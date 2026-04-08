James Bond 007: Blood Stone est un jeu d'action en vue à la troisième personne (TPS) sorti en novembre 2010.
Développé par Bizarre Creations, il met en scène James Bond (incarné par Daniel Craig) dans une histoire originale qui se déroule entre les films Quantum of Solace et Skyfall.
Le jeu mélange habilement tir, combat au corps-à-corps, infiltration et séquences de conduite, dans un style cinématographique très proche des films de la saga avec Daniel Craig.
Scénario
Le jeu s’ouvre sur un prologue explosif à Athènes.
Le MI6 a intercepté un complot terroriste mené par un certain Greco : un attentat suicide visant les leaders du G20 lors d’un sommet à l’Acropole.
M envoie immédiatement Bond sur place.
Dès le début du jeu, on est dans le bain.
La mission commence par une infiltration sur un yacht luxueux, puis une course-poursuite en bateau, poursuivie d'une fusillade dans les rues d’Athènes pour enfin finir par une autre course-poursuite en Aston Martin pour enpêcher une bombe d'exploser avant qu’elle n’atteigne le sommet. Et tout ca se deroule en moins de 10 minutes. Blood Stone envoie donc du lourd d'entrée de jeu.
Après avoir déjoué cet attentat de justesse, Bond reçoit une nouvelle mission.
Un scientifique spécialisé dans l’ingénierie biologique a disparu.
Son bateau a été retrouvé chaviré en mer et tout le monde le croit mort… sauf que des indices laissent penser qu’il est peut-être encore en vie.
Cette disparition va rapidement mener Bond sur la piste d’une conspiration internationale beaucoup plus vaste, impliquant des armes biologiques et un riche industriel nommé Stefan Pomerov.
L’intrigue emmène ensuite Bond aux quatre coins du monde : Istanbul, la Sibérie, Bangkok, Monaco et la Birmane, avec des environnements variés et une ambiance d’espionnage typiquement Bond.
Gameplay
Pour ce qui est du gameplay, Bond dispose de 16 armes différentes, en passant de son fameux Walther P99 au lance-grenades.
Les fusils d’assaut sont les meilleures armes du jeu.
Il peut aussi attaquer les ennemis au corps-à-corps avec plusieurs animations différentes.
Le jeu dispose également de plusieurs phases d’infiltration très bien faites et agréables.
Bond aura aussi l’occasion de conduire plusieurs types de voitures différentes à plusieurs reprises, ainsi qu’un bateau, en plus des phases à pied.
Il y a aussi plusieurs petits détails assez cool. On peut par exemple entendre les PNJ ou des gardes se parler entre eux, notamment lors des phases d’infiltration.
Et si on se débarrasse discrètement de l’un d’entre eux pendant leur conversation, l’autre se pose des questions et vient enquêter.
Donc il y a un certain réalisme qui est plutôt appréciable.
Bien sûr, cela n’a rien de nouveau ou de révolutionnaire, mais ce genre de choses et de détails est toujours appréciable.
Il est important de préciser que Blood Stone est en vue à la troisième personne, ce qui est rare pour les jeux James Bond.
Le changement d’épaule est aussi possible et d’une extrême utilité.
On peut également se mettre à couvert.
J’ai fait la version PC et j’ai joué avec la manette. J’ai trouvé le gameplay très agréable.
Graphismes
Il n’y a pas grand-chose à dire : c’est un jeu de 2010, mais franchement ça va, ça passe, il n’est pas dégueulasse.
Sauf les cinématiques qui sont dans une résolution très basse.
Bande-son
Pour ce qui est des musiques, le boulot réalisé dessus est vraiment excellent et elles nous mettent parfaitement dans l’ambiance en permanence.
On voit tout de suite que ce sont des musiques James Bond sur mesure. On sent que beaucoup de moyens ont été mis à disposition pour ça.
Sur ce point, c’est du 9/10.
Les doubleurs français sont excellents eux aussi, avec pas mal de voix connues.
Le vrai doubleur FR de Daniel Craig (celui des films) est de retour pour le jeu, donc c’est du tout bon.
Le truc marrant, c’est que le doubleur de Daniel Craig (donc de James Bond) a aussi doublé le méchant principal incarné par Willem Dafoe dans 007 : Quitte ou double (Everything or Nothing), car il double également cet acteur.
Il a aussi doublé le Capitaine Mitchell dans Ghost Recon Advanced Warfighter 1 et 2 pour ceux qui s’en souviennent.
Durée de vie
Le jeu est très court.
Il faut environ 4 heures, voire moins, pour le terminer.
Mais ce sont 4 heures intenses.
Optimisation
Sur ce point, l’optimisation est parfaite : avec tout à fond et du 60 FPS.
Ce qui n’est pas le cas sur consoles, bloquées à 30 fps avec un filtre grain assez visible.
Pas de micro-freeze non plus.
Défauts
Le jeu comporte cependant certains défauts :
- Les ombres sont dégueulasses et très pixelisées, et tirées des versions consoles comme c’était souvent le cas à l’époque.
- Bond s’épuise trop rapidement en courant. Le mec, c’est James Bond, mais on dirait un asthmatique.
- Le jeu est très court.
- La synchronisation labiale est parfois défaillante.
Conclusion
Ce jeu est pour moi un des meilleurs James Bond, et un de mes préférés avec Quitte ou double (Everything or Nothing) avec Pierce Brosnan.
C’est aussi malheureusement un jeu très sous-estimé.
Je l’avais adoré à l’époque sur Xbox 360, et je passe toujours un excellent moment dessus aujourd’hui.
Je trouve qu’il a très bien vieilli.
C’est d’ailleurs assez fou, parce qu’il est important de préciser que ce jeu est l’avant-dernier James Bond sorti (2010), et que le dernier (007 Legends) est sorti en 2012, et qu’on n’a pas eu de nouveau James Bond depuis 14 ans.
Le prochain, First Light, sort en mai 2026.
Le studio qui a réalisé Blood Stone, Bizarre Creations, a malheureusement fermé.
Blood Stone était leur dernier jeu, mais ils ont fini sur un excellent titre.
C’est vraiment regrettable qu’il n’ait pas eu le succès qu’il mérite.
Ce studio était aussi à l’origine de la série Project Gotham Racing.
Pour info, Blood Stone a été conçu spécifiquement pour combler le vide entre les films Quantum of Solace (2008 ) et Skyfall (2012).
Bruce Feirstein (le scénariste qui a écrit GoldenEye, Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas) a été engagé pour écrire l’histoire du jeu.
J’estime d’ailleurs que GoldenEye et Demain ne meurt jamais font partie des meilleurs films James Bond, donc ils n’ont pas pris n’importe qui pour le scénario.
Franchement, tout comme Quitte ou double, ce jeu aurait pu être un film.
Pour finir, je dirais que c’est un excellent jeu qui mériterait qu’on lui redonne sa chance aujourd’hui.
Effectivement.