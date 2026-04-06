Les semaines catastrophiques s'enchainent pour le très mauvais Marathon, le jeu a encore perdu plus de 10.000 Joueurs ce week-end .
Les 5 premieres lignes de stats viennent d'un article de Shanks
Lancement : pic d'audience de 88.000
Week-end du 7 mars : 78.000
Week-end du 14 mars : 62.000
Week-end du 21 mars : 56.000
Week-end du 28 mars : 43.000
Week-end du 4 Avril : 30.800
Marathon est-il bientôt mort ? Bungie va t'il fermer ?
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posted the 04/06/2026 at 07:32 PM by negan
Battlefield 6 est considéré comme une catastrophe en terme de rétention d'audience (au point d'avoir causé de nouveaux licenciements) et pourtant, Marathon vient de passer en dessous en un peu plus d'un mois de carrière.
Soit ils ont un plan de secours, soit le jeu ne verra même pas la Saison 2.
Donc ils envoient leurs lecteurs gaspiller leur argent dans un jeu sur le point d'être débranché.
C'est dire à quel point les gros médias du jeu vidéo méprisent totalement les gamers.
Même si le jeu avait de telles qualités, c'est irresponsable de pousser les gens à perdre leur argent comme ça, à la limite tu fais un article dessus mais tu mets pas de note.
Et c'est toujours des jeux live-services dont on parle...