Une nouvelle rumeur prétend que la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light a été reportée indéfiniment.La nouvelle rumeur provient du colporteur de rumeurs 'Graczdari' (merci à PPE.pl ), qui avait déjà divulgué les dates de sortie de jeux tels que Starfield et Microsoft Flight Simulator 2024 pour la PlayStation, ainsi que l'existence d'une version boîte d'Oblivion Remastered.D'après une capture d'écran qu'il a publiée, qui semble montrer un système d'expédition interne, la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light d'IO Interactive a été « retardée ».Il semblerait que toutes les autres versions soient toujours en bonne voie pour leur date de sortie prévue du 27 mai 2026.Au moment de la rédaction de cet article, IO Interactive n'a pas encore commenté ce report, mais si une déclaration est faite, nous mettrons cet article à jour.https://insider-gaming.com/007-first-light-nintendo-switch-2-delayed/MAJ : finalement le jeu est bien reporté sur Switch 2, la confirmation vient de IOI.Il faudra se contenter d'un vague "été 2026".....