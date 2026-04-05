Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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link49 > blog
[Achats] Maintenant 35 jeux sur ma Nintendo Switch 2!


J'ai pris 5 "nouveaux jeux" le mois dernier. Pokopia, j'adore. Monster Hunter Stories 3, je ne peux pâs le lâcher. Et le Sonic Racing : Crossworlds est vraiment très bon. Et niveau Amiibo, je me suis un peu lâché :





Ca sera plus calme en avril, quoi que...

Source : https://x.com/Archangel491/
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    torotoro59, toni
    posted the 04/05/2026 at 06:34 PM by link49
    comments (11)
    cyr posted the 04/05/2026 at 06:39 PM
    J'ai rien acheté. Super mario wonder, finalement non. J'attendrai qu'il soit en promo sur l'eshop....15€ de moins, ça fera le jeux au même prix que la version switch 1.
    Dans 4 ou 5 ans. A moins que Nintendo revoie leur politique tarifaire....
    saram posted the 04/05/2026 at 06:56 PM
    cyr Les promo des jeux Nintendo sur l'eshop c'est pas ça... Zelda BOTW je crois qu'il a jamais été en dessous de 45€ par exemple et ça fait bien longtemps qu'il a pas été en promo. Les autres jeux Nintendo c'est pareil, SSBU n'a jamais été en promo lui dans mes souvenirs.
    ducknsexe posted the 04/05/2026 at 07:05 PM
    Félicitations pour tous tes jeux Switch 2 et tes amiibo achetés auprès du maître !

    Link49 une exclusivité Nintendo et nul par ailleurs
    ravyxxs posted the 04/05/2026 at 07:22 PM
    Link49 Je sais pas c'est quoi ton boulot mais tu dois bien gagner ta vie
    micheljackson posted the 04/05/2026 at 07:36 PM
    ravyxxs
    Le genre de boulot qui te permet d'acheter tous les jeux que tu veux mais à cause duquel tu n'as pas le temps d'y jouer je pense
    ravyxxs posted the 04/05/2026 at 07:44 PM
    micheljackson
    torotoro59 posted the 04/05/2026 at 09:35 PM
    link49 tu as une gaming room pour tout ça? Ça serait sympa un room tour photos
    micheljackson posted the 04/05/2026 at 09:47 PM
    torotoro59
    Au pire, prend toi même une photo du rayon Nintendo à Carrefour, ça sera pareil.
    romgamer6859 posted the 04/05/2026 at 09:53 PM
    je me demande combien t'as de jeux au total, toutes consoles confondues, ça doit prendre une sacrée place.
    torotoro59 posted the 04/05/2026 at 10:05 PM
    micheljackson pfff
    k13a posted the 04/05/2026 at 11:35 PM
    micheljackson

    Pokopia je n'ai pas trop accroché mais je l'ai pris surtout pour mon frère, lui il aime vraiment le jeu.
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