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Assassin's Creed IV
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name : Assassin's Creed IV
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Wii U - Xbox One - PlayStation 4
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Le remake de Assassin's Creed Black Flag sera dévoilé la semaine prochaine
L'annonce du remake d'Assassin's Creed Black Flag est prévue pour la semaine prochaine.

Un nouveau rapport affirme que le remake d'Assassin's Creed Black Flag , intitulé « Resynced », devrait être annoncé la semaine prochaine.

C'est ce qu'affirme BlackBate , utilisateur de ResetERA , selon lequel l'annonce est actuellement prévue pour le 16 avril.

Insider Gaming a également appris que l'annonce était prévue pour le 16 avril depuis un certain temps, citant souvent la fenêtre de sortie « mi-avril » dans le podcast Insider Gaming .

D'après des documents internes obtenus par Insider Gaming, si le jeu n'est pas rendu public, sa sortie est prévue pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2027, soit entre juin et août de cette année. Certaines sources évoquent une sortie en juillet, mais compte tenu de la tendance d'Ubisoft à reporter, voire annuler, ses jeux, il convient de prendre cette date avec précaution.

Assassin's Creed Black Flag Resynced marquera un tournant pour Ubisoft, ce titre étant l'une des sorties majeures de l'éditeur français pour cet exercice financier.

https://insider-gaming.com/black-flag-remake-reveal-date-revealed/
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    posted the 04/08/2026 at 12:32 PM by ouroboros4
    comments (2)
    altendorf posted the 04/08/2026 at 12:44 PM
    D'ailleurs le 16 avril pourrait être la date pour un PlayStation State of Play dédié aux jeux third party. Wait and see.
    rogeraf posted the 04/08/2026 at 12:47 PM
    Sur NDS ?
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