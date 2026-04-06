Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Switch 2] Et si Monolith Soft était aussi sur le Remake d'Ocarina of Time?


L'équipe de Monolith Soft, studio reconnu pour son travail, a lancé un nouveau site web célébrant son implication dans la saga culte The Legend of Zelda ces dernières années. La société japonaise a révélé avoir travaillé sur The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Monolith Soft a également partagé un message concernant son implication future dans la série Legend of Zelda et ses projets pour les fans :

"À l'avenir, en tant que membre de l'équipe qui crée l'univers de « The Legend of Zelda » avec Nintendo, nous (Monolith Soft) continuerons à développer des jeux offrant toujours plus de surprises et d'émotions."



Le timing est assez curieux. Le studio précise qu'ils aimeraient avec un rôle encore plus important dans la création des Zelda. Si le remake d'Ocarina of Time, dont on parle beaucoup, est développé en interne chez Nintendo (et non chez Grezzo), il est probable que Monolith Soft y participe.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/59623-monolith-soft-shares-design-insights-from-zelda-totk-pledges-to-offer-new-surprises/
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    roivas
    posted the 04/06/2026 at 12:54 PM by link49
    comments (19)
    altendorf posted the 04/06/2026 at 01:04 PM
    Si seulement... Que Nintendo ne foire pas ce remake.
    zekk posted the 04/06/2026 at 01:06 PM
    Non merci, je préfère les savoir sur autre chose
    sandman posted the 04/06/2026 at 01:06 PM
    Ca serait bien un jour de voir un article avec des faits ici. Tu ne fais que propager des rumeurs basées sur absolument rien du tout. Flooder gamekyo comme à l'époque avec des articles vides, je vois pas l'intérêt.
    rocan posted the 04/06/2026 at 01:07 PM
    Je pense que Monolith doit plutôt bosser sur le prochain Zelda 3D après TOTK.
    snave posted the 04/06/2026 at 01:17 PM
    zekk L'un n'empêche pas l'autre.
    fan2jeux posted the 04/06/2026 at 01:20 PM
    J aimerais beaucoup un portage de link between world
    ziggourat posted the 04/06/2026 at 01:59 PM
    zekk On parle d'une équipe dédiée au support des autres équipes de Nintendo et notamment des jeux Zelda. Ça n'impacte pas l'équipe principale qui bosse sur autre chose.
    kikoo31 posted the 04/06/2026 at 02:06 PM
    Vivement l'officialisation déjà !!!
    j9999 posted the 04/06/2026 at 02:18 PM
    Oui je pense que c'est une evidence absolue qu'ils sont sur ce remake s'il est bien en cours de développement. Aujourd'hui le modèle AAA demande tellement de moyens qu'ilnest impensable de ne pas faire appel à plusieurs studios internes en même temps. On l'a vu pour zelda botw, metroid prime remastered. Je pense qu'ils ont besoin de travailler en synergie aujourd'hui, ils peuvent plus faure autrement vu le boulot famramineux. Maintenant ça les empêche pas d'etre sur autre chose en même temps. Juste ça peut pas arriver a vitesse lumière. J'ai l'impression que l'outil IA a accéléré le temps de développement grâce à la génération automatique des assets néanmoins plus un jeu continent de détail et de monde ouvert et plus ça demande de temps de développement un temps qui n'est pas forcément compensé par le travail de fourmi de l'IA générative, d'où l'importance de travailler avec plusieurs studios, d'autant plus que pour tout ce qui est monde ouvert, Monolith fait ce qu'il y a de mieux.
    snave posted the 04/06/2026 at 02:22 PM
    ziggourat Tu as tout compris. Chaque studio a ses équipes dédiées pour différents projets. Un projet n'empêche pas un autre projet qui peut se faire parallèlement. Mais dans une certaine logique, on va dire que le plus gros projet va forcément être légué à l'équipe principale, composée sans doute du plus grand nombre d'employés.
    ducknsexe posted the 04/06/2026 at 02:26 PM
    Il me semble que monolith possède deux équipe. La principale et une deuxième plus petite dédié au jeux nintendo.

    Je crois bien que le terrain de jeu sera immense ( plaine d hyrule ) avec monolith en co-developpement, Il ne feront pas les choses à moitié.
    metroidvania posted the 04/06/2026 at 02:40 PM
    Si j'étais Nintendo je cours acheter bluepoint studio pour faire des tonnes de remakes .
    zerdow posted the 04/06/2026 at 02:42 PM
    Sachant qu’on sait que Monolith bosse sur un projet qu’ils doivent nous révéler cette année , qu’Aonuma as dit qu’il voulait que Monolith bossent davantage sur la série Zelda et NateTheHate qui nous annonce qu’un remake d’Ocarina of Time vas sortir en fin d’année…. bon y’a pas besoin d’être Monk pour en déduire que c’est Monolith qui bossent sur le remake d’Ocarina.
    snave posted the 04/06/2026 at 02:49 PM
    Donc, on peut s'attendre à un truc de fou concernant ce remake d'Ocarina of Time, sachant qu'ils ont mis un gros budget, de ce que j'ai pu voir aussi. J'ai très hâte de voir le résultat, vivement la fin d'année pour la sortie.
    temporell posted the 04/06/2026 at 02:57 PM
    ouais en gros il ont taffé sur 4 des derniers Zelda ( les autres Zelda, LA et EoW c'est Grezzo ).

    de toutes façons si y'a un remake de OoT c'est open world ( plus petit que BoTW, pas utile de faire un truc immense ), surtout que une refonte HD existe déjà et c'est OoT 3D
    cyr posted the 04/06/2026 at 03:18 PM
    metroidvania dans un premier temps, je serais d'accord. Mais dans le fond, c'est des nouveautés que je veux. Dans la trempe de banansa.

    Faite du neuf avec du vieux, ça va un temps.
    zekk posted the 04/06/2026 at 04:30 PM
    ziggourat snave la news ne dit pas ça
    51love posted the 04/06/2026 at 05:59 PM
    Quils présentent de nouveaux jeux surtout
    giru posted the 04/06/2026 at 06:09 PM
    Au vu des déclarations ça semble évident non? Monolith ont indiqué vouloir faire un Zelda comme studio principal plutôt que soutien. Aonuma a déclaré qu’il voulait que Nintendo sorte un Zelda avant Koei-Tecmo mais finalement non… Il rigole à chaque fois qu’OoT est cité. Ça fait suffisamment de pièces de puzzle.
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