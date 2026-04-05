Nous avons fait ce court-métrage pour réunir à l’image deux légendes du doublage : Alain Dorval et Benoit Allemane.



Alain Dorval fut la voix française de Sylvester Stallone. Depuis le premier Rocky en 1976, il l’a accompagné toute sa carrière en le doublant dans plus de 50 films.



Benoit Allemane était la voix française de Morgan Freeman. Ainsi que la voix de nombreux personnages de jeux vidéo et dessins animés, sans oublier Jean-Louis la chaussette.



Mais plus que des voix c’étaient de vrais acteurs et nous voulions que le public découvre leurs visages et les voit jouer la comédie. Ils nous ont quitté en 2024 et 2025 et ce film leur est dédié à tous les deux.



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