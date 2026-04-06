L'équipe de Monolith Soft, studio reconnu pour son travail, a lancé un nouveau site web célébrant son implication dans la saga culte The Legend of Zelda ces dernières années. La société japonaise a révélé avoir travaillé sur The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Monolith Soft a également partagé un message concernant son implication future dans la série Legend of Zelda et ses projets pour les fans :
"À l'avenir, en tant que membre de l'équipe qui crée l'univers de « The Legend of Zelda » avec Nintendo, nous (Monolith Soft) continuerons à développer des jeux offrant toujours plus de surprises et d'émotions."
Le timing est assez curieux. Le studio précise qu'ils aimeraient avec un rôle encore plus important dans la création des Zelda. Si le remake d'Ocarina of Time, dont on parle beaucoup, est développé en interne chez Nintendo (et non chez Grezzo), il est probable que Monolith Soft y participe.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/59623-monolith-soft-shares-design-insights-from-zelda-totk-pledges-to-offer-new-surprises/
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posted the 04/06/2026 at 12:54 PM by link49
Je crois bien que le terrain de jeu sera immense ( plaine d hyrule ) avec monolith en co-developpement, Il ne feront pas les choses à moitié.
de toutes façons si y'a un remake de OoT c'est open world ( plus petit que BoTW, pas utile de faire un truc immense ), surtout que une refonte HD existe déjà et c'est OoT 3D
Faite du neuf avec du vieux, ça va un temps.