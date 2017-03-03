Toujours prévu pour une sortie mondiale le 7 mai 2027, d'autres informations nous parviennent.
Tout d'abord, nous venons d'apprendre que le compositeur sera John Paesano.
Il est connu pour avoir travaillé sur les musiques de plusieurs jeux et films( Mass Effect: Andromeda, Detroit: Become Human, Trilogie des jeux Marvel’s Spider-Man, Le labyrinthe, Daredevil...).
https://x.com/i/status/2041380158003671131
Nous apprenons aussi que plusieurs scènes du film seront tournées aux mêmes endroits que les films Le Seigneur des Anneaux !
Une partie du tournage aura lieu à Paradise Valley, dans la région de l'Otago en Nouvelle-Zélande qui a notamment servi de décor pour Lothlórien, l'Isengard ou encore l'attaque des Huruk-hai d'Amon Hen.
https://x.com/JVCom/status/2041477335497748690
Vivement fin d'année qu'on voit ce que ça donne dans un trailer (on aura surement rien avant)
Le tournage est supposé être bientôt terminé (ce mois-ci ou le mois prochain, je sais plus), donc on va commencé à avoir plus régulièrement des nouvelles du film. J'imagine que maintenant que Mario Galaxy est sorti, Nintendo va pouvoir commencer la promo relative aux 40 ans de Zelda, et le film fera partie des "célébrations" comme pour Mario.