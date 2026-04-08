Le développement se fait lentement et avec soin, il arrive souvent que, vu de l'extérieur, on ait l'impression que rien ne se passe.



Notre équipe travaille actuellement avec beaucoup d'enthousiasme à la réalisation de ce projet, et nous souhaitons le présenter dès qu'il aura atteint un niveau de qualité satisfaisant. Plutôt que de le partager avant qu'il ne soit prêt, nous pensons qu'il vaut mieux vous en informer une fois que tout sera parfaitement prêt.

Dans une interview pour le magazine japonais 4Gamer, Kim Hyung-tae a répondu que la suite de Stellar Blade ne sera formellement présentée au public que lorsque Shift Up estimera que le jeu sera prêt.Une annonce durant le Summer Game Fest de Geoff est donc peu probable, et on s'en doutait déjà : 2 concepts art pour le jeu avaient été diffusés pour la campagne de recrutement qui a débuté l'an dernier, signifiant que le jeu est encore loin d'être à un stade présentable. Shift Up veut faire les choses bien en éviter d'annoncer le jeu avec par exemple une cinématique CGI qui ne reflèterait pas le jeu final, ou comme à l'annonce de Stellar Blade lorsque ce dernier était connu sous le nom de "Project EVE".Mais le studio pourrait tout de même être présent durant le Summer Game Fest avec une présentation de leur second projet en développement, "Project Spirits", supposé être un jeu service plutôt ambitieux et concurrent de Honkai Star Rail notamment.