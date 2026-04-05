Après bientôt 10 ans d'absence, le héros de la saga Uncharted fera bientôt son retour dans le jeu 28 Floors Outbreak! Ou presque...
Il s'agit d'un jeu prévu pour 2027 avec comme personnage principal un personnage qui resseble(un peu trop) à Nathan Drake.
Le plagiat est juste incontestable
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posted the 04/05/2026 at 05:54 PM by ouroboros4
Ceci dit, pas contre l'idée de revoir l'original un jour
Fallait juste appeler le jeu Unarthed 3 ont change de genre en sous titre qui a ce foutre de la gueule des joueurs et de l'industrie