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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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[MAJ]007 First Light : la version Switch 2 prendra du retard
La sortie de 007 First Light sur Nintendo Switch 2 serait « indéfiniment reportée », selon certaines sources.

Une nouvelle rumeur prétend que la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light a été reportée indéfiniment.

La nouvelle rumeur provient du colporteur de rumeurs 'Graczdari' (merci à PPE.pl ), qui avait déjà divulgué les dates de sortie de jeux tels que Starfield et Microsoft Flight Simulator 2024 pour la PlayStation, ainsi que l'existence d'une version boîte d'Oblivion Remastered.

D'après une capture d'écran qu'il a publiée, qui semble montrer un système d'expédition interne, la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light d'IO Interactive a été « retardée ».



Il semblerait que toutes les autres versions soient toujours en bonne voie pour leur date de sortie prévue du 27 mai 2026.

Au moment de la rédaction de cet article, IO Interactive n'a pas encore commenté ce report, mais si une déclaration est faite, nous mettrons cet article à jour.

https://insider-gaming.com/007-first-light-nintendo-switch-2-delayed/


MAJ : finalement le jeu est bien reporté sur Switch 2, la confirmation vient de IOI.
Il faudra se contenter d'un vague "été 2026".....


https://x.com/007GameIOI/status/2041863487291294093
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    posted the 04/08/2026 at 12:56 PM by ouroboros4
    comments (28)
    yanssou posted the 04/08/2026 at 12:58 PM
    Le jeu a été repoussé à cause de la switch 2, y'a qu'à voir la com qui est terminé depuis mars.
    ravyxxs posted the 04/08/2026 at 01:09 PM
    Ouais cette console en fait c'est pire que la Serie S, les devs suent du sang pour sortir des tiers dessus
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 01:10 PM
    yanssou a cause de la Switch 2
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:12 PM
    Entre reporté, et indéfiniment reporté, y a un énorme delta non?

    Quand on regarde le titre, on voit "indéfiniment reporté " , ce qui laisse entrevoir la position de l'auteur, mais quand on lit , on voit juste reporté.

    Déjà le jeux n'a jamais étais lister sur l'eshop, don pas de date .

    Donc si pas de date, pouvons nous dire que cette version soit reporté ?
    judebox posted the 04/08/2026 at 01:13 PM
    Ça commence...
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 01:14 PM
    cyr peut être parce que l'une des infos et apparu avant l'autre je sais pas?
    Et officiellement la version Switch 2 n'avait de raison de sortir plus tard
    Sinon IOI l'aurait dit directement
    zoske posted the 04/08/2026 at 01:14 PM
    ravyxxs nooooon avec le DLSS 2.5 tout passe crème dessus...
    nicolasgourry posted the 04/08/2026 at 01:16 PM
    ouroboros4 "and Nintendo Switch 2 later this summer."
    https://x.com/007GameIOI/status/2041863487291294093
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 01:17 PM
    nicolasgourry C'est pour ça que y'a un gros MAJ dans le titre n'est-ce pas?
    nicolasgourry posted the 04/08/2026 at 01:18 PM
    ouroboros4 ah autant pour moi, je n'avais pas vu (j'étais resté sur l'article avant la "maj"), désolé.
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 01:19 PM
    nicolasgourry
    wickette posted the 04/08/2026 at 01:20 PM
    Elle manque de tonus la switch 2 pour ce genre de jeux, surtout qu’ils doivent en plus allouer pleins de ressources pour l’OS à cause du gamechat notamment.

    Ça reste une architecture ancienne Nvidia et surtout un node Samsung moins efficace que celui de la ps5 de 2020 (tsmc 7nm)

    Pour ces jeux je préfère largement PC ou ps5
    derno posted the 04/08/2026 at 01:21 PM
    si ça pouvait l'aider à trouver le chemin d'une vrai cartouche plutôt que d'une GKC ça me va....de toute façon mon moi de mai est déjà occupé avec indiana.
    yanssou posted the 04/08/2026 at 01:23 PM
    jeankulasec bah oui le jeu était prévu fin mars de base jusqu'à l'annonce de la version switch 2. La com est terminé le débile faut ce réveiller.
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:25 PM
    ouroboros4 titre modifié, j'ai rien a ajouter.
    gasmok2 posted the 04/08/2026 at 01:27 PM
    Ils peuvent le repousser sur tous les supports vu le backlog de fou que j'ai
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 01:27 PM
    yanssou on voit le niveau du gars , débile lol , y a du vocabulaire a ce que je vois.. prend donc du temps libre pour l'orthographe "se réveiller"
    yanssou posted the 04/08/2026 at 01:39 PM
    jeankulasec ah la la l'argument de l'orthographe quand on a rien à dire, si c'est pour te rendre ridicule c'est réussi.
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 01:42 PM
    yanssou quel comique tu fais.. tes parents doivent être fier de toi , oublie pas de ranger ta chambre. Si c'est bien rangé, maman te donnera la tétée
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:50 PM
    yanssou jeankulasec
    c'est finis oui?
    yanssou posted the 04/08/2026 at 01:50 PM
    jeankulasec tu ferais mieux de faire attention à ce que t'écrit le blaireau. Te aussi con que ton pseudo.

    cyr va dire ça au pij qui n'a rien à faire ici.
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 01:56 PM
    cyr quand Monsieur saura faire autre chose que des insultes et qu'il récupérera quelques neurones.
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 01:57 PM
    yanssou a part insulter , tu sais faire autre chose ? Tes menaces sont trop drôle. Ça te donne l'impression d'en avoir ? Tant mieux pour toi, ça te change un peu.
    hypermario posted the 04/08/2026 at 03:27 PM
    jeankulasec Donc tu es inscrit depuis peu et tu parles mal aux anciens et en plus tu prends un pseudo provocateur... tu me rappel quelqu'un qui a été ban...

    Tu devrais commencer par changer ton pseudo si tu cherche du respect.
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 03:54 PM
    hypermario alors depuis peu non cela fait des années que je suis inscrit.
    Ensuite "parle mal au anciens" lol , déjà apprendre a écrire un commentaire sans insulte , ce sera pas mal. Je ne peux te rappeler quelqu'un ou alors tu confonds.
    Parce que le respect cela fonctionne par rapport a un pseudo ? On a pas la même notion du respect alors. Le respect cela va dans les deux sens quel que soit l'ancienneté, on ne te donne pas de respect, aucune raison d'en donner en retour.
    Pour le pseudo , si on a pas d'humour , je ne peux rien y faire.
    hypermario posted the 04/08/2026 at 04:06 PM
    jeankulasec Je t'ai insulté ou ?
    hypermario posted the 04/08/2026 at 04:08 PM
    Shanks si les enfants sont autorisé sur le site (et je sais qu'il y en a qui viennent lire les articles) pourrais tu faire quelquechose pour changer celui de jeankulasec : ce n'est pas marrant, mais grossier.
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 04:16 PM
    hypermario je ne parle pas de toi , Relis un peu les com
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