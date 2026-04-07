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EA Sports FC 26
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name : EA Sports FC 26
platform : Switch 2
editor : Electronic Arts
developer : EA Sports
genre : sport
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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aeris942
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aeris942 > blog
[Charts France] Top 2025 en physique par console
https://x.com/NintendHOME/status/2041510635679170756?s=20
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    link49, tynokarts
    posted the 04/07/2026 at 01:57 PM by aeris942
    comments (15)
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 02:01 PM
    12 jeux sur consoles Nintendo dans le top 20

    La Nintendomination en France en réelle
    guiguif posted the 04/07/2026 at 02:09 PM
    La PS5 top 1 et domine le top 5 avec 3 jeux

    La Sonydomination en France est réelle
    cyr posted the 04/07/2026 at 02:13 PM
    guiguif le premier c'est un jeux ubisoft. Le deuxième un jeux activision, autrement dit mircrosoft,....bref je vois 1 seul jeux estampillé sony dans ce top.....
    escobar posted the 04/07/2026 at 02:15 PM
    aeris942 tout se passe comme prévu
    guiguif posted the 04/07/2026 at 02:15 PM
    cyr ça reste des ventes sur PS5
    ouroboros4 posted the 04/07/2026 at 02:19 PM
    guiguif 6 jeux PS5 dans le Top 10, cette domination chez PlayStation est presque insolente
    altendorf posted the 04/07/2026 at 02:19 PM
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 02:20 PM
    cyr le premier c'est un jeux ubisoft. Le deuxième un jeux activision,

    Euh non, le premier est un jeu EA le second un jeu Nintendo, les 3 premiers du classement sont les 3 affiché en gros tout en haut
    keiku posted the 04/07/2026 at 02:48 PM
    dire qu'a l'époque des premier pokemon on était dans les 2.5 millions de vente en france...
    evasnake posted the 04/07/2026 at 02:53 PM
    J'ai fait l'addition de toutes les ventes du top 20, et au final y en a plus sur Playstation. J'aurais pas cru
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 03:03 PM
    escobar tout se passe comme prévu

    Oui

    Et ca aurait pu se passer encore mieux. Avec Mario Kart World il y aurait eu plus de jeux sur consoles Nintendo dans le classement, mais tout le monde a preferé l'acheter en bundle et les bundles ne sont pas pris en compte
    guiguif posted the 04/07/2026 at 03:13 PM
    ouroboros4
    walterwhite posted the 04/07/2026 at 03:33 PM
    ouroboros4 Cruel ce que tu dis mais tellement vrai

    Pas de Mario Kart World
    riddler posted the 04/07/2026 at 03:42 PM
    Cette guerre de trolls
    Bonjour la comparaison entre une machine qui vient de sortir et une PS5 qui est là depuis 6 ans.
    ouroboros4 posted the 04/07/2026 at 03:55 PM
    walterwhite mais c'est vrai
    Plus personne ne veut du plus mauvais MK
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