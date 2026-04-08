Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Donkey Kong Bananza
11
Likers
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18996
visites since opening : 33230623
link49 > blog
[Switch 2] La console vous a-t-elle convaincu après 10 mois?


La Switch 2 est sortie il y a un peu plus de 10 mois.

Certains trouvent que c'est une excellente plateforme jusqu'à présent, avec un soutien constant des éditeurs Nintendo et tiers. D'autres sont deçus. Pour rappel, voici les jeux exclusif marquants sortis à ce jour :



On ne sait pas vraiment ce que Nintendo a prévu après mai, en attendant le prochain Nintendo Direct.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    lak3
    posted the 04/08/2026 at 12:51 PM by link49
    comments (54)
    guiguif posted the 04/08/2026 at 12:52 PM
    Non, on est loin de la première année de la SW1 et perso elle dort depuis MP4.
    rogeraf posted the 04/08/2026 at 12:55 PM
    Oui, Nintendo a bien alimentée la console en jeux maison. Certains sont moyens certes, mais d'autres sont réussis. Je valide !
    ouroboros4 posted the 04/08/2026 at 12:55 PM
    Pas vraiment
    Le seul vrai jeu que je possède actuellement sur Switch 2 c'est MK World
    Et c'est pas fameux
    link49 posted the 04/08/2026 at 12:57 PM
    Pero, je préfère les débuts de la Switch 2 à la Switch 1. Mais pas grâce à Mintendo, mais surtout aux éditeurs-tiers. Capcom et Sega font le taf, et un peu Square-Enix.
    natedrake posted the 04/08/2026 at 12:58 PM
    Oui, je l'ai depuis sa sortie, et je suis content de la machine en elle-même. Pour les jeux, avec tous les jeux Swich 1 que je dois finir et les jeux Switch 2, je sais plus où donner de la tête.

    On croule sous les jeux malgré ce que disent certains.
    grospich posted the 04/08/2026 at 01:01 PM
    Pour le moment j'ai juste continué et fini ma partie entamée sur Switch 1 de Xenoblade X et elle prend la poussière déjà depuis un mois et je vois rien à l'horizon à part le prochain Fire Emblem qui n'a pas de date.
    grospich posted the 04/08/2026 at 01:07 PM
    Après j'ai pas non plus eu beaucoup de jeux sur Switch 1 : les 4 Xenoblade, les 2 Zelda, Smash Bros Ultimate, Metroid Dread, et les 2 Fire Emblem.
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:07 PM
    Oui et non.

    Le manque de visibilité du catalogue first party, fait qu'on attend on ne sait quoi, même si certaines licences sortiront dessus a un moment où un autre.
    zoske posted the 04/08/2026 at 01:08 PM
    Non, j'ai joué max 5h à Mario Kart contre 300h sur Mario Kart 8 sur WiiU.
    Comme achat: Metroid 4 (bof mais fini), Bananzanaze (bof et pas fini), Final Fantasy tactics (très bon mais remaster et pas fini encore).

    Pour le reste j'ai testé quelques démo.... trop inferieur version pour investir et j'ai fait quelques jeu Switch 1 que je n'ai pas eu la chance de faire vue que je n'avais pas de Switch ces 8 dernières années.

    Donc non pas très bon achat à part pour prendre la poussière... Elle est top pour l'instant
    link49 posted the 04/08/2026 at 01:11 PM
    cyr Je te rejoins. Au niveau long terme chez Nintendo, c'est assez flou.
    jeankulasec posted the 04/08/2026 at 01:12 PM
    natedrake pareil
    edgar posted the 04/08/2026 at 01:14 PM
    Oui et non.

    J’attends encore un peu avant de passer à la caisse.

    Oui pour les tiers qui sont bien présents avec d’excellents portages et adaptations, mention spéciale à Capcom.

    Non pour Nintendo qui est terriblement décevant depuis que la console est sortie.

    Aucune visibilité dans le planning, toujours pas le moindre gros N-Direct alors que la console va bientôt fêter sa première année, leurs jeux sont en-dessous, parfois même très en-dessous techniquement et graphiquement par rapport aux tiers, la honte absolue quoi.

    Bref des fois c’est à se demander s’ils ont quelque chose à branler de leur nouvelle console ?
    captainjuu posted the 04/08/2026 at 01:15 PM
    Lol non
    kidicarus posted the 04/08/2026 at 01:15 PM
    Pour moi, ça me va avec Mario kart, DK qui peut diviser comme Mkw, Street fighter 6, MP4 mais qui reste un jeu switch 1, puis RE 9.

    Ça ne fait pas beaucoup pour certains mais je ne joue pas beaucoup en ce moment.

    Maintenant je sais que l'année fiscale est fini qu'un ND va arriver d'ici quelques jours, du moins avant le 15 mai. Et là, on aura que du jeu switch 2 car la transition est faite et Nintendo ne prévoit plus de jeux switch1 ( du moins je crois). Place au planning de juin à Noël avec des surprises entre le prochain ND et la fin de l'année.
    ducknsexe posted the 04/08/2026 at 01:18 PM
    Yes, content, avec tous les jeux déjà sortis, ( MK word, DK etc.. ) ceux de la Switch 1 et les futures productions (Star Fox, remake de OOT), l’avenir s’annonce radieux.
    nyseko posted the 04/08/2026 at 01:18 PM
    C'est techniquement vraiment une bonne console bien que ce soit le maximum à mon avis en terme de taille et de poids.

    La rétrocompatibilité avec la NS1 fait toute la différence tellement le catalogue de cette dernière est énorme.
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:19 PM
    link49 j'ai tacler la ps5 sur le manque de jeux first party, et du planning flou en first party, je vais pas applaudir Nintendo qui pour le moment, même si il y a eu quelque jeux sortie depuis le lancement prends le même chemin que sony.

    Sony lui a l'excuse des connerie fait par jim ryan et des jeux a services, nintendo c'est quoi leur excuse? En faite on vend plein de switch2, donc ben on garde les jeux pour la switch3 si celle ci a du mal a se vendre?

    Et encore plus sévère, je dirais que le recyclage massif de jeux wii u pour la switch 1, fait qu'ils on quand même eu assez de temps pour travailler sur de nouveau projet.

    Et aujourd'hui il devient urgent de dévoilé les projets pour donner un cap, dt qu'on puisse patienter.....


    Si nintendo arrête de communiquer, je serais contraint de laisser tomber le jeux vidéo et de vivre ma passion disney a fond.....
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:23 PM
    link49 après si nintendo prévoit rien pour les prochaines années, c'est simple, la thune je la mets de côté, et ça servira a payer mon séjour a disney world. 10 jours au minimun.
    Je prévois un budget de 3000€ pour les billets d'avions, l'hôtel, et les entrée dans les parc.

    Et un budget de 2000€ pour les souvenirs.

    Si nintendo veut pas de mon pognon, picsou lui ne dira pas non.
    judebox posted the 04/08/2026 at 01:25 PM
    Petit résumé : la console oui, les jeux non
    link49 posted the 04/08/2026 at 01:27 PM
    cyr Nintendo se repose trop sur les tiers je pense.
    derno posted the 04/08/2026 at 01:32 PM
    Oui mais...
    Oui, parce que c'est une bonne machine et que j'ai eu mon lots de jeux de qualités.
    Mais, les vrais claques "next gen" (pour moi j'entend, je passe de la switch 1 à la 2 sans passer par la case PS/box one/4/5/series) c'est les tiers qui me les ont donnés alors que j'attend encore celle de nintendo et affilié (monolith, next level....)....je n'ai pas eu mon jeu nintendo next gen (eux même reconnaissent que MK world ou DK bananza sont des jeux switch 1 qui ont basculer sur la 2, metroid est un jeu switch et le reste c'est principalement du switch 2 edition....bref j'attend beaucoup du prochain direct)
    jaune posted the 04/08/2026 at 01:38 PM
    Tellement convaincu que je l'ai revendu ????

    J'ai trouvé la console exceptionnelle en terme de matériel, idem la manette Pro mais niveau jeux je n'ai pas été séduit MAIS ce n'est que partie remise, je suis certain que dans un an et demi ou deux ans il y aura de quoi me satisfaire et je la reprendrai.
    burningcrimson posted the 04/08/2026 at 01:46 PM
    Oui mais c est surtout grâce aux consoles rétros du NSO et de la rétrocompatibilité avec la Switch 1.
    cyr posted the 04/08/2026 at 01:48 PM
    link49 Les tiers ça permet de patienter entre chaque gros jeux nintendo, mais encore faut il que il y a des jeux nintendo.

    J'ai recommencer a joué a banansa, je l'avais mis en pause pour pas me retrouver a court de jeux nintendo......
    J'ai récupérer la transformation éléphant, je sais pas ou j'en suis dans le jeux précisément.

    Mais a part pokopia.....que j'ai pas acheter mais que je garde en réserve, voila quoi.....Le seul jeux sur switch 2 qui me donne la banane c'est pokemon vent, mais lui c'est pour 2027, fin 2027 si on regarde les dates de sortie de cette licences qui sort en octobre et novembre.....

    Pokemon ZA rien a ciré, kirby air rides, alors celui la mais d'une force j'en ai rien a battre.

    J'ai quelque jeux en réserve, comme le dernier hyrule warior, pokopia, final fantasy 7.....

    Je tourne sur fallout 4, j'explore la carte pour récupérer des truc pour développer des colonies.....

    Il faut que je trouve la force de finir resident evil 9, avant de passer au village. Après il restera le 7 a faire (refaire, déjà fait sur ps4).

    Finir xenoblade chronicle X, et le premier xenoblade (spoil shulk est mort ). Finir tears of the kingdom aussi (je me suis égaré avec les quêtes annexes)

    Après j'ai quelque jeux switch a finir comme luigi mansion 3, xenoblade 3...


    Mais j'ai rallumé ma xbox serie X, que j'avais pas touché depuis juin... pour rejouer a resident evil 4 remake , quelque moment sur trains sims world 5 (passe temps, cherche pas j'adore les trains, j'ai du matériel en modélisme ferroviaire) avant de me lancer dans avatar.....

    Et commencer sérieusement a jouer a red dead redemption 2.....


    Sans oublier de reprendre ma partie de metroid prime 4....


    Pourquoi je me plains en faite?
    shambala93 posted the 04/08/2026 at 01:52 PM
    Techniquement non mais les jeux Nintendo passent toujours très bien.

    La prise en main est à chier, elle est plus lourde, pas de bons placements avec les joy con, je préfère la steam deck sur ce point.

    Nintendo globalement endormi, sans véritable souffle. J’attends le Mario 3D ! Ça fait bientôt 10 ans qu’on n’a rien eu la dessus !
    spartan1985 posted the 04/08/2026 at 02:09 PM
    Non, Mario Kart décevant, Metroid Prime sympa sans plus et je n'ai pas accroché à Hyrule Warriors et la gueule des persos.
    Je l'ai revendu le mois dernier, j'attends une Switch Collector pour l'a reoprendre en fin d'année.
    mrvince posted the 04/08/2026 at 02:27 PM
    Non. Heureusement que j'ai pris Silksong et Hades 2 dessus sinon elle dormirait depuis DK bananza. Qui était une belle surprise mais je l'ai déjà oublié quand même. Début très décevant.
    snave posted the 04/08/2026 at 02:31 PM
    jaune Les joueurs comme toi, c'est un mystère pour moi. T'achètes une console pour ensuite la revendre, pour la re acheter de nouveau plus tard. Ça va vraiment pas bien dans votre tête. Pourquoi ne pas tout simplement la garder et attendre de nouveaux jeux ?, Une gen dure 7-8 ans, hein.
    iglooo posted the 04/08/2026 at 02:33 PM
    Pas terrible, et quel écran/batterie de merde, c'est incroyable (même en comparaison avec une S1 de base). Pas beaucoup d'indés mais toujours autant de jeux de merde sur l'eshop, je ne sais pas trop ce qu'a foutu Big N...
    lefab88 posted the 04/08/2026 at 02:38 PM
    non
    walterwhite posted the 04/08/2026 at 02:43 PM
    Non.
    zerdow posted the 04/08/2026 at 02:44 PM
    La console en elle même est sympas , le fait qu’elle soit plus grande que la Switch 1 offre une prise en mains meilleur malgré le poids supérieur. Pour ceux qui aime le mode probable l’autonomie et moyenne , faudra pas s’attendre à s’occuper 3/4h avec sa Switch 2 V1 . Le gros problème c’est le manque de jeu Nintendo plus ambitieux. Comme beaucoup l’on déjà dit , le passage de génération ce vois grâce aux tiers. Nintendo ne nous proposent que 2 titres à moitié next gen ( MKW , pour ma part je le trouve plus fun a jouer que le 8 , mais je ne tryhard les Mario Kart ) et DK Bananza que j’ai trouver meilleur que Mario Odyssey pour ma part. Pour moi il faut une communication plus régulière , je me doute que Nintendo voulait prioriser la communication du film mais bon je ne suis pas sure que l’un empêcher l’autre. Pour le reste des autres jeux , y’a un confort par rapport à la Switch 1. Pour l’instant elle n’est pas indispensable pour le joueur moyen. Ma crainte est que Nintendo ai sous estimer le passage à une console capable de gérer l’UHD comme à l’époque du passage à la HD avec la Wii U et donc une grosse disettes niveau jeux le temps que les studios interne se mettent à jours. Même en prenant en compte les leaks de NateTheHate l’année est correcte sans etre folle. On serait à N+4/5 ça ne serait pas gênant mais là on as même pas encore finis l’année de lancement. Avec Nintendo on est jamais à l’abris d’une belle ( ou mauvaise surprise ) le temps nous le dira. Pour l’instant je satisfait de la console , mais ce qui compte se sont les jeux , et pour l’instant j’ai bien aimer mais y’en as pas assez.

    Ah et petite aparté mais comme as mon habitude , maudite GKC , elles n’aurait pas etait présente j’aurais plus de jeux Switch 2 , notamment Pokopia qui as l’air très bon, bien que très loin d’être une exclusivité Switch 2 qui se justifie par sa technique. On sent que le jeu as etait verrouiller sur Switch 2 sûrement car ils se sont rendus compte qu’ils avait une belle ( fausse ) cartouche entre les mains.
    solarr posted the 04/08/2026 at 02:45 PM
    Moyennement : la console est superbe, les jeux sont datés. Heureusement qu'il y a quelques tiers et leurs jeux en boîte !

    Les jeux Nintendo n'étonnent plus et n'exploitent plus la puissance des consoles. C'est comme si on conduit une Ferrari en y mettant des pneus Kleber.
    Donc tout ce qui sort en GKC, eh bien je me rabats sur PC pour la meilleure expérience.

    judebox Petit résumé : la console oui, les jeux non + 1
    elicetheworld posted the 04/08/2026 at 03:02 PM
    Complètement oui c'est une excellente console et sa ludothèque est assez varié pour ne pas s'ennuyer, entre les premiers jeux switch 1 que j'ai pas pu faire, le NSO que j'aime beaucoup faire avec mes enfants, et les jeux switch 2 franchement il y a de quoi faire. Techniquement elle tient la route, et même si c'est vrai qu'il manque des gros jeux first party made in Nintendo, les éditeur Thiers font tellement bien le taf, je peux me concentrer sur eux avant l'arrivée de ces gros jeux Nintendo. En fait pour moi je trouve que c'est une console qui est clairement complète et elle a été day one (en tout cas le jour où je l'ai acheté en octobre dernier). Et même si on manque un peu de visibilité faut dire quand même que la console n'a pas un an donc franchement il y a pas de quoi être inquiet. Et quand les gros jeux Mario Zelda et compagnie arriveront ce sera la régalade absolue.
    Ps j'apprécie également que ce soit pas une console qui joue la cross gen à fond comme les deux autres
    drybowser posted the 04/08/2026 at 03:03 PM
    Absolument pas convaincu hélas , pourtant la Switch 1 est pour moi la meilleure console du monde .
    Mais la 2 , pour l instant c'est le néant côté jeux Nintendo , qui ont a mes yeux simplement recommencé leur connerie avec la Wii u : s endormir sur ses lauriers en surfant sur le nom vendeur de la console vu le succès de la petite soeur ...
    Quand je reçois la première année fantastique de la switch 1 et que je la compare avec celle de la switch 2 c'est navrant
    Bilan des jeux Nintendo sortis depuis le lancement de la switch 2 : zero jeux servant de vitrine technologique, quelques jeux développés sur Switch 1 et porté a l arrache sur la 2 sinon elle avait zero jeux : Resultat très peu de jeux , et a quelque chose prêt avec des graph switch 1 ! Aucun fossé entre les deux en tout cas ... Les jeux en eux même , Mario kart bouclé en une semaine et jamais rejoué depuis , donkey Kong joué qq heures avant de le revendre . Et bah voilà je crois qu'on a fait le tour des jeux !! Et les updates des jeux switch 1 distillé au compte goutte ne sont pas convaincants non plus .. bilan bah le jeu auquel j'ai le plus joué, un jeu tiers , resident evil ! Et en ce moment je suis tout simplement retourné sur les Mario galaxy et odissey ...
    Et ce n'est hélas pas les jeux annoncés pour l'horizon 2026 qui vont changer la donne , déjà parce que bah yen a eu très peu d annoncé, et on attend encore le fameux ND de février pour étoffer tout ça ..
    Du coup j attends yoshi , parce que j'ai toujours surkiffé les yoshi et ... C'est absolument tout jusqu'à la fin de l année 2026 pour l'instant youpi
    gat posted the 04/08/2026 at 03:10 PM
    iglooo La batterie qui perd de l’autonomie alors qu’elle est éteinte. Exactement la même merde depuis le GamePad (je sais plus si c’était le cas sur la DS et 3DS)
    zerdow posted the 04/08/2026 at 03:17 PM
    Gat non pas pour la DS et la 3DS qui tiennent la batterie de façon presque divine. Même après quelques années sans utilisation ma 3DS avait toujours assez de batterie pour s’allumer. Comparer à une Switch 2 qui doit se vider en 3/4 jours max même charger a 100% sans utilisation…
    ouken posted the 04/08/2026 at 03:17 PM
    Très satisfait, ta des com comme il son prévisible ya pas marquer Sony lol
    jackfrost posted the 04/08/2026 at 03:18 PM
    La qualité des Jeux est en dessous à quoi je m'attendais.
    amario posted the 04/08/2026 at 03:28 PM
    Non
    evasnake posted the 04/08/2026 at 03:33 PM
    Pour l'instant, c'est la pire console Nintendo en termes de jeux. Et on a aucune visibilité sur l'avenir

    Ca sent clairement la PS5 de Nintendo ; une console beaucoup trop vendue que pour ce qu'elle offre
    jaune posted the 04/08/2026 at 03:35 PM
    snave alors déjà pour te répondre, si ça va très bien dans ma tête, merci pour ton mépris. Ensuite je ne sais pas pour toi mais je n'ai pas un compte en banque avec fonds illimités donc après 6 mois sans allumer la console il m'a paru plus judicieux de la revendre d'autant plus que ça m'a permis de financer l'achat d'un volant.

    Après si toi tu peux te permettre d'attendre plusieurs années avant d'être satisfait tu m'en vois ravi pour toi
    ducknsexe posted the 04/08/2026 at 03:40 PM
    Elle vaut déjà le coup pour près de 19 millions de joueurs, et ce n’est pas près de s’arrêter. Sa carrière ne fait que commencer.
    Des jeux au style graphique très convaincant sont déjà disponibles sur la Switch 2 : par exemple, le moteur de Donkey Kong Bananza ne pourrait pas tourner sur une Switch 1.

    Il y a déjà un paquet de jeux sur le marché (Mario Kart World, Fast Fusion, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4, Hades II, Silksong, Resident Evil Requiem, Kirby mes couilles ), sans oublier la rétrocompatibilité avec toute la ludothèque de la Switch 1.

    Et ce n’est que le début : de nombreux jeux Nintendo et non Nintendo arrivent, comme James Bond 007, Duskbloods, Yoshi, Star Fox, Zelda: Ocarina of Time Remake, ou encore le fameux jeu d’horreur Project M.

    Tout cela fait de la Switch 2 une console déjà incontournable pour tous les amoureux du jeu vidéo. Et pour ceux qui attendent la vraie next-gen, le prochain Mario 3D et le futur Zelda vont casser les mâchoires.
    gat posted the 04/08/2026 at 03:44 PM
    ducknsexe T’en as encore sur le bord des lèvres.

    zerdow Ouep donc y’a un souci niveau batterie sur leurs consoles de salon et hybrides.
    geo62 posted the 04/08/2026 at 04:02 PM
    elle dort dans le meuble depuis leeeeeeeeeee , 5 jours après la sortie haha J'attends un nouveau zelda / mario et si j'avais su je l'aurais pas pris day one
    oreillesal posted the 04/08/2026 at 04:10 PM
    Évidemment, elle succède à merveille à sa grande sœur.
    Et pour l'instant je priorise l'achat des jeux multi sur ce support plutôt que sur PC.
    Tu peux lancer une partie, faire autre chose, revenir puis changer de pièce.
    Impossible de jouer à tout, sauf en étant chômeur, ce qui n'est évidemment pas mon cas.
    Dans l'idéal faudrait que je trouve le temps de caser FF7 et RE9, sans compter le backlog et ce qui arrive.
    Le prix des jeux était un faux débat, je n'ai jamais payé un jeu au dessus de 59 balles.
    Seule ombre au tableau, l'achat du stockage, indispensable et hors de prix.
    Mon moi d'il y a 15ans n'y aurait jamais crû
    gat posted the 04/08/2026 at 04:16 PM
    oreillesal Tu priorises l’achat des tiers sur cette console à l’écosystème totalement has been mais comme t’as le dersh en chou-fleur depuis des lustres, même Rocco passe comme un Wiigo dans un tunnel.
    aragami posted the 04/08/2026 at 04:29 PM
    Je ne l'ai plus allumé depuis des mois elle pourri dans la chambre des enfants... Le faite qu'il n'y ai pas de système de trophée, pas youtube ni d'application de streaming ont eu raison d'elle pour ma part...Du coup j'ai filé la ps5 fat aux enfants et jai acheté la ps5 pro. Plus personne ne l'allume... J'attends vraiment des améliorations et des gros jeux sur la virtual console game cube...Nintendo là cest le minimum syndical du gros foutage de gueule...
    link49 posted the 04/08/2026 at 04:38 PM
    cyr Perso, je tourne en ce moment sur ma deuxième partie de RE9, je savoure Monster Hunter Stories 3, et je veux finir à 100% le dernier Hyrule Warriors.
    oreillesal posted the 04/08/2026 at 04:44 PM
    gat le sel que tu produis depuis 10 mois rend jaloux la mer morte
    gat posted the 04/08/2026 at 04:47 PM
    oreillesal Tu saurais même pas la situer sur le globe la Mer Morte poule rousse. Allez retourne sur Pokopia
    wickette posted the 04/08/2026 at 05:01 PM
    C'est pas vraiment convainquant dans le sens où je ne conseillerai à quasi personne de l'acheter maintenant, juste d'attendre les jeux...

    Pour moi le potentiel après il est là mais s'ils veulent sortir des jeux comme Mario Kart World ou Metroid Prime 4, c'est vraiment pas ce qu'on attend niveau ambition vu l'immense fossé entre S1 et S2.

    Et Pokopia, pardon mais si dragon quest builder 2 tournait sur switch 1 (lag un peu mais bon) en vrai il aurait pu tourner dessus soyons franc, le jeu brille parce qu'il est bon et pas vraiment parce qu'il a besoin d'une switch 2 pour tourner


    La console est capable de beaucoup mieux, ils ont un hardware plus permissif niveau ambition mais je ne le vois pas,...néanmoins rien qu'un direct ou deux ne pourront pas fix.

    Un bon star fox, un bon Ocarina of time ambitieux en remake, c'est suffisant, et bientôt un Zelda et mario 3D qui tabasse puis la boucle est bouclée ^^...

    guiguif
    Très loin de 2017, personne ne peut le nier.
    cyr posted the 04/08/2026 at 05:09 PM
    wickette ben entre l'acheter maintenant et attendre les jeux, ou l'acheter après la hausse de prix inévitable, c'est compliqué....
    blueblood posted the 04/08/2026 at 05:30 PM
    Oui aucun problème pour moi, c’est ma seule console, donc ce qui est disponible est largement suffisant pour moi.

    J’ai des exclus et du multi-plateformes auquel je n’avais pas accès avant.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo