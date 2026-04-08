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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
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masharu
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Va falloir être patient avant de voir Stellar Blade 2


Dans une interview pour le magazine japonais 4Gamer, Kim Hyung-tae a répondu que la suite de Stellar Blade ne sera formellement présentée au public que lorsque Shift Up estimera que le jeu sera prêt.

Le développement se fait lentement et avec soin, il arrive souvent que, vu de l'extérieur, on ait l'impression que rien ne se passe.

Notre équipe travaille actuellement avec beaucoup d'enthousiasme à la réalisation de ce projet, et nous souhaitons le présenter dès qu'il aura atteint un niveau de qualité satisfaisant. Plutôt que de le partager avant qu'il ne soit prêt, nous pensons qu'il vaut mieux vous en informer une fois que tout sera parfaitement prêt.


Une annonce durant le Summer Game Fest de Geoff est donc peu probable, et on s'en doutait déjà : 2 concepts art pour le jeu avaient été diffusés pour la campagne de recrutement qui a débuté l'an dernier, signifiant que le jeu est encore loin d'être à un stade présentable. Shift Up veut faire les choses bien en éviter d'annoncer le jeu avec par exemple une cinématique CGI qui ne reflèterait pas le jeu final, ou comme à l'annonce de Stellar Blade lorsque ce dernier était connu sous le nom de "Project EVE".

Mais le studio pourrait tout de même être présent durant le Summer Game Fest avec une présentation de leur second projet en développement, "Project Spirits", supposé être un jeu service plutôt ambitieux et concurrent de Honkai Star Rail notamment.
4Gamer - https://www.4gamer.net/games/594/G059407/20260209001/index_2.html
    tags : shift up stellar blade
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    rogeraf, tripy73, yanssou, opthomas
    posted the 04/08/2026 at 02:19 PM by masharu
    comments (11)
    rogeraf posted the 04/08/2026 at 02:23 PM
    C'est bien comme j'ai pas encore fait le premier ca me laisse plus de temps encore
    kikoo31 posted the 04/08/2026 at 02:35 PM
    comme ça ça sera pas baclé
    gasmok2 posted the 04/08/2026 at 02:39 PM
    Plutôt que de le partager avant qu'il ne soit prêt, nous pensons qu'il vaut mieux vous en informer une fois que tout sera parfaitement prêt.

    Tellement devraient en prendre de la graine
    brook1 posted the 04/08/2026 at 02:52 PM
    ca va etre pour 2028 je pense
    guiguif posted the 04/08/2026 at 02:57 PM
    En espérant un jeu mieux équilibré
    bennj posted the 04/08/2026 at 03:17 PM
    gasmok2 ouais genre eux même vu qu'ils ont présenté leur jeu alors qu'il n'avait même pas encore de nom ni même de gameplay derrière en 2019 : https://youtu.be/vLsSuuSAIys
    rendan posted the 04/08/2026 at 03:22 PM
    Qu'ils prennent leur temps vu que le premier était exceptionnel
    gasmok2 posted the 04/08/2026 at 03:29 PM
    bennj
    On va dire qu'ils ont appris de leurs erreurs pour le coup
    djfab posted the 04/08/2026 at 04:22 PM
    Il me semble qu'ils avaient annoncé la suite pour 2027, ça me paraissait un peu tôt, mais on verra bien, peut-être fin 2027.
    bennj posted the 04/08/2026 at 04:27 PM
    gasmok2 Effectivement On verra bien pour la prochaine annonce.
    akinen posted the 04/08/2026 at 04:40 PM
    Le 2 sur switch voir en promo honnête en demat, ça existe? (J’sais, j’suis difficile)
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