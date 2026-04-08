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Forza Horizon 6 : la map complète
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On prend ce qu'on peut en actu en ce moment (c'est à dire pas grand-chose).
Map de FH6, version été, allez profiter aussi des deux jours de chaleur avant le retour en automne.
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xynot
,
idd
posted the 04/08/2026 at 10:50 AM by
shanks
comments (
14
)
rasalgul
posted
the 04/08/2026 at 10:51 AM
Forza Horizon
6 épisodes 0 ambition
idd
posted
the 04/08/2026 at 11:13 AM
Vu d'en haut on est plus proche du 4 que du 5 en effet, plus de verdure et d’ascensions/dévalées. La ville est énorme.
negan
posted
the 04/08/2026 at 11:16 AM
rasalgul
Ferme ta gueule c'est mieux
edarn
posted
the 04/08/2026 at 11:21 AM
rasalgul
negan
Bah, je préfère alors les jeux sans ambition que le reste.
Car FH > les autres jeux de course.
Donc bon...
cyr
posted
the 04/08/2026 at 11:27 AM
negan
prend pas un ban pour rien.....
cyr
posted
the 04/08/2026 at 11:28 AM
Sinon ouai en actu c'est extra Light en ce moment....
xynot
posted
the 04/08/2026 at 11:47 AM
J'ai tellement hâte
thor
posted
the 04/08/2026 at 11:49 AM
Ca va drifter dans les rues d'Osaka en légende.
gasmok2
posted
the 04/08/2026 at 11:56 AM
rasalgul
Joli troll, bien exécuté mais trop gros et pas assez subtil
7.5/10 pas plus
akinen
posted
the 04/08/2026 at 11:59 AM
J’ai fais que le dernier sur PS5. La map a l’air à vue d’oeil quasi dans le même moule. Malgré tout, ce sera surement du day one
rogeraf
posted
the 04/08/2026 at 12:02 PM
Belle carte, c'est sympa le coté haut montage et bas avec Tokyo. Que le ou les rageux n'y jouent pas. Je serais sur ce nouvel opus !
rasalgul
posted
the 04/08/2026 at 12:15 PM
gasmok2
edarn
c'est pas un troll, sérieux c'est la même map que l'épisode 2 le skin Japon remplaçant le skin ville portuaire.
Sinon c'est pareil, de la ville avec 5 rues max, de la campagne, de la montagne, du bord de mer.
Sérieux entre temps on a eu deux épisodes de TDU et The crew dont on peut citer des défauts mais certainement pas sur leur map.
(Ok ça insulte crème ici ? !)
raykaza
posted
the 04/08/2026 at 12:27 PM
rasalgul
Tu veux des skin fortnite dans le jeu ça sera assez ambitieux ?
C'est un jeu de voiture sérieux tu t'attends a quoi, on veut juste du gameplay fun plaisant, des beaux environnements, t'as cru c'est un rpg ou quoi mdr va coucher
rasalgul
posted
the 04/08/2026 at 12:30 PM
raykaza
euh... Un skin ça date de bien avant Fortnite.
Tu sais ce qu'est un skin ?
Bon chelou tu commentes tu te fais insulter et on te parle d'un truc hors sujet et zéro modération c'est ouf ce site
On dirait j'ai blasphèmé dans une secte
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6 épisodes 0 ambition
Bah, je préfère alors les jeux sans ambition que le reste.
Car FH > les autres jeux de course.
Donc bon...
Joli troll, bien exécuté mais trop gros et pas assez subtil
7.5/10 pas plus
Sinon c'est pareil, de la ville avec 5 rues max, de la campagne, de la montagne, du bord de mer.
Sérieux entre temps on a eu deux épisodes de TDU et The crew dont on peut citer des défauts mais certainement pas sur leur map.
(Ok ça insulte crème ici ? !)
C'est un jeu de voiture sérieux tu t'attends a quoi, on veut juste du gameplay fun plaisant, des beaux environnements, t'as cru c'est un rpg ou quoi mdr va coucher
Tu sais ce qu'est un skin ?
Bon chelou tu commentes tu te fais insulter et on te parle d'un truc hors sujet et zéro modération c'est ouf ce site
On dirait j'ai blasphèmé dans une secte