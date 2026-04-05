J'ai fini le jeu il y a quelques jours, et j'enchaîne une seconde partie dans la foulée. Ce titre est pour moi le meilleur jeu sorti cette année pour le moment, et la première baffe graphique sur Nintendo Switch 2.
Tout d'abord, une chose est sûr, Capcom a maîtrisé à la perfection la console de Nintendo. Le jeu est une claque graphique, que ce soit en mode salon qu'en mode portable. J'ai admiré certains décors pendant quelques minutes car j'en revenais toujours pas. Le jeu est aussi bien gore, surtout quelques passages. Les éliminations de Leon sont aussi jouissives.
Le gameplay, bien que basique pour la saga, est lui aussi une valeur sûre. Même le passage en moto, contrairement à un autre titre, s'intègre parfaitement au jeu. J'ai aimé le côté infiltration de Grace Ashcroft opposé au côté bourrin de Leon. Le suspens et les petits frissons font toujours leurs effets.
Niveau histoire, ça reste assez classique, comme le boss de fin qui ne m'a posé aucun challenge, contrairement à certains passages du jeu, où le manque de munition se fait sentir. Certaines zones restent à éclaircir quand même.
Niveau bestiaire, ça reste assez varié, même si pas révolutionnaire. Le retour de certains ennemis est toujours agréables. J'ai surtout aimé la façon d'agir des zombies de base, rendue presque plus vivant.
Petit bémol, j'ai pas trouvé l'amélioration des armes très reussi. Peut-être parce que très peu utile pour Leon, vu que la hâche faisait très bien l'affaire sur la plupart des ennemis. Et les passages à la tronçonneuse sont une vraie boucherie.
Je retiens donc le travail fourni par Capcom sur cette plate-forme. J'ai hâte de voir leur prochaine production, comme Pragmata. Mais ça met aussi la barre assez haute pour Nintendo, qui d'habitube sont les premiers à envoyer du lourd sur leur matos.
Je vais finir le jeu une deuxième fois, et j'attends la sortie ensuite d'un gros DLC pour replonger dedans.
Source : https://x.com/Archangel491/
très bon jeu en effet mais de la à dire GOTY ...
arrrghl si tu mets pas un goty à ce type de jeu tu mets plus rien en goty, ou alors ça devient pitoyable... Dire qu'il n'est pas goty serait le classer au rang de jeu moyen, ce qui est franchement incohérent.
En tout cas tous ces jeux sont excellents : les RE remake, RE7, RE village, RE requiem. Apres les goûts et les couleurs... Pour moi requiem est le plus aboutit sur bien des aspects, notemment le travail sur les zombies poir les rendre plus vivants, ce qui est une continuité de ce qui avait été fait pour RE4 avec les villageois et les illuminados. L'alternance survival horror et action entre Leon et grace est particulièrement bien réussie également, sans compter les scènes épiques qui m'ont rappelé code veronica (scene de l'avion de chasse qui reste inégalée selon moi). Moi je l'ai trouvé supérieur à re4 remake pour tous ces aspects, et je l'ai torché dans tous les sens pourtant. Ceci dit en fine ce sont 2 opus assez différent donc il faut lacher ce concept de "vérité objective" dans lequel on se persuade a nous même qu'on peut affirmer factuellement qu'un épisode est mieux que l'autre. Je sais pas dans quelle langue le formuler
Le leche popotin de Nintendo est de retour quand c'est pas la vendeuse de fleurs.
RE4 Remake reste meilleur qu'il sortie ou non sur Switch 2 un jour.
Donc ferme la par pitié.
En revanche, la deuxième partie du jeu fera qu’il ne sera pas un Goty. Néanmoins il possède une superbe ambiance. J attend le DLC avec impatience
J'ai trouvé la seconde partie moins bonne. Je préfère largement les passages avec Grace, que j'ai même trouvé trop courts au final.
Alors que la partie action avec Léon j'ai trouvé ça un poil longuet...
Donc avec ce type de sentiment pour ma part, ça mérite pas d'être qualifié de GOTY (d'autant plus qu'on est qu'au début de l'année, j'attends de voir d'autres expériences quand même !).
Re4 remake je le trouve moin bon que re4 2005 mais je le déteste pas lui.
Re9 a tellement de défauts..... si le jeux etais plus quelconque graphiquement, je suis sur que les gens dirais autre choses.
Les graphismes ne font pas un bon jeux ou un mauvais jeux. Ça ne devrait même pas rentrer en ligne de compte.
On devrait noter un jeux sur l'histoire, gameplay, musique......
C'est qui Ashley ? Oui, sinon, très bon jeu, même si j'ai préféré les parties avec Grace.
Pas de vraie New game plus dans ce volet
On se fait chier à améliorer nos armes pour devoir tout recommencer à la partie d'après, ce qui m'a coupé l'envie de le refaire avec une difficulté supérieur
Et les conditions d'obtention des munitions illimité sont un peu exagérées
Je lui préférais le système de Village
Je joue exclusivement en portable donc je veux savoir si l’expérience est bonne quand même.
Tous les gouts sont dans la nature comme on dit. Chacun a son préféré. Les vrais joueurs de RE jouent a tous les opus, et kiffent un minimum, que ce soit le meilleur opus ou non.
sdkios je me considère comme un vrai joueur, et surtout un grand fan de RE et pourtant je me suis vraiment fait chier dans Requiem qui fait partie à mes yeux du top 3 des épisodes les plus mauvais de la série.
Il n’a pas grand chose pour lui,capcom nous a servi un épisode paresseux (une OST réduite à des nappes sonores minables, un scénario mauvais avec des moments vu et re re revu (oh encore un Nième hélico qui se crash…), du réchauffé avec des sections ultra scriptées vraiment très chiantes (l’orphelinat), des clins d’oeils « hommages » aux autres épisodes absolument nazes tellement ils ont forcé pour les caser comme il pouvait et ils ont même réussi même a faire de Léon un personnage antipathique en lui collant des réparties dignes des pires nanards des années 90)
Par contre Leon a toujours été un perso kéké depuis RE4 hein. Il avait deja ce genre de replique "casseur a la brice de nice" al'epoque, j'ai toujours trouvé ca ridicule. Vivement qu'ils arretent avec ce perso.
Pour la BO je suis d'accord par contre, c'etait naze. Niveau scenario, je prefere largement celui de requiem (dommage qu'il ne soit pas assez developpé et que trop de choses restent inexpliquées) a un "la fille du president s'est faite enlevée, envoyons Leon, passé de flic a homme de main du president sans aucun contexte pour la sauver!" meme si comme d'hab, le scenario ne sera jamais leur point fort hahaha. Pour le reste, bah ca reste le meme schema tout le temps depuis le debut de la serie. (Et c'est pareil pour la plupart des series de jeux d'ailleurs.)