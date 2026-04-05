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[La baraque à films] La guerre des histoires (Story Wars)


Nous avons fait ce court-métrage pour réunir à l’image deux légendes du doublage : Alain Dorval et Benoit Allemane.

Alain Dorval fut la voix française de Sylvester Stallone. Depuis le premier Rocky en 1976, il l’a accompagné toute sa carrière en le doublant dans plus de 50 films.

Benoit Allemane était la voix française de Morgan Freeman. Ainsi que la voix de nombreux personnages de jeux vidéo et dessins animés, sans oublier Jean-Louis la chaussette.

Mais plus que des voix c’étaient de vrais acteurs et nous voulions que le public découvre leurs visages et les voit jouer la comédie. Ils nous ont quitté en 2024 et 2025 et ce film leur est dédié à tous les deux.

Si vous aimez le film : merci de mettre un commentaire, un pouce levé et de le partager.
https://www.youtube.com/watch?v=rpFzpZIj8yM
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    posted the 04/05/2026 at 02:45 PM by yanssou
    comments (1)
    shirou posted the 04/05/2026 at 03:04 PM
    C'est surement pas la même voix mais le "C'était pas ma guerre" des guignols pour Stallone restera dans ma mémoire a vie je pense
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