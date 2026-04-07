Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Uncharted : Legacy of Thieves Collection
1
Likers
name : Uncharted : Legacy of Thieves Collection
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Iron Galaxy
genre : compilation
other versions : PC -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18992
visites since opening : 33220357
link49 > blog
[Rumeur] Le COVID-19 a t-il eu raison d'Uncharted 5?


Dans un mois seulement, Uncharted 4 : A Thief's End fêtera officiellement ses 10 ans. Ce titre de Naughty Dog, ainsi que son extension, The Lost Legacy, restent les derniers jeux Uncharted sortis sur PlayStation. Le studio a ensuite sorti The Last of Us Part II avant de se lancer dans le développement d'Intergalactic : The Heretic Prophet.Malgré tout, Nathan Drake et sa bande de chasseurs de trésors nous manquent beaucoup, et nombreux sont ceux qui se demandent si un Uncharted 5 ou un spin-off verra le jour prochainement. Apparemment, Naughty Dog y a bien pensé.

Dans un nouvel épisode du podcast hebdomadaire d'Insider Gaming, Tom Henderson, un insider fiable, a révélé qu'avant la pandémie de COVID-19, Uncharted 5 était un projet envisagé par le studio Naughty Dog. Évoquant de nouvelles rumeurs concernant la franchise, Henderson a déclaré :

« Ce n'est pas la première fois que Naughty Dog évoque l'idée d'Uncharted 5. Je sais qu'il y avait des plans en cours avant la COVID. »

Que Naughty Dog envisage un retour à l'une de ses franchises phares n'est pas surprenant. Avant The Last of Us, le studio avait déjà songé à revisiter Jak and Daxter ; il y a donc un précédent. Dans un monde où les coûts de développement sont exorbitants, Uncharted représente une valeur sûre.



Récemment, Shaun Escayg, coréalisateur de The Lost Legacy, a partagé sur Instagram qu'il menait des « recherches ». Il a publié la photo d'un canon qui, selon des recherches ultérieures, se situe à Fort George, à Trinité-et-Tobago, un lieu idéal pour un nouvel Uncharted.

Bien qu'un nouvel Uncharted n'ait pas encore été officiellement confirmé, la rumeur court que Naughty Dog travaille activement sur deux jeux, dont Intergalactic: The Heretic Prophet, déjà annoncé.Cela dit, Uncharted n'est pas la seule franchise phare dans le portefeuille de Naughty Dog, puisque Neil Druckmann a récemment publié sur Instagram des messages laissant entendre la présence de contenu supplémentaire pour The Last of Us.

Source : https://www.thegamer.com/naughty-dog-uncharted-5-covid-idea-planning/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/07/2026 at 04:16 AM by link49
    comments (17)
    cyr posted the 04/07/2026 at 05:16 AM
    Toute façon, apres intergalatruc, ça arrivera .. après une version remake remaster 2.0 de la trilogie uncharted....rien de surprenant..
    link49 posted the 04/07/2026 at 05:27 AM
    cyr J'espère juste que la hype peu présente d'Intergalactic ne freinera pas encore plus les licences Uncharted et The Last of Us.
    kaiserstark posted the 04/07/2026 at 05:36 AM
    C'était le projet Uncharted de Bend avec la supervision de Naughty Dog, on le sait via le leak d'Insomniac qu'ils ont travaillé dessus à cette époque-là.
    jenicris posted the 04/07/2026 at 06:04 AM
    kaiserstark
    perse9 posted the 04/07/2026 at 06:10 AM
    j'espère que c'est une blague...qu'ils se concentrent sur intergalactique voir last of us 3. On a eu 4 uncharted c'est bon
    rasalgul posted the 04/07/2026 at 06:20 AM
    Une si grosse boîte incapable d'encaisser le COVID 19
    link49 posted the 04/07/2026 at 06:46 AM
    perse9 Tu oublié Lost Legacy et l'opus PsVita dans ton calcul.
    wolfheart posted the 04/07/2026 at 07:05 AM
    Eux c'est silence radio sur silence radio.
    mooplol posted the 04/07/2026 at 07:07 AM
    Uncharted 5 mode girlpower comme lost legacy non merci
    giru posted the 04/07/2026 at 07:16 AM
    Aucun rapport avec le Covid évidemment. C'est juste un point de référence dans le temps.
    kratoszeus posted the 04/07/2026 at 07:58 AM
    Article inutile rumeur de link42 : 5 ème de la semaine
    keiku posted the 04/07/2026 at 08:07 AM
    le COVID il a bon dos, les soucis de l'industrie du jv (et de sony) datait d'avant le covid, le covid ca a juste été le bouc émissaire a tout les problème qui leur pendait déja au nez depuis des années, et qui a accélérer les choses...

    les raisons les plus probable pour laquelle il n'y a pas eu de nouvel uncharted sont la hausse des couts de production, les marge de la licence en baisse donc... peut être simplement des idée de scénario (car pour rester original faut quand même du travail et plus un scénario s'étire sur la longueur plus ca devient compliquer), et puis le changement de direction peut aussi avoir jouer
    rogeraf posted the 04/07/2026 at 08:41 AM
    Papi Nathan reviendra au bon moment
    bigb0ss posted the 04/07/2026 at 09:11 AM
    Je pense qu'il reviendra et ça ne me déplaira pas
    cyr posted the 04/07/2026 at 09:42 AM
    link49 le manque de hype.....c'est bien ce que je pensais. Mais bon a la sortie, ça sera le goty.
    link49 posted the 04/07/2026 at 09:52 AM
    Cyr Après on en a pas vu beaucoup. Mais je pense qu'à lannonce d'un nouveau Uncharted ou Last of US, la hype sera beaucoup plus grande. J'espère juste que leur projet ne bidera pas.
    benichou posted the 04/07/2026 at 10:01 AM
    Tant mieux si c’est pour se retaper 1 épisode avec un scénario aussi chiant et inintéressant que le 4.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo