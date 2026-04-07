Dans un mois seulement, Uncharted 4 : A Thief's End fêtera officiellement ses 10 ans. Ce titre de Naughty Dog, ainsi que son extension, The Lost Legacy, restent les derniers jeux Uncharted sortis sur PlayStation. Le studio a ensuite sorti The Last of Us Part II avant de se lancer dans le développement d'Intergalactic : The Heretic Prophet.Malgré tout, Nathan Drake et sa bande de chasseurs de trésors nous manquent beaucoup, et nombreux sont ceux qui se demandent si un Uncharted 5 ou un spin-off verra le jour prochainement. Apparemment, Naughty Dog y a bien pensé.
Dans un nouvel épisode du podcast hebdomadaire d'Insider Gaming, Tom Henderson, un insider fiable, a révélé qu'avant la pandémie de COVID-19, Uncharted 5 était un projet envisagé par le studio Naughty Dog. Évoquant de nouvelles rumeurs concernant la franchise, Henderson a déclaré :
« Ce n'est pas la première fois que Naughty Dog évoque l'idée d'Uncharted 5. Je sais qu'il y avait des plans en cours avant la COVID. »
Que Naughty Dog envisage un retour à l'une de ses franchises phares n'est pas surprenant. Avant The Last of Us, le studio avait déjà songé à revisiter Jak and Daxter ; il y a donc un précédent. Dans un monde où les coûts de développement sont exorbitants, Uncharted représente une valeur sûre.
Récemment, Shaun Escayg, coréalisateur de The Lost Legacy, a partagé sur Instagram qu'il menait des « recherches ». Il a publié la photo d'un canon qui, selon des recherches ultérieures, se situe à Fort George, à Trinité-et-Tobago, un lieu idéal pour un nouvel Uncharted.
Bien qu'un nouvel Uncharted n'ait pas encore été officiellement confirmé, la rumeur court que Naughty Dog travaille activement sur deux jeux, dont Intergalactic: The Heretic Prophet, déjà annoncé.Cela dit, Uncharted n'est pas la seule franchise phare dans le portefeuille de Naughty Dog, puisque Neil Druckmann a récemment publié sur Instagram des messages laissant entendre la présence de contenu supplémentaire pour The Last of Us.
Source : https://www.thegamer.com/naughty-dog-uncharted-5-covid-idea-planning/
les raisons les plus probable pour laquelle il n'y a pas eu de nouvel uncharted sont la hausse des couts de production, les marge de la licence en baisse donc... peut être simplement des idée de scénario (car pour rester original faut quand même du travail et plus un scénario s'étire sur la longueur plus ca devient compliquer), et puis le changement de direction peut aussi avoir jouer