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micheljackson
> blog
[CINÉ] Super Mario Galaxy, critique de DirtyTommy
Eh ben... et dire qu'il avait aimé le premier...
DirtyTommy
-
https://www.youtube.com/watch?v=Hs9u6wJK4zE
tags :
nintendo
mario galaxy
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posted the 04/06/2026 at 04:22 PM by
micheljackson
comments (
20
)
derno
posted
the 04/06/2026 at 04:38 PM
j'en sort, je suis content, c'était bien
kidicarus
posted
the 04/06/2026 at 04:43 PM
Je regarde de temps les vidéo de ce monsieur, et on a l'impression que son avis doit être le seul et l'unique en plus d'être dans la tendance des bashing pour faire du clique.
Mais il a une bonne Vidéothèque qui me permet de repenser à des films ou en découvrir d'autres de mon époque que j'avais pas vu.
vohmp
posted
the 04/06/2026 at 04:51 PM
kidicarus
ça dépend des fois mais parfois il est lourd comme son admiration pour Snyder, va y pour défendre ses bouze de rebel moon mais dans l'ensemble y a pas mal de fois que je suis plutôt d'accord avec son avis sur certain film.
kujiraldine
posted
the 04/06/2026 at 04:59 PM
Ha ! Ces gens qui s'étonnent que les films familiaux intègrent les enfants dans l'équation. Je connais cette théorie
micheljackson
posted
the 04/06/2026 at 05:03 PM
kujiraldine
Bah faut pas prendre les enfants pour des idiots, ça me fait repenser aux parents qui faisaient écouter du Henri Dès à leurs gosses pendant que moi j'écoutais Renaud au même âge.
cyr
posted
the 04/06/2026 at 05:12 PM
kujiraldine
micheljackson
chaque film a sont public
. J'ai beau aimer mario (préfère wario, premier mario, wario land 1 pour moi), je vais pas aller le voir.
J'ai pas vu le premier non plus.
Mais c'est clairement du fan service. Bon j'ai bien aimer ready player one, mais la y avait une histoire, et un message. Et c'est Spielberg aussi.
J'ai pas etais vois les minions, etc, car je suis pas le public (bon j'ai un pote qui m'avait inviter a aller voiir je sais plus lequel, mais voilà c'est pas ma cam.
shinz0
posted
the 04/06/2026 at 05:21 PM
L'aigri originel
deathegg
posted
the 04/06/2026 at 05:25 PM
Ca me fascine toujours ces "adultes" de 40 ans, qui font des chaînes youtubes de ciné mais passé leur temps à dire sans arrêt "c'est de la merde" sur des films qu'ils détestent et/ou qui ne sont clairement pas pour eux mais font JAMAIS de reviews positives pour montrer ce qu'ils considèrent comme de la qualité (est-ce que ce serait parce que le ragebait génèrent plus de vues qu'un truc construit ? non....jamais de la vie voyons....).
forte
posted
the 04/06/2026 at 05:45 PM
"Fox apparait et hop disparait"
On a pas dû voir le même film. Aigri le mec.
micheljackson
posted
the 04/06/2026 at 05:50 PM
Et aller, si on n'aime pas les mêmes films que vous on est forcément aigri, c'est un peu facile comme raisonnement.
arrrghl
posted
the 04/06/2026 at 05:53 PM
micheljackson
gamins sur mon lecteur cassette fisher price j'écoutais du pink floyd the wall, Iron maiden (somewhere in time) et du Jean Michel Jarre
et déjà gamin je trouvais les musiques pour enfants (genre Dorothée !) Naze
micheljackson
posted
the 04/06/2026 at 05:57 PM
deathegg
C'est faux, ce ne sont que des à priori ça.
Ne donne pas de leçon d'objectivité alors que tu te contentes toi même de donner un avis en ne t'appuyant que sur 2 ou 3 vidéos de lui qui ont buzzé...
micheljackson
posted
the 04/06/2026 at 06:04 PM
arrrghl
Bah pareil, mais c'est de la faute des parents ça "c'est un enfant, donc je lui fait écouter des trucs destinés aux enfants", ben non, jamais.
Somewhere in Time est vraiment l'un de mes préférés d'Iron Maiden en passant, y'a rien à jeter dedans
deathegg
posted
the 04/06/2026 at 06:04 PM
micheljackson
j'ai maté régulièrement son contenu depuis facilement le début de sa chaîne (forcément avec des grosses pauses vu que son contenu est naze). C'est toujours le même depuis 7 ans : le critique qui aime rien du tout à part quelques films qu'il ressort sans arrêt et qui se donne un genre de puriste sans savoir la notion de nuance et de juste milieu.
kidicarus
posted
the 04/06/2026 at 06:05 PM
forte
effectivement, en plus il a ce petit côté HAN solo qui m'a bien plu en référence et il est important en plus de comprendre comment fonctionne cet univers multiple.
micheljackson
sur ce point il dit quelque chose de faux. À moins qu'il voulait que Fox soit là du début à la fin.
micheljackson
posted
the 04/06/2026 at 06:06 PM
deathegg
Depuis 7 ans tu regardes avec assiduité un critique ciné que tu n'aimes pas donc, intéressant.
arrrghl
posted
the 04/06/2026 at 06:18 PM
micheljackson
Somewhere in time c'est la perfection !
judebox
posted
the 04/06/2026 at 06:32 PM
C’est un film destin aux fans de Mario et aux enfants.
Je fais partie d’une de ces deux catégories, j’ai aimé.
J’ai une préférence pour le 1er qui a un rythme plus lent là où celui là est un enchaînement de senettes et de clins d’œil.
Dans tous les cas, bien meilleurs que la bouse qu’on a eu dans les années 90…
deathegg
posted
the 04/06/2026 at 06:54 PM
micheljackson
(forcément avec des grosses pauses vu que son contenu est naze)
(je te le mets en gras vu que t'as des problèmes de vues)
j9999
posted
the 04/06/2026 at 06:55 PM
Bof Dirty Tommy est tombé dans le cliché de ceux qui sont incapable de voir plus loin que le bout de leur nez pour ce film. On voit ces gens après la séance. Ils se prennent la tête dans les mains, frustrés d'entendre des gens applaudir le film. Il ne comprennent pas qu'on puisse aimer quelquechose qui sorte un peu du cadre de ce qu'ils considèrent comme une bonne production cinématographique selon leurs standards. Le film a été pensé pour rendre hommage au jeu et passer un moment de pur fun, pas pour faire du Spielberg. D'ailleurs regarder ce film est un peu comme jouer à un jeu en terme de sensations, ou comme un festival, un feu d'artifice... C'est comme ça qu'il faut le prendre, au lieu de se prendre la tête entre les deux mains comme un demeuré qui attendait un énième scénario masturbatoire inutile. Le film n'a pas cette vocation
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Mais il a une bonne Vidéothèque qui me permet de repenser à des films ou en découvrir d'autres de mon époque que j'avais pas vu.
Bah faut pas prendre les enfants pour des idiots, ça me fait repenser aux parents qui faisaient écouter du Henri Dès à leurs gosses pendant que moi j'écoutais Renaud au même âge.
. J'ai beau aimer mario (préfère wario, premier mario, wario land 1 pour moi), je vais pas aller le voir.
J'ai pas vu le premier non plus.
Mais c'est clairement du fan service. Bon j'ai bien aimer ready player one, mais la y avait une histoire, et un message. Et c'est Spielberg aussi.
J'ai pas etais vois les minions, etc, car je suis pas le public (bon j'ai un pote qui m'avait inviter a aller voiir je sais plus lequel, mais voilà c'est pas ma cam.
On a pas dû voir le même film. Aigri le mec.
et déjà gamin je trouvais les musiques pour enfants (genre Dorothée !) Naze
C'est faux, ce ne sont que des à priori ça.
Ne donne pas de leçon d'objectivité alors que tu te contentes toi même de donner un avis en ne t'appuyant que sur 2 ou 3 vidéos de lui qui ont buzzé...
Bah pareil, mais c'est de la faute des parents ça "c'est un enfant, donc je lui fait écouter des trucs destinés aux enfants", ben non, jamais.
Somewhere in Time est vraiment l'un de mes préférés d'Iron Maiden en passant, y'a rien à jeter dedans
micheljackson sur ce point il dit quelque chose de faux. À moins qu'il voulait que Fox soit là du début à la fin.
Depuis 7 ans tu regardes avec assiduité un critique ciné que tu n'aimes pas donc, intéressant.
Je fais partie d’une de ces deux catégories, j’ai aimé.
J’ai une préférence pour le 1er qui a un rythme plus lent là où celui là est un enchaînement de senettes et de clins d’œil.
Dans tous les cas, bien meilleurs que la bouse qu’on a eu dans les années 90…