'as relayé les mauvaises notes pas sur console mais en plus comme d'habitude t'as rien d'intéressant à dire hormis cela. C'est un forum communautaire, je commente si je veux boubourse
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 04:06 PM
tripy73
Je suis d'accord, on maitrait des phases de gameplay avec du punch mais c'était pas assez pour se faire un avis sur l'ensemble. Ca ressemble plus à du maquillage qu'autre chose
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 04:15 PM
daunyaul
Bah... non. Ce jeu est bien prévu sur consoles et j'ai toujours fait des article Metacritic quelque soit le jeu.
Donc ouais passe ton chemin la prochaine fois si c'est pour encore et toujours raconter de la merde.
Et être sur un forum communautaire ne te permet pas de venir direct dans l'agression, donc je te réponds comme je veux "le cotorep"
zekk
posted
the 04/08/2026 at 04:16 PM
Certains sont tendus aujourd'hui
deathegg
posted
the 04/08/2026 at 04:18 PM
Pour avoir testé le jeu une heure, y a du potentiel mais bon....les dialogues qui changent de langue au lieu d'un dialogue..... les collisions hasardeuses.... c'est marrant car le jeu tourne assez bien et est assez joli je trouve pour un AA. On verra après quelques patch et une promo.
daunyaul
Y fait beau dehors, va toucher de l'herbe.
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 04:18 PM
guiguif
Il est prévu sur console oui mais actuellement il n'est que sur PC. Si vraiment tu relayais l'info comme tu le dis, tu m'aurai as sorti que c'était "pour me faire couiner" en partant du principe que j'tai dis ça car je suis joueur pc, sans savoir si je l'attendais ou pas
pcverso
posted
the 04/08/2026 at 04:18 PM
tester et demande de remboursement direct on verra si il s'ameliore parce que pour l'instant c'est pas ca .
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 04:20 PM
deathegg
Tout va très bien pour moi, merci de t'en soucier
rogeraf
posted
the 04/08/2026 at 04:24 PM
gat
et moins cher
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 04:25 PM
zekk
Quasi tous les ans j'ai un membre qui a ce besoin que venir me coller aux miches, cette année le gagnant semble etre Daunyaul alias Stanislas le multicompte.
daunyaul
Mais il sortira bientôt sur console et il sera toujours pareil donc ça revient au même.
Je te dis que tu couinais car tu fais parti de ces gens qui ont ce besoin d'absolument entrer en conflit pour exister.
Donc je te retourne la question "qu'est-ce que ça peut te foutre que je relais le Metacritic ?" comme je l'ai souvent fait sur une blinde de jeu ? N'ai-je pas le droit selon toi parce que je ne joue pas sur PC ?
rogeraf
posted
the 04/08/2026 at 04:29 PM
Moi il me fait penser au blond qu'il y a dans Game of thrones, donc ca me donne envie de l'acheter
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 04:30 PM
guiguif
Jmen branle de ta vie. Et si ya quelqu'un qui à sentiment de besoin d'exister vu ton activité sur le forum, c'est pas moi. Pas la peine de te victimiser ou d'inverser les rôles. Je connaissais "le verdict" de ton article même avant de cliquer, bizarre nan?
Pas la peine non plus de me la jouer "est ce que j'ai pas le droit parceque je suis pas sur pc gnagnagna", tu fais ça pour beaucoup d'autres sujets. Et encore une fois, avant même de cliquer sur ton article je connaissais déjà le contenu. Je savais pas que j'etais devin, je vais jouer au loto tiens
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 04:36 PM
daunyaul
Pour quelqu'un qui semblent n'en avoir rien a faire tu semble bien sur les nerfs
Allez le multicompte, va couiner ailleurs
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 04:37 PM
guiguif
Pourquoi je serai sur les nerfs? Ya une raison particulière ?
51love
posted
the 04/08/2026 at 04:37 PM
Ça sentait pas très bon, et vu le prix extrêmement doux du jeu, ils jouaient là dessus pour espèrer en vendre..
Ça va être compliqué parce que ça à l'air vraiment médiocre à première vue.
Au moins ils ont eu honnêté de ne pas le vendre à un prix qui reflète pas du tout son potentiel et sa qualité, c'est clairement pas tjs le cas...
zekk
posted
the 04/08/2026 at 04:40 PM
guiguif
il a un peu la même façon d'écrire que la marchande de fleur quand elle était à ton cul, non ?
tripy73
posted
the 04/08/2026 at 04:40 PM
daunyaul
: c'est ça, ils ont fait des bandes annonces centrées sur ce qui fonctionnait le mieux et était le plus intéressant comme le système de combat. Par contre dès qu'ils montraient un peu des phases de conduite, on voyait que la sensation de conduite était étrange et les collisions bugées.
Bref, le jeu a quand même du potentiel, mais va falloir revoir en profondeur certains éléments, en plus de corriger les bugs, mais au final ça ressemble surtout à un jeu à accès anticipé qui ne dit pas son nom.
51love
posted
the 04/08/2026 at 04:44 PM
tripy73
d'ailleurs ils auraient peut être du suivre ce schéma.
L Early Access, c'est le try fast et fail fast par excellence.
Si la mayonnaise prend, tu continues, sinon tu réduis la voilure.
Ils auraient peut-être pu et du sortir quelques quartiers et la partie 1 de l'histoire en EA.. parce que la, cette release et ce meta va probablement tuer le jeu..
gat
posted
the 04/08/2026 at 04:45 PM
zekk
Nan mais c’est le vendeur de fleurs.
Avec son smiley fétiche
Un putain de grand malade mental. Il est serait père de deux gosses selon ses dires… Tu m’étonnes que le pays part en couilles avec des abrutis pareils.
ouken
posted
the 04/08/2026 at 04:46 PM
Il y en a encore qui test pas un jeux car meta a dis c'était moyen mdrrr je serai passé à côté de tellement de perles si je suivais ces trucs de merde
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 04:49 PM
daunyaul
Relis ton premier com et les suivants, tu comprendra que tu as un léger soucis de la gestion de la colère pour quelqu'un qui "s'en branle". D'ailleurs si un autre membre avait fait cet article tu aurais agit de la même manière ? Je ne pense pas, autre preuve que tu ne t'en branle pas tant que ça de ma vie.
zekk
gat
J'ai des doutes, il est bien plus agressif et lui est sorti du bois quand Sony a arrêté les portages PC (ancien pseudo Stanislas et Stanislas2), même si le coup du smiley...
ouken
Pareil avec LSA, t'imagines
gat
posted
the 04/08/2026 at 04:51 PM
ouken
Ta trop réson. Franchman
C pa comme sci tavai chié su d jeu avek 1 meta de merd et ke ta kiffé
mibugishiden
posted
the 04/08/2026 at 04:57 PM
La repetitivité excessive semble etre le plus gros defaut du jeu, et sur un jeu comme ca ca peut vite etre lourd.
gat
posted
the 04/08/2026 at 04:59 PM
guiguif
Mouais
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 05:00 PM
tripy73
C'est aussi mon ressenti.
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 05:03 PM
zekk
Gat
Vous êtes sérieux là ?
tu m'exaspère, ça s'arrête la.
Agressif ?
"sorti du bois quand Sony a arrêté les portages PC (ancien pseudo Stanislas et Stanislas2), même si le coup du smiley...
"
Mais mec, tu te rend compte que tu penses que tout tourne autour de ta petite personne? En quoi je suis agressif sur le topic? Parceque tu ne sais pas débattre ? Que tu prends les chiffres que ça t'arrange pour te donner raison au lieu de prendre en compte l'intégralité du marché ? D'ailleurs la finalité du topic est eloquente. Agressif nan mais sérieux
https://www.gamekyo.com/newsfr96779_playstation-xdev-le-retour-aux-pures-exclusivites-meme-avec-les-partenaires.html
guiguif
posted
the 04/08/2026 at 05:07 PM
daunyaul
C'est bien de montrer que ton premier com sur cet article est une insulte à mon égard sans avoir les burnes de me quoter, "le cotorep".
Et je ne sais pas si tout tourne autour de ma petite personne, mais faut croire que ce que je dis a assez d'importance pour toi pour que tu te sentent obliger de m'insulter et/ou de me coller au cul.
51love
posted
the 04/08/2026 at 05:09 PM
daunyaul
en même temps t'arrives et premiers mots "qu'est ce que ça peut te foutre ?"...
Difficile de donner tort a ceux qui disent que t'es agressif.. c'est même pas comme si tu réagissais à une réponse pleine de mauvaise foi dont il a parfois le secret.
burningcrimson
posted
the 04/08/2026 at 05:27 PM
daunyaul
avec l emoji "
" je t'ai reconnu Aerith
daunyaul
posted
the 04/08/2026 at 05:28 PM
guiguif
Arrête de me parler de burne tu fais tiep la. Vu la gueule de la discussion sur l'autre topic pour qu'au final tu finisse par dire "lolilol tout fe ki comfpte fai ke Sony arrete fai vente pc lolilol". En plus la sur cette article t'es en train de dire à tes vieux pote de merde que je t'ai attaqué par rapport à ça, alors que t'es le seul ici à serrer ton cul pour une marque. Tu te fous de ma gueule? Sufft de voir la fin du pseudo débat qui était très eloquente. Donc ouais cotorep c'était largement justifié boubourse . Oh et pour autant, si j'ai refais un compte c'est parceque j'ai égaré mes identifiants et que je pensais ne pas revenirw ça na rien a voir avec toi et j'ai pas besoin d'un multi compte pour m'exprimer. Alors ta theorie du complot a deux balles sur le multi compte parcequ'il te vise en particulier tu tle fous ou je pense.
51love
Oui ok j'ai ptete été virulent mais c'est pas pour autant que je suis énervé. Le truc c'est que je connaissais déjà le contenu de l'article avant de cliquer.. après bon..
burningcrimson
Je suis démasqué
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Et j’accrochais bien au perso principal qui me faisais penser à Nero avec une moustache
Samson had the potential of being a pretty good noir action-adventure, but it’s currently a broken, repetitive grind.
The good:
- The overall vibe of the game, it really feels like a cool mix of original Mafia games with GTA IV and Max Payne
- Pretty satisfying hand combat, feels nice and heavy
- The driving model is a mixed bag, but I quite like it
The bad:
- TONS of bugs and glitches, sometimes even completely game-breaking. I couldn't proceed with the story further than mission 2 so I just had to replay grindy missions over and over again till I paid my debt (game's main goal) and... that's it.
- Extremely repetitive content, missions seem fun at first, but they quickly get boring once you realize you're doing the same thing in the same places for the second or third time.
- Collisions in this game are extremely bad and inconsistent. If you play for a while, you'll see what I mean. Get ready for gates you drive through tens of times suddenly not letting you through.
- The upgrades system based on collectibles (188 boards to smash?!) is just lazy work.
Entre le jeu qui a l'air de manquer de pas mal de peaufinage et le côté répétitif du game design, sans parler du délire des collectibles, il va falloir qu'ils revoit leur copie s'ils veulent redresser la barre et améliorer la formule avant une potentielle sortie sur console.
Donc ouais passe ton chemin la prochaine fois si c'est pour encore et toujours raconter de la merde.
Et être sur un forum communautaire ne te permet pas de venir direct dans l'agression, donc je te réponds comme je veux "le cotorep"
daunyaul Y fait beau dehors, va toucher de l'herbe.
daunyaul Mais il sortira bientôt sur console et il sera toujours pareil donc ça revient au même.
Je te dis que tu couinais car tu fais parti de ces gens qui ont ce besoin d'absolument entrer en conflit pour exister.
Donc je te retourne la question "qu'est-ce que ça peut te foutre que je relais le Metacritic ?" comme je l'ai souvent fait sur une blinde de jeu ? N'ai-je pas le droit selon toi parce que je ne joue pas sur PC ?
Pas la peine non plus de me la jouer "est ce que j'ai pas le droit parceque je suis pas sur pc gnagnagna", tu fais ça pour beaucoup d'autres sujets. Et encore une fois, avant même de cliquer sur ton article je connaissais déjà le contenu. Je savais pas que j'etais devin, je vais jouer au loto tiens
Allez le multicompte, va couiner ailleurs
Ça va être compliqué parce que ça à l'air vraiment médiocre à première vue.
Au moins ils ont eu honnêté de ne pas le vendre à un prix qui reflète pas du tout son potentiel et sa qualité, c'est clairement pas tjs le cas...
Bref, le jeu a quand même du potentiel, mais va falloir revoir en profondeur certains éléments, en plus de corriger les bugs, mais au final ça ressemble surtout à un jeu à accès anticipé qui ne dit pas son nom.
L Early Access, c'est le try fast et fail fast par excellence.
Si la mayonnaise prend, tu continues, sinon tu réduis la voilure.
Ils auraient peut-être pu et du sortir quelques quartiers et la partie 1 de l'histoire en EA.. parce que la, cette release et ce meta va probablement tuer le jeu..
Avec son smiley fétiche
Un putain de grand malade mental. Il est serait père de deux gosses selon ses dires… Tu m’étonnes que le pays part en couilles avec des abrutis pareils.
zekk gat J'ai des doutes, il est bien plus agressif et lui est sorti du bois quand Sony a arrêté les portages PC (ancien pseudo Stanislas et Stanislas2), même si le coup du smiley...
ouken Pareil avec LSA, t'imagines
C pa comme sci tavai chié su d jeu avek 1 meta de merd et ke ta kiffé
Vous êtes sérieux là ?
tu m'exaspère, ça s'arrête la.
Agressif ?
"sorti du bois quand Sony a arrêté les portages PC (ancien pseudo Stanislas et Stanislas2), même si le coup du smiley...
"
Mais mec, tu te rend compte que tu penses que tout tourne autour de ta petite personne? En quoi je suis agressif sur le topic? Parceque tu ne sais pas débattre ? Que tu prends les chiffres que ça t'arrange pour te donner raison au lieu de prendre en compte l'intégralité du marché ? D'ailleurs la finalité du topic est eloquente. Agressif nan mais sérieux
https://www.gamekyo.com/newsfr96779_playstation-xdev-le-retour-aux-pures-exclusivites-meme-avec-les-partenaires.html
Et je ne sais pas si tout tourne autour de ma petite personne, mais faut croire que ce que je dis a assez d'importance pour toi pour que tu te sentent obliger de m'insulter et/ou de me coller au cul.
Difficile de donner tort a ceux qui disent que t'es agressif.. c'est même pas comme si tu réagissais à une réponse pleine de mauvaise foi dont il a parfois le secret.
Arrête de me parler de burne tu fais tiep la. Vu la gueule de la discussion sur l'autre topic pour qu'au final tu finisse par dire "lolilol tout fe ki comfpte fai ke Sony arrete fai vente pc lolilol". En plus la sur cette article t'es en train de dire à tes vieux pote de merde que je t'ai attaqué par rapport à ça, alors que t'es le seul ici à serrer ton cul pour une marque. Tu te fous de ma gueule? Sufft de voir la fin du pseudo débat qui était très eloquente. Donc ouais cotorep c'était largement justifié boubourse . Oh et pour autant, si j'ai refais un compte c'est parceque j'ai égaré mes identifiants et que je pensais ne pas revenirw ça na rien a voir avec toi et j'ai pas besoin d'un multi compte pour m'exprimer. Alors ta theorie du complot a deux balles sur le multi compte parcequ'il te vise en particulier tu tle fous ou je pense.
51love Oui ok j'ai ptete été virulent mais c'est pas pour autant que je suis énervé. Le truc c'est que je connaissais déjà le contenu de l'article avant de cliquer.. après bon..
burningcrimson Je suis démasqué