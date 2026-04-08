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Forza Horizon 6 : la map complète
Jeux Video


On prend ce qu'on peut en actu en ce moment (c'est à dire pas grand-chose).
Map de FH6, version été, allez profiter aussi des deux jours de chaleur avant le retour en automne.
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    xynot, idd
    posted the 04/08/2026 at 10:50 AM by shanks
    comments (14)
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 10:51 AM
    Forza Horizon
    6 épisodes 0 ambition
    idd posted the 04/08/2026 at 11:13 AM
    Vu d'en haut on est plus proche du 4 que du 5 en effet, plus de verdure et d’ascensions/dévalées. La ville est énorme.
    negan posted the 04/08/2026 at 11:16 AM
    rasalgul Ferme ta gueule c'est mieux
    edarn posted the 04/08/2026 at 11:21 AM
    rasalgul negan
    Bah, je préfère alors les jeux sans ambition que le reste.

    Car FH > les autres jeux de course.
    Donc bon...
    cyr posted the 04/08/2026 at 11:27 AM
    negan prend pas un ban pour rien.....
    cyr posted the 04/08/2026 at 11:28 AM
    Sinon ouai en actu c'est extra Light en ce moment....
    xynot posted the 04/08/2026 at 11:47 AM
    J'ai tellement hâte
    thor posted the 04/08/2026 at 11:49 AM
    Ca va drifter dans les rues d'Osaka en légende.
    gasmok2 posted the 04/08/2026 at 11:56 AM
    rasalgul
    Joli troll, bien exécuté mais trop gros et pas assez subtil
    7.5/10 pas plus
    akinen posted the 04/08/2026 at 11:59 AM
    J’ai fais que le dernier sur PS5. La map a l’air à vue d’oeil quasi dans le même moule. Malgré tout, ce sera surement du day one
    rogeraf posted the 04/08/2026 at 12:02 PM
    Belle carte, c'est sympa le coté haut montage et bas avec Tokyo. Que le ou les rageux n'y jouent pas. Je serais sur ce nouvel opus !
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 12:15 PM
    gasmok2 edarn c'est pas un troll, sérieux c'est la même map que l'épisode 2 le skin Japon remplaçant le skin ville portuaire.

    Sinon c'est pareil, de la ville avec 5 rues max, de la campagne, de la montagne, du bord de mer.

    Sérieux entre temps on a eu deux épisodes de TDU et The crew dont on peut citer des défauts mais certainement pas sur leur map.

    (Ok ça insulte crème ici ? !)
    raykaza posted the 04/08/2026 at 12:27 PM
    rasalgul Tu veux des skin fortnite dans le jeu ça sera assez ambitieux ?
    C'est un jeu de voiture sérieux tu t'attends a quoi, on veut juste du gameplay fun plaisant, des beaux environnements, t'as cru c'est un rpg ou quoi mdr va coucher
    rasalgul posted the 04/08/2026 at 12:30 PM
    raykaza euh... Un skin ça date de bien avant Fortnite.
    Tu sais ce qu'est un skin ?

    Bon chelou tu commentes tu te fais insulter et on te parle d'un truc hors sujet et zéro modération c'est ouf ce site

    On dirait j'ai blasphèmé dans une secte
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