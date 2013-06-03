Annoncé il y a 2 ans, le nouveau jeu du studio indé Mommy's Best Games sort ce 8 avril sur tous les stores (Steam, Xbox, PS Store, eshop Switch).
ChainStaff est un run'n gun rappelant la série Contra, avec une réalisation graphique unique. En guise d'arme, votre héros insectoïde manie un grappin multi-usages pour affronter des monstres sanguinolents.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce studio, ce développeur - un vétéran de la scène indé depuis le Xbox Live de la 360 - a réalisé plusieurs jeux typés arcade dans des genres différents : shoot-them-up (Shoot 1Up), action (Explosionade), run'n gun (Weapon of Choice), ainsi que Serious Sam DD XXL.