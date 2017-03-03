Toujours prévu pour une sortie mondiale le 7 mai 2027, d'autres informations nous parviennent.Tout d'abord, nous venons d'apprendre que le compositeur sera John Paesano.Il est connu pour avoir travaillé sur les musiques de plusieurs jeux et films( Mass Effect: Andromeda, Detroit: Become Human, Trilogie des jeux Marvel’s Spider-Man, Le labyrinthe, Daredevil...).Nous apprenons aussi que plusieurs scènes du film seront tournées aux mêmes endroits que les films Le Seigneur des Anneaux !Une partie du tournage aura lieu à Paradise Valley, dans la région de l'Otago en Nouvelle-Zélande qui a notamment servi de décor pour Lothlórien, l'Isengard ou encore l'attaque des Huruk-hai d'Amon Hen.