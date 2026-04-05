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ouroboros4
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Nathan Drake de retour dans un nouveau jeu !
Après bientôt 10 ans d'absence, le héros de la saga Uncharted fera bientôt son retour dans le jeu 28 Floors Outbreak! Ou presque...

Il s'agit d'un jeu prévu pour 2027 avec comme personnage principal un personnage qui resseble(un peu trop) à Nathan Drake.

Le plagiat est juste incontestable





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    spartan1985
    posted the 04/05/2026 at 05:54 PM by ouroboros4
    comments (6)
    51love posted the 04/05/2026 at 06:01 PM


    Ceci dit, pas contre l'idée de revoir l'original un jour
    natedrake posted the 04/05/2026 at 06:56 PM
    Et le gars à côté ressemble à Sam.
    altendorf posted the 04/05/2026 at 07:10 PM
    liberty posted the 04/05/2026 at 08:37 PM
    NON C'est Mathan PRAKE !

    Fallait juste appeler le jeu Unarthed 3 ont change de genre en sous titre qui a ce foutre de la gueule des joueurs et de l'industrie
    bladagun posted the 04/05/2026 at 08:47 PM
    Heuuu c'est pas une petite ressemblance il a carrément la même tronche
    rendan posted the 04/05/2026 at 10:03 PM
    C'est du vol à ce niveau
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