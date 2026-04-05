On l'avait oublié, mais A24 et le réalisateur Alex Garland (Ex machina, Civil War, Warfare...) porteront l'univers de Elden Ring sur grand écran.
Quelques vidéos capturées par Throxtv sur -TikTok
- semblent révéler l'église de Marika de Limgrave.
Le tournage aura lieu au Royaume-Uni, comme en témoignent les décors et le logo facilement identifiable de Hedgehog Construction sur certains éléments de construction. Cette entreprise basée dans le Surrey est souvent sollicitée pour le montage des décors de productions télévisuelles et cinématographiques.
Rappelons que Garland est un fan d'Elden Ring, ayant admis lors d'une interview avec IGN avoir terminé le jeu sept fois. George R.R. Martin, collaborateur original d'Elden Ring, a fait l'éloge de son travail, le décrivant comme un "réalisateur de premier ordre".
Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour le film Elden Ring, mais si des décors sont en cours de construction, cela signifie que le tournage est imminent, et nous devrions donc en apprendre beaucoup plus prochainement.
Je sais pas si tu connais Alex Garland, mais clairement tu peux regarder Sunshine (dont il est scénariste) et Annihilation pour comprendre qu'il va probablement faire quelque chose d'assez fidèle au jeu où 90% va être perdu
N'en attendez rien.
metroidvania ducknsexe shirou alucardhellsing oreillesal nigel vyse bladagun C'est A24 logiquement, ça devrait être à la limite du Metacritic vert. Après le lore de Elden Ring tient facile sur 3H de film. C'est Dark Soul qui requiert genre une trilogie voir quadrilogie.
Vivement surtout le prochain From Software, Elden Ring 2 ou non.
Donc je suppose que t'es un expert en cinéma pour critiquer un des mecs les plus en vues en ce moment XD
Le miracle gamekyo des mecs qui ouvrent leur gueule en restant vautré dans leur canapé XD
vyse J'adore les gens qui surestiment l'histoire de elden ring alors que tu l'as résumé à une histoire de pouvoir assez justement. Ca confond Lore et histoire. C'est pas parce que y'a un lore touffu que l'histoire est compliqué à suivre et même à raconter... Et y'a même aucun intérêt de tout raconter si tu veux garder le côté cryptique de elden ring.