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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
multiplayer : non
european release date : 03/03/2017
other versions : Wii U -
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ouroboros4
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Le film The Legend of Zelda trouve son compositeur ainsi que divers lieux de tournage


Toujours prévu pour une sortie mondiale le 7 mai 2027, d'autres informations nous parviennent.

Tout d'abord, nous venons d'apprendre que le compositeur sera John Paesano.

Il est connu pour avoir travaillé sur les musiques de plusieurs jeux et films( Mass Effect: Andromeda, Detroit: Become Human, Trilogie des jeux Marvel’s Spider-Man, Le labyrinthe, Daredevil...).

https://x.com/i/status/2041380158003671131


Nous apprenons aussi que plusieurs scènes du film seront tournées aux mêmes endroits que les films Le Seigneur des Anneaux !
Une partie du tournage aura lieu à Paradise Valley, dans la région de l'Otago en Nouvelle-Zélande qui a notamment servi de décor pour Lothlórien, l'Isengard ou encore l'attaque des Huruk-hai d'Amon Hen.


https://x.com/JVCom/status/2041477335497748690
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    posted the 04/07/2026 at 12:43 PM by ouroboros4
    comments (4)
    syoshu posted the 04/07/2026 at 01:00 PM
    Rien d'étonnant pour la Nouvelle Zélande, les 3/4 des films de fantasy (et pas que) sont tournés la bas.

    Vivement fin d'année qu'on voit ce que ça donne dans un trailer (on aura surement rien avant)
    giru posted the 04/07/2026 at 01:09 PM
    En gros c'est le compositeur auquel Wes Ball (le réalisateur) fait toujours appel. Il n'a pas l'air d'avoir composé des choses extraordinaires hélas... J'imagine de toute façon que la BO sera composée à la fois de nouveaux themes mais aussi de remix/adaptations de themes classiques.

    Le tournage est supposé être bientôt terminé (ce mois-ci ou le mois prochain, je sais plus), donc on va commencé à avoir plus régulièrement des nouvelles du film. J'imagine que maintenant que Mario Galaxy est sorti, Nintendo va pouvoir commencer la promo relative aux 40 ans de Zelda, et le film fera partie des "célébrations" comme pour Mario.
    vyse posted the 04/07/2026 at 03:37 PM
    Miyamoto qui sent sa finitude arrivé et lâche les rennes sur les adaptations flingax..comme Lucas pour Star Wars
    greggy posted the 04/07/2026 at 03:38 PM
    Dommage pas de Koji Kondo
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