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aeris942
> blog
[Charts France] Top 2025 en physique par console
https://x.com/NintendHOME/status/2041510635679170756?s=20
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link49
,
tynokarts
posted the 04/07/2026 at 01:57 PM by
aeris942
comments (
15
)
aeris942
posted
the 04/07/2026 at 02:01 PM
12 jeux sur consoles Nintendo dans le top 20
La Nintendomination en France en réelle
guiguif
posted
the 04/07/2026 at 02:09 PM
La PS5 top 1 et domine le top 5 avec 3 jeux
La Sonydomination en France est réelle
cyr
posted
the 04/07/2026 at 02:13 PM
guiguif
le premier c'est un jeux ubisoft. Le deuxième un jeux activision, autrement dit mircrosoft,....bref je vois 1 seul jeux estampillé sony dans ce top.....
escobar
posted
the 04/07/2026 at 02:15 PM
aeris942
tout se passe comme prévu
guiguif
posted
the 04/07/2026 at 02:15 PM
cyr
ça reste des ventes sur PS5
ouroboros4
posted
the 04/07/2026 at 02:19 PM
guiguif
6 jeux PS5 dans le Top 10, cette domination chez PlayStation est presque insolente
altendorf
posted
the 04/07/2026 at 02:19 PM
aeris942
posted
the 04/07/2026 at 02:20 PM
cyr
le premier c'est un jeux ubisoft. Le deuxième un jeux activision,
Euh non, le premier est un jeu EA le second un jeu Nintendo, les 3 premiers du classement sont les 3 affiché en gros tout en haut
keiku
posted
the 04/07/2026 at 02:48 PM
dire qu'a l'époque des premier pokemon on était dans les 2.5 millions de vente en france...
evasnake
posted
the 04/07/2026 at 02:53 PM
J'ai fait l'addition de toutes les ventes du top 20, et au final y en a plus sur Playstation. J'aurais pas cru
aeris942
posted
the 04/07/2026 at 03:03 PM
escobar
tout se passe comme prévu
Oui
Et ca aurait pu se passer encore mieux. Avec Mario Kart World il y aurait eu plus de jeux sur consoles Nintendo dans le classement, mais tout le monde a preferé l'acheter en bundle et les bundles ne sont pas pris en compte
guiguif
posted
the 04/07/2026 at 03:13 PM
ouroboros4
walterwhite
posted
the 04/07/2026 at 03:33 PM
ouroboros4
Cruel ce que tu dis mais tellement vrai
Pas de Mario Kart World
riddler
posted
the 04/07/2026 at 03:42 PM
Cette guerre de trolls
Bonjour la comparaison entre une machine qui vient de sortir et une PS5 qui est là depuis 6 ans.
ouroboros4
posted
the 04/07/2026 at 03:55 PM
walterwhite
mais c'est vrai
Plus personne ne veut du plus mauvais MK
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La Nintendomination en France en réelle
La Sonydomination en France est réelle
Euh non, le premier est un jeu EA le second un jeu Nintendo, les 3 premiers du classement sont les 3 affiché en gros tout en haut
Oui
Et ca aurait pu se passer encore mieux. Avec Mario Kart World il y aurait eu plus de jeux sur consoles Nintendo dans le classement, mais tout le monde a preferé l'acheter en bundle et les bundles ne sont pas pris en compte
Pas de Mario Kart World
Bonjour la comparaison entre une machine qui vient de sortir et une PS5 qui est là depuis 6 ans.
Plus personne ne veut du plus mauvais MK