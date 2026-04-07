Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
yanssou
yanssou
STREAMVF - Avec les VF de Resident Evil


Retrouvez l'émission spéciale Resident Evil avec nos comédiens :

Partie 1 :

Leon Kennedy (Anatole de Bodinat),
Claire Redfield (Kelly Marot),
Jill Valentine (Célia Asensio)
Ada Wong (Olivia Nicosia)

Partie 2 :

Chris Redfield (Boris Rehlinger),
Jack Baker (Martial Le Minoux),
Lady Dimitrescu (Françoise Cadol)

Partie 3 :
Leon Kennedy (Anatole de Bodinat),
Grace Ashcroft (Alice Orsat)
Victor Gideon (Loïc Houdré)
Et Conkerax en collaboration commerciale avec Capcom.
https://m.youtube.com/watch?v=xe1PRLxGcqU&t=99s
    burningcrimson
    posted the 04/07/2026 at 02:13 PM by yanssou
    comments (2)
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 02:22 PM
    C'est une très bonne VF mais la VO est largement au dessus, surtout pour Grace.
    burningcrimson posted the 04/07/2026 at 03:17 PM
    marchand2sable +1 et d'ailleurs j ai beaucoup de mal avec la VF de Léon.
