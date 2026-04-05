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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : Coop & PVP
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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guiguif
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Elden Ring : Le tournage du film va commencer


On l'avait oublié, mais A24 et le réalisateur Alex Garland (Ex machina, Civil War, Warfare...) porteront l'univers de Elden Ring sur grand écran.

Quelques vidéos capturées par Throxtv sur -TikTok- semblent révéler l'église de Marika de Limgrave.
Le tournage aura lieu au Royaume-Uni, comme en témoignent les décors et le logo facilement identifiable de Hedgehog Construction sur certains éléments de construction. Cette entreprise basée dans le Surrey est souvent sollicitée pour le montage des décors de productions télévisuelles et cinématographiques.

Rappelons que Garland est un fan d'Elden Ring, ayant admis lors d'une interview avec IGN avoir terminé le jeu sept fois. George R.R. Martin, collaborateur original d'Elden Ring, a fait l'éloge de son travail, le décrivant comme un "réalisateur de premier ordre".

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour le film Elden Ring, mais si des décors sont en cours de construction, cela signifie que le tournage est imminent, et nous devrions donc en apprendre beaucoup plus prochainement.
https://www.pushsquare.com/news/2026/04/leaked-elden-ring-movie-set-reveals-stunning-real-life-limgrave
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    ouken
    posted the 04/05/2026 at 05:20 PM by guiguif
    comments (19)
    sonilka posted the 04/05/2026 at 05:34 PM
    Je suis curieux de voir comment ils vont réussir à transporter un tel univers, notamment coté scénario (ultra cryptique comme d'habitude avec les Souls), au cinéma. Si tu la trame du jeu, 90% du public ne va rien capter.
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 05:41 PM
    j'espère que l'acteur aime faire des roulades
    metroidvania posted the 04/05/2026 at 05:47 PM
    Franchement j'ai pas envie . Je sais pas pk le jeu est tellement profond que je vois pas comment on peut faire un truc en film . Curieux
    ducknsexe posted the 04/05/2026 at 05:52 PM
    Punaise, je n’étais même pas au courant de ce projet. Ils ont placé tout le budget sur l'église de Marika : c’est le seul lieu réalisable.
    xynot posted the 04/05/2026 at 05:54 PM
    Le Goty 2022
    shirou posted the 04/05/2026 at 06:01 PM
    Le lore est beaucoup trop grand pour tenir dans un film ... (and this not a joke...)
    alucardhellsing posted the 04/05/2026 at 06:07 PM
    il y avait un film d eprevu ?
    oreillesal posted the 04/05/2026 at 06:44 PM
    En 2026 c'est le 1er Avril tout les jours.
    nigel posted the 04/05/2026 at 07:05 PM
    sonilka Si tu la trame du jeu, 90% du public ne va rien capter.

    Je sais pas si tu connais Alex Garland, mais clairement tu peux regarder Sunshine (dont il est scénariste) et Annihilation pour comprendre qu'il va probablement faire quelque chose d'assez fidèle au jeu où 90% va être perdu
    balf posted the 04/05/2026 at 07:44 PM
    ouroboros4 j'espère que l'acteur aime faire des roulades
    vyse posted the 04/05/2026 at 08:29 PM
    shirou sonilka SPOIL ; sincèrement, y'a rien de réellement compliqué c'est l'histoire d'une famille qui se déchire un pouvoir dans une contrée fantastique ; t'a juste a se focus sur un angle (les frères Mohg /Margot ; Rani ou alors la trahison de hoara loux/mesmer) pour décider de ton récit..
    bladagun posted the 04/05/2026 at 08:40 PM
    A voir je vois pas trop comment ça s'adapte, j'espère que ça sera bien chelou comme le jeu
    taiko posted the 04/05/2026 at 09:10 PM
    Alex Garland...
    N'en attendez rien.
    ravyxxs posted the 04/05/2026 at 09:19 PM
    taiko Civil War, Warfare les deux sont excellent de quoi tu parles ?

    metroidvania ducknsexe shirou alucardhellsing oreillesal nigel vyse bladagun C'est A24 logiquement, ça devrait être à la limite du Metacritic vert. Après le lore de Elden Ring tient facile sur 3H de film. C'est Dark Soul qui requiert genre une trilogie voir quadrilogie.
    51love posted the 04/05/2026 at 09:42 PM
    Très curieux de voir ce que ça va donner tellement j'imagine pas du tout Elden Ring au cinéma.


    Vivement surtout le prochain From Software, Elden Ring 2 ou non.
    yanssou posted the 04/05/2026 at 10:09 PM
    J'aurais mis Peter Jackson au commande mais c'est réalisable vu que c'est réaliste et fantastique contrairement au film live Zelda, personne ne se plaint pour ça bizarrement.
    sandman posted the 04/05/2026 at 10:30 PM
    taiko c'est un des meilleurs scénaristes actuels, il est sollicité sur plein de films, il fait des films à côté en écrivant également et les films qu'il fait sont très bien.
    Donc je suppose que t'es un expert en cinéma pour critiquer un des mecs les plus en vues en ce moment XD

    Le miracle gamekyo des mecs qui ouvrent leur gueule en restant vautré dans leur canapé XD

    vyse J'adore les gens qui surestiment l'histoire de elden ring alors que tu l'as résumé à une histoire de pouvoir assez justement. Ca confond Lore et histoire. C'est pas parce que y'a un lore touffu que l'histoire est compliqué à suivre et même à raconter... Et y'a même aucun intérêt de tout raconter si tu veux garder le côté cryptique de elden ring.
    vyse posted the 04/05/2026 at 11:53 PM
    sandman je te jure ; si ca s'appelle "Lore" ce n'est pas pour rien, c'est un support narratif a la base, le coeur du jeu c'est de progresser en s'amusant...Je vois bien Ranni en perso principale adaptée avec Blaidd et son forgeron, c'est celle qui a l'histoire la plus développé (avec les couteaux noirs et sa mere trahie) avec pourquoi pas le twist final ou t'apprend que Marika et Radagon sont la même personne ; ca fait deja un bon récit de 1h30-2h avec ca
    burningcrimson posted the 04/06/2026 at 02:52 AM
    Heu
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