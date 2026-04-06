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Marathon bientôt la mort.


Les semaines catastrophiques s'enchainent pour le très mauvais Marathon, le jeu a encore perdu plus de 10.000 Joueurs ce week-end .

Les 5 premieres lignes de stats viennent d'un article de Shanks

Lancement : pic d'audience de 88.000
Week-end du 7 mars : 78.000
Week-end du 14 mars : 62.000
Week-end du 21 mars : 56.000
Week-end du 28 mars : 43.000
Week-end du 4 Avril : 30.800

Marathon est-il bientôt mort ? Bungie va t'il fermer ?

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    burningcrimson
    posted the 04/06/2026 at 07:32 PM by negan
    comments (16)
    shanks posted the 04/06/2026 at 07:41 PM
    Je ne vais ni parier sur l'avenir du jeu et encore moins Bungie dans cette époque où tout est possible, mais là que les mecs ne disent pas que les voyants ne sont pas au rouge.

    Battlefield 6 est considéré comme une catastrophe en terme de rétention d'audience (au point d'avoir causé de nouveaux licenciements) et pourtant, Marathon vient de passer en dessous en un peu plus d'un mois de carrière.

    Soit ils ont un plan de secours, soit le jeu ne verra même pas la Saison 2.
    negan posted the 04/06/2026 at 07:47 PM
    shanks Force a eux pour remonter la pente car nous parlons de Marathon mais les dernières années de Destiny c'est aussi mauvais.
    xynot posted the 04/06/2026 at 07:52 PM
    De son côté, Arc Raiders continue de maintenir les plus de 100k depuis sa sortie en octobre
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 08:01 PM
    Peut-être que le gameplay est bon mais la DA…
    abookhouseboy posted the 04/06/2026 at 08:09 PM
    Le pire dans cette histoire, ce sont les médias amis et/ou corrompus qui ont attendu presque un mois après la sortie pour publier leurs critiques, sûrement parce que l'état du jeu était trop déplorable, et qui mettent des 8 ou 9 sur 10.

    Donc ils envoient leurs lecteurs gaspiller leur argent dans un jeu sur le point d'être débranché.
    C'est dire à quel point les gros médias du jeu vidéo méprisent totalement les gamers.

    Même si le jeu avait de telles qualités, c'est irresponsable de pousser les gens à perdre leur argent comme ça, à la limite tu fais un article dessus mais tu mets pas de note.
    khazawi posted the 04/06/2026 at 08:17 PM
    Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit encore en vue actuellement
    rasalgul posted the 04/06/2026 at 08:33 PM
    C'est pas une course de vitesse c'est un marathon
    ravyxxs posted the 04/06/2026 at 08:37 PM
    xynot Complètement faux, Arc Raiders tombe aussi, mais BEAUCOUP, BEAUCOUP plus lentement, ce qui fait qu'ils maintiennent le cap, ils savent, mais les plus gros streameurs ont déjà déserté le jeu, y a que Ninja qui continue à beaucoup y jouer.
    linkstar posted the 04/06/2026 at 08:48 PM
    Mais qui aurait pu prédire...
    legend83 posted the 04/06/2026 at 09:05 PM
    Il faut vraiment qu'ils acceptent d'intégrer IA et serveur configurable et gérable par une communauté amateur, histoire que les jeux restent jouables sur le long terme.
    raykaza posted the 04/06/2026 at 09:08 PM
    Bientôt la ligne d'arrivée du Marathon...
    zboubi480 posted the 04/06/2026 at 09:12 PM
    Encore beaucoup de pognon jeté par les fenêtres.....ca commence à leur coûter cher entre Concord, Marathon et les autres GAAS mis en route et stoppés
    keiku posted the 04/06/2026 at 09:15 PM
    bah c'était annoncé, tous les titre démarrer sous la tutelle de jimmy vont finir comme ca
    osiris67 posted the 04/06/2026 at 09:17 PM
    On dirait les entrées hebdomadaire d’un film sortie au ciné
    jeanouillz posted the 04/06/2026 at 11:18 PM
    C'est fou de se dire que maintenant, les œufs frais que tu achetes en magasin, ont une durée de vie plus longues que certains jeux-video
    Et c'est toujours des jeux live-services dont on parle...
    kratoszeus posted the 04/06/2026 at 11:38 PM
    La mort Xbox connait bien ce mot. Mdr lâchez rien les bots
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