La Switch 2 est sortie il y a un peu plus de 10 mois.
Certains trouvent que c'est une excellente plateforme jusqu'à présent, avec un soutien constant des éditeurs Nintendo et tiers. D'autres sont deçus. Pour rappel, voici les jeux exclusif marquants sortis à ce jour :
On ne sait pas vraiment ce que Nintendo a prévu après mai, en attendant le prochain Nintendo Direct.
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 04/08/2026 at 12:51 PM by link49
Le seul vrai jeu que je possède actuellement sur Switch 2 c'est MK World
Et c'est pas fameux
On croule sous les jeux malgré ce que disent certains.
Le manque de visibilité du catalogue first party, fait qu'on attend on ne sait quoi, même si certaines licences sortiront dessus a un moment où un autre.
Comme achat: Metroid 4 (bof mais fini), Bananzanaze (bof et pas fini), Final Fantasy tactics (très bon mais remaster et pas fini encore).
Pour le reste j'ai testé quelques démo.... trop inferieur version pour investir et j'ai fait quelques jeu Switch 1 que je n'ai pas eu la chance de faire vue que je n'avais pas de Switch ces 8 dernières années.
Donc non pas très bon achat à part pour prendre la poussière... Elle est top pour l'instant
J’attends encore un peu avant de passer à la caisse.
Oui pour les tiers qui sont bien présents avec d’excellents portages et adaptations, mention spéciale à Capcom.
Non pour Nintendo qui est terriblement décevant depuis que la console est sortie.
Aucune visibilité dans le planning, toujours pas le moindre gros N-Direct alors que la console va bientôt fêter sa première année, leurs jeux sont en-dessous, parfois même très en-dessous techniquement et graphiquement par rapport aux tiers, la honte absolue quoi.
Bref des fois c’est à se demander s’ils ont quelque chose à branler de leur nouvelle console ?
Ça ne fait pas beaucoup pour certains mais je ne joue pas beaucoup en ce moment.
Maintenant je sais que l'année fiscale est fini qu'un ND va arriver d'ici quelques jours, du moins avant le 15 mai. Et là, on aura que du jeu switch 2 car la transition est faite et Nintendo ne prévoit plus de jeux switch1 ( du moins je crois). Place au planning de juin à Noël avec des surprises entre le prochain ND et la fin de l'année.
La rétrocompatibilité avec la NS1 fait toute la différence tellement le catalogue de cette dernière est énorme.
Sony lui a l'excuse des connerie fait par jim ryan et des jeux a services, nintendo c'est quoi leur excuse? En faite on vend plein de switch2, donc ben on garde les jeux pour la switch3 si celle ci a du mal a se vendre?
Et encore plus sévère, je dirais que le recyclage massif de jeux wii u pour la switch 1, fait qu'ils on quand même eu assez de temps pour travailler sur de nouveau projet.
Et aujourd'hui il devient urgent de dévoilé les projets pour donner un cap, dt qu'on puisse patienter.....
Si nintendo arrête de communiquer, je serais contraint de laisser tomber le jeux vidéo et de vivre ma passion disney a fond.....
Je prévois un budget de 3000€ pour les billets d'avions, l'hôtel, et les entrée dans les parc.
Et un budget de 2000€ pour les souvenirs.
Si nintendo veut pas de mon pognon, picsou lui ne dira pas non.
Oui, parce que c'est une bonne machine et que j'ai eu mon lots de jeux de qualités.
Mais, les vrais claques "next gen" (pour moi j'entend, je passe de la switch 1 à la 2 sans passer par la case PS/box one/4/5/series) c'est les tiers qui me les ont donnés alors que j'attend encore celle de nintendo et affilié (monolith, next level....)....je n'ai pas eu mon jeu nintendo next gen (eux même reconnaissent que MK world ou DK bananza sont des jeux switch 1 qui ont basculer sur la 2, metroid est un jeu switch et le reste c'est principalement du switch 2 edition....bref j'attend beaucoup du prochain direct)
J'ai trouvé la console exceptionnelle en terme de matériel, idem la manette Pro mais niveau jeux je n'ai pas été séduit MAIS ce n'est que partie remise, je suis certain que dans un an et demi ou deux ans il y aura de quoi me satisfaire et je la reprendrai.
J'ai recommencer a joué a banansa, je l'avais mis en pause pour pas me retrouver a court de jeux nintendo......
J'ai récupérer la transformation éléphant, je sais pas ou j'en suis dans le jeux précisément.
Mais a part pokopia.....que j'ai pas acheter mais que je garde en réserve, voila quoi.....Le seul jeux sur switch 2 qui me donne la banane c'est pokemon vent, mais lui c'est pour 2027, fin 2027 si on regarde les dates de sortie de cette licences qui sort en octobre et novembre.....
Pokemon ZA rien a ciré, kirby air rides, alors celui la mais d'une force j'en ai rien a battre.
J'ai quelque jeux en réserve, comme le dernier hyrule warior, pokopia, final fantasy 7.....
Je tourne sur fallout 4, j'explore la carte pour récupérer des truc pour développer des colonies.....
Il faut que je trouve la force de finir resident evil 9, avant de passer au village. Après il restera le 7 a faire (refaire, déjà fait sur ps4).
Finir xenoblade chronicle X, et le premier xenoblade (spoil shulk est mort ). Finir tears of the kingdom aussi (je me suis égaré avec les quêtes annexes)
Après j'ai quelque jeux switch a finir comme luigi mansion 3, xenoblade 3...
Mais j'ai rallumé ma xbox serie X, que j'avais pas touché depuis juin... pour rejouer a resident evil 4 remake , quelque moment sur trains sims world 5 (passe temps, cherche pas j'adore les trains, j'ai du matériel en modélisme ferroviaire) avant de me lancer dans avatar.....
Et commencer sérieusement a jouer a red dead redemption 2.....
Sans oublier de reprendre ma partie de metroid prime 4....
Pourquoi je me plains en faite?
La prise en main est à chier, elle est plus lourde, pas de bons placements avec les joy con, je préfère la steam deck sur ce point.
Nintendo globalement endormi, sans véritable souffle. J’attends le Mario 3D ! Ça fait bientôt 10 ans qu’on n’a rien eu la dessus !
Je l'ai revendu le mois dernier, j'attends une Switch Collector pour l'a reoprendre en fin d'année.
Ah et petite aparté mais comme as mon habitude , maudite GKC , elles n’aurait pas etait présente j’aurais plus de jeux Switch 2 , notamment Pokopia qui as l’air très bon, bien que très loin d’être une exclusivité Switch 2 qui se justifie par sa technique. On sent que le jeu as etait verrouiller sur Switch 2 sûrement car ils se sont rendus compte qu’ils avait une belle ( fausse ) cartouche entre les mains.
Les jeux Nintendo n'étonnent plus et n'exploitent plus la puissance des consoles. C'est comme si on conduit une Ferrari en y mettant des pneus Kleber.
Donc tout ce qui sort en GKC, eh bien je me rabats sur PC pour la meilleure expérience.
judebox Petit résumé : la console oui, les jeux non + 1
Ps j'apprécie également que ce soit pas une console qui joue la cross gen à fond comme les deux autres
Mais la 2 , pour l instant c'est le néant côté jeux Nintendo , qui ont a mes yeux simplement recommencé leur connerie avec la Wii u : s endormir sur ses lauriers en surfant sur le nom vendeur de la console vu le succès de la petite soeur ...
Quand je reçois la première année fantastique de la switch 1 et que je la compare avec celle de la switch 2 c'est navrant
Bilan des jeux Nintendo sortis depuis le lancement de la switch 2 : zero jeux servant de vitrine technologique, quelques jeux développés sur Switch 1 et porté a l arrache sur la 2 sinon elle avait zero jeux : Resultat très peu de jeux , et a quelque chose prêt avec des graph switch 1 ! Aucun fossé entre les deux en tout cas ... Les jeux en eux même , Mario kart bouclé en une semaine et jamais rejoué depuis , donkey Kong joué qq heures avant de le revendre . Et bah voilà je crois qu'on a fait le tour des jeux !! Et les updates des jeux switch 1 distillé au compte goutte ne sont pas convaincants non plus .. bilan bah le jeu auquel j'ai le plus joué, un jeu tiers , resident evil ! Et en ce moment je suis tout simplement retourné sur les Mario galaxy et odissey ...
Et ce n'est hélas pas les jeux annoncés pour l'horizon 2026 qui vont changer la donne , déjà parce que bah yen a eu très peu d annoncé, et on attend encore le fameux ND de février pour étoffer tout ça ..
Du coup j attends yoshi , parce que j'ai toujours surkiffé les yoshi et ... C'est absolument tout jusqu'à la fin de l année 2026 pour l'instant youpi
Ca sent clairement la PS5 de Nintendo ; une console beaucoup trop vendue que pour ce qu'elle offre
Après si toi tu peux te permettre d'attendre plusieurs années avant d'être satisfait tu m'en vois ravi pour toi
Des jeux au style graphique très convaincant sont déjà disponibles sur la Switch 2 : par exemple, le moteur de Donkey Kong Bananza ne pourrait pas tourner sur une Switch 1.
Il y a déjà un paquet de jeux sur le marché (Mario Kart World, Fast Fusion, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4, Hades II, Silksong, Resident Evil Requiem, Kirby mes couilles ), sans oublier la rétrocompatibilité avec toute la ludothèque de la Switch 1.
Et ce n’est que le début : de nombreux jeux Nintendo et non Nintendo arrivent, comme James Bond 007, Duskbloods, Yoshi, Star Fox, Zelda: Ocarina of Time Remake, ou encore le fameux jeu d’horreur Project M.
Tout cela fait de la Switch 2 une console déjà incontournable pour tous les amoureux du jeu vidéo. Et pour ceux qui attendent la vraie next-gen, le prochain Mario 3D et le futur Zelda vont casser les mâchoires.
zerdow Ouep donc y’a un souci niveau batterie sur leurs consoles de salon et hybrides.
Et pour l'instant je priorise l'achat des jeux multi sur ce support plutôt que sur PC.
Tu peux lancer une partie, faire autre chose, revenir puis changer de pièce.
Impossible de jouer à tout, sauf en étant chômeur, ce qui n'est évidemment pas mon cas.
Dans l'idéal faudrait que je trouve le temps de caser FF7 et RE9, sans compter le backlog et ce qui arrive.
Le prix des jeux était un faux débat, je n'ai jamais payé un jeu au dessus de 59 balles.
Seule ombre au tableau, l'achat du stockage, indispensable et hors de prix.
Mon moi d'il y a 15ans n'y aurait jamais crû
Pour moi le potentiel après il est là mais s'ils veulent sortir des jeux comme Mario Kart World ou Metroid Prime 4, c'est vraiment pas ce qu'on attend niveau ambition vu l'immense fossé entre S1 et S2.
Et Pokopia, pardon mais si dragon quest builder 2 tournait sur switch 1 (lag un peu mais bon) en vrai il aurait pu tourner dessus soyons franc, le jeu brille parce qu'il est bon et pas vraiment parce qu'il a besoin d'une switch 2 pour tourner
La console est capable de beaucoup mieux, ils ont un hardware plus permissif niveau ambition mais je ne le vois pas,...néanmoins rien qu'un direct ou deux ne pourront pas fix.
Un bon star fox, un bon Ocarina of time ambitieux en remake, c'est suffisant, et bientôt un Zelda et mario 3D qui tabasse puis la boucle est bouclée ^^...
guiguif
Très loin de 2017, personne ne peut le nier.
J’ai des exclus et du multi-plateformes auquel je n’avais pas accès avant.