La sortie de 007 First Light sur Nintendo Switch 2 serait « indéfiniment reportée », selon certaines sources.
Une nouvelle rumeur prétend que la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light a été reportée indéfiniment.
La nouvelle rumeur provient du colporteur de rumeurs 'Graczdari' (merci à PPE.pl ), qui avait déjà divulgué les dates de sortie de jeux tels que Starfield et Microsoft Flight Simulator 2024 pour la PlayStation, ainsi que l'existence d'une version boîte d'Oblivion Remastered.
D'après une capture d'écran qu'il a publiée, qui semble montrer un système d'expédition interne, la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light d'IO Interactive a été « retardée ».
Il semblerait que toutes les autres versions soient toujours en bonne voie pour leur date de sortie prévue du 27 mai 2026.
Au moment de la rédaction de cet article, IO Interactive n'a pas encore commenté ce report, mais si une déclaration est faite, nous mettrons cet article à jour.
https://insider-gaming.com/007-first-light-nintendo-switch-2-delayed/
MAJ : finalement le jeu est bien reporté sur Switch 2, la confirmation vient de IOI.
Il faudra se contenter d'un vague "été 2026".....
https://x.com/007GameIOI/status/2041863487291294093
Quand on regarde le titre, on voit "indéfiniment reporté " , ce qui laisse entrevoir la position de l'auteur, mais quand on lit , on voit juste reporté.
Déjà le jeux n'a jamais étais lister sur l'eshop, don pas de date .
Donc si pas de date, pouvons nous dire que cette version soit reporté ?
Et officiellement la version Switch 2 n'avait de raison de sortir plus tard
Sinon IOI l'aurait dit directement
https://x.com/007GameIOI/status/2041863487291294093
Ça reste une architecture ancienne Nvidia et surtout un node Samsung moins efficace que celui de la ps5 de 2020 (tsmc 7nm)
Pour ces jeux je préfère largement PC ou ps5
c'est finis oui?
cyr va dire ça au pij qui n'a rien à faire ici.
Tu devrais commencer par changer ton pseudo si tu cherche du respect.
Ensuite "parle mal au anciens" lol , déjà apprendre a écrire un commentaire sans insulte , ce sera pas mal. Je ne peux te rappeler quelqu'un ou alors tu confonds.
Parce que le respect cela fonctionne par rapport a un pseudo ? On a pas la même notion du respect alors. Le respect cela va dans les deux sens quel que soit l'ancienneté, on ne te donne pas de respect, aucune raison d'en donner en retour.
Pour le pseudo , si on a pas d'humour , je ne peux rien y faire.