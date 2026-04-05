J'ai pris 5 "nouveaux jeux" le mois dernier. Pokopia, j'adore. Monster Hunter Stories 3, je ne peux pâs le lâcher. Et le Sonic Racing : Crossworlds est vraiment très bon. Et niveau Amiibo, je me suis un peu lâché :
Ca sera plus calme en avril, quoi que...
Source : https://x.com/Archangel491/
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posted the 04/05/2026 at 06:34 PM by link49
Dans 4 ou 5 ans. A moins que Nintendo revoie leur politique tarifaire....
Link49 une exclusivité Nintendo et nul par ailleurs
Le genre de boulot qui te permet d'acheter tous les jeux que tu veux mais à cause duquel tu n'as pas le temps d'y jouer je pense
Au pire, prend toi même une photo du rayon Nintendo à Carrefour, ça sera pareil.
Pokopia je n'ai pas trop accroché mais je l'ai pris surtout pour mon frère, lui il aime vraiment le jeu.