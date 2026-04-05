Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Resident Evil Requiem
2
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18990
visites since opening : 33207021
link49 > blog
[Resident Evil Requiem] Mon premier GOTY 2026 et première baffe sur Switch 2


J'ai fini le jeu il y a quelques jours, et j'enchaîne une seconde partie dans la foulée. Ce titre est pour moi le meilleur jeu sorti cette année pour le moment, et la première baffe graphique sur Nintendo Switch 2.



Tout d'abord, une chose est sûr, Capcom a maîtrisé à la perfection la console de Nintendo. Le jeu est une claque graphique, que ce soit en mode salon qu'en mode portable. J'ai admiré certains décors pendant quelques minutes car j'en revenais toujours pas. Le jeu est aussi bien gore, surtout quelques passages. Les éliminations de Leon sont aussi jouissives.



Le gameplay, bien que basique pour la saga, est lui aussi une valeur sûre. Même le passage en moto, contrairement à un autre titre, s'intègre parfaitement au jeu. J'ai aimé le côté infiltration de Grace Ashcroft opposé au côté bourrin de Leon. Le suspens et les petits frissons font toujours leurs effets.



Niveau histoire, ça reste assez classique, comme le boss de fin qui ne m'a posé aucun challenge, contrairement à certains passages du jeu, où le manque de munition se fait sentir. Certaines zones restent à éclaircir quand même.



Niveau bestiaire, ça reste assez varié, même si pas révolutionnaire. Le retour de certains ennemis est toujours agréables. J'ai surtout aimé la façon d'agir des zombies de base, rendue presque plus vivant.



Petit bémol, j'ai pas trouvé l'amélioration des armes très reussi. Peut-être parce que très peu utile pour Leon, vu que la hâche faisait très bien l'affaire sur la plupart des ennemis. Et les passages à la tronçonneuse sont une vraie boucherie.



Je retiens donc le travail fourni par Capcom sur cette plate-forme. J'ai hâte de voir leur prochaine production, comme Pragmata. Mais ça met aussi la barre assez haute pour Nintendo, qui d'habitube sont les premiers à envoyer du lourd sur leur matos.



Je vais finir le jeu une deuxième fois, et j'attends la sortie ensuite d'un gros DLC pour replonger dedans.

Source : https://x.com/Archangel491/
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    saram, adamjensen, ducknsexe, marchand2sable, toni
    posted the 04/05/2026 at 09:43 AM by link49
    comments (42)
    saram posted the 04/05/2026 at 09:47 AM
    Va falloir que je me le prenne. Toujours en rupture un peu partout aussi, c'est ouf.
    adamjensen posted the 04/05/2026 at 09:47 AM
    perse9 posted the 04/05/2026 at 09:48 AM
    RE4 remake est mieux que ce jeux..Je ne comprends pas les fan de capcom. Après tant mieux pour eux ils concèrvent une bonne réputation alors qu'ils n'ont toujours pas fait de jeux supérieur à RE4 depuis RE4...bref
    ravyxxs posted the 04/05/2026 at 09:49 AM
    perse9
    link49 posted the 04/05/2026 at 09:52 AM
    Je suis aussi vers la fin de Monster Hunter Stories 3. Capcom chôme pas en ce début d'année.
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 09:53 AM
    perse9 tellement. Pour R4 Remake est large au dessus.
    delabayko posted the 04/05/2026 at 10:12 AM
    Je confirme comme toi , GROSSE CLAQUE sur SWITCH 2 , BANGER , je l’ai finis aussi , et maintenant je fais KENA (très beau) et South OF Midnight (très beau ) surtout en Docké
    arrrghl posted the 04/05/2026 at 10:21 AM
    Fait sur xbox, car le jeu est bien présent sur le disque ! pas de GKC chez moi !

    très bon jeu en effet mais de la à dire GOTY ...
    j9999 posted the 04/05/2026 at 10:25 AM
    ouroboros4 ravyxxs perse9 bof... C'est toujours la même histoire, en gros si re requiem avait été une exclu ps5 on aurait eu un discours légèrement différent, du genre "une tuerie ce re, du grand capcom qui nous livre d'excellentes cartouches en ce début d'année, merci Capcom! Perso je préfère un poil RE4 remake que je trouve légèrement plus équilibré, mais malgré tout celui ci reste grandiose!". Voilà ce qu'on aurait entendu. Je changerait pas votre maladie mentale, je le sais bien, mais je me permets de souligner ça

    arrrghl si tu mets pas un goty à ce type de jeu tu mets plus rien en goty, ou alors ça devient pitoyable... Dire qu'il n'est pas goty serait le classer au rang de jeu moyen, ce qui est franchement incohérent.

    En tout cas tous ces jeux sont excellents : les RE remake, RE7, RE village, RE requiem. Apres les goûts et les couleurs... Pour moi requiem est le plus aboutit sur bien des aspects, notemment le travail sur les zombies poir les rendre plus vivants, ce qui est une continuité de ce qui avait été fait pour RE4 avec les villageois et les illuminados. L'alternance survival horror et action entre Leon et grace est particulièrement bien réussie également, sans compter les scènes épiques qui m'ont rappelé code veronica (scene de l'avion de chasse qui reste inégalée selon moi). Moi je l'ai trouvé supérieur à re4 remake pour tous ces aspects, et je l'ai torché dans tous les sens pourtant. Ceci dit en fine ce sont 2 opus assez différent donc il faut lacher ce concept de "vérité objective" dans lequel on se persuade a nous même qu'on peut affirmer factuellement qu'un épisode est mieux que l'autre. Je sais pas dans quelle langue le formuler
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 10:30 AM
    j9999 tu soulignes toujours des conneries comme d'habitude.
    Le leche popotin de Nintendo est de retour quand c'est pas la vendeuse de fleurs.
    RE4 Remake reste meilleur qu'il sortie ou non sur Switch 2 un jour.
    Donc ferme la par pitié.
    ducknsexe posted the 04/05/2026 at 10:32 AM
    RE4 Remake est certes au-dessus, y a pas à chier une semelle, mais RE Requiem reste un très bon Resident Evil, loin devant les purges que sont RE5 et RE6.

    En revanche, la deuxième partie du jeu fera qu’il ne sera pas un Goty. Néanmoins il possède une superbe ambiance. J attend le DLC avec impatience
    arrrghl posted the 04/05/2026 at 10:32 AM
    j9999 y a un monde quand même entre un jeu de rang moyen et un très bon jeu, puis un GOTY.
    J'ai trouvé la seconde partie moins bonne. Je préfère largement les passages avec Grace, que j'ai même trouvé trop courts au final.
    Alors que la partie action avec Léon j'ai trouvé ça un poil longuet...
    Donc avec ce type de sentiment pour ma part, ça mérite pas d'être qualifié de GOTY (d'autant plus qu'on est qu'au début de l'année, j'attends de voir d'autres expériences quand même !).
    cyr posted the 04/05/2026 at 10:35 AM
    perse9 j'ai pas aimer re9, je le déteste même.
    Re4 remake je le trouve moin bon que re4 2005 mais je le déteste pas lui.

    Re9 a tellement de défauts..... si le jeux etais plus quelconque graphiquement, je suis sur que les gens dirais autre choses.

    Les graphismes ne font pas un bon jeux ou un mauvais jeux. Ça ne devrait même pas rentrer en ligne de compte.

    On devrait noter un jeux sur l'histoire, gameplay, musique......
    natedrake posted the 04/05/2026 at 10:38 AM
    J'ai aimé le côté infiltration d'Ashley

    C'est qui Ashley ? Oui, sinon, très bon jeu, même si j'ai préféré les parties avec Grace.
    link49 posted the 04/05/2026 at 10:40 AM
    Oups, l'apsus avec Ashley Graham.
    jenicris posted the 04/05/2026 at 10:50 AM
    Super jeu oui et sur toute les plateformes
    natedrake posted the 04/05/2026 at 10:56 AM
    link49 Tu vas refaire le jeu en démentiel ?
    link49 posted the 04/05/2026 at 11:02 AM
    natedrake Une fois que j'aurais débloqué les munitions illimités et/ou le lance-roquette.
    neetsen posted the 04/05/2026 at 11:04 AM
    Le jeu est super mais contrairement au autres Resident Evil récent, j'ai pas été tenté de faire une nouvelle game
    Pas de vraie New game plus dans ce volet
    On se fait chier à améliorer nos armes pour devoir tout recommencer à la partie d'après, ce qui m'a coupé l'envie de le refaire avec une difficulté supérieur
    Et les conditions d'obtention des munitions illimité sont un peu exagérées
    Je lui préférais le système de Village
    natedrake posted the 04/05/2026 at 11:05 AM
    link49 Je te comprends. Perso, j'ose pas, je sens que certaines parties avec Grace vont me faire péter un câble dans ce mode.
    darkwii posted the 04/05/2026 at 11:29 AM
    Delabayko pour kena je trouve qu ils ont fait le minimum syndical pour le portage elle est quand même inférieur a la version ps4 même si sa fait le taff
    elicetheworld posted the 04/05/2026 at 12:12 PM
    C'est vrai on peut pas le nier Resident evil 4 remake et bien meilleur que requiem. Cela dit requiem est très bien aussi pour moi il fait partie du top 3 voir peut-être deux des résidents et techniquement il est bien plus abouti comme sur certains détails le sang qui reste ,des effets de particules, les détails bien visibles , quand tu as son ambiance horrifique lui aussi je le place au-dessus. Mais il faut reconnaître que R9 ne réinvente pas là , et se contente d'être un best of et ça c'est un gros défaut.
    sonilka posted the 04/05/2026 at 12:59 PM
    j9999 t'as encore été snifer les vapeurs d'essence du réservoir de ta voiture avant de commenter. Incorrigible.
    bladagun posted the 04/05/2026 at 01:55 PM
    Je sais pas comment vous jouez à des jeux de tire avec cette manette ? Je suis aller chez mes parents hier et je leur ai fait combat qu'ils arrivent pas à faire dans the witcher 3, c'était injouable jamais vu une manette aussi peu ergonomique
    cyr posted the 04/05/2026 at 02:00 PM
    bladagun tu parle de quel manette?
    solarr posted the 04/05/2026 at 02:03 PM
    sonilka hey fais gaffe il a crevé ton réservoir pour remplir le sien
    metroidvania posted the 04/05/2026 at 02:10 PM
    Quelle claque ce jeu sur toutes les plate-formes . GG capcom depuis toujours
    bladagun posted the 04/05/2026 at 02:18 PM
    cyr la manette switch 2
    pharrell posted the 04/05/2026 at 02:26 PM
    Tu as joué en dock majoritairement ou portable ?

    Je joue exclusivement en portable donc je veux savoir si l’expérience est bonne quand même.
    arrrghl posted the 04/05/2026 at 03:52 PM
    bladagun c'est sur que les joycon c'est pas d'une extrême précision, mais la manette pro franchement est top !
    sdkios posted the 04/05/2026 at 04:51 PM
    perse9 c'est pas parce que RE4 est mieux qu'on doit detester le 9, wtf? Parce que bon, a ce moment la faut detester le 4 aussi, vu qu'il fait pas mieux que le 1 et son remake...
    Tous les gouts sont dans la nature comme on dit. Chacun a son préféré. Les vrais joueurs de RE jouent a tous les opus, et kiffent un minimum, que ce soit le meilleur opus ou non.
    hyoga57 posted the 04/05/2026 at 04:56 PM
    ouroboros4 Cette manie de tout ramener à Sony, c’est pathologique à ce point là.
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 05:03 PM
    hyoga57 je te jure. Toujours la même bande. Vraiment un gros guignol. Pour rester poli
    cyr posted the 04/05/2026 at 05:22 PM
    bladagun il y a la manette pro, tu sais.
    perse9 posted the 04/05/2026 at 05:23 PM
    sdkios RE4 a été un nouveau standard et il est encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux d'actions. Tous les RE sorties après n'ont pas marquer le gaming et le 9 c'est juste du réchauffé , de plus les phases d'actions du 9 sont moins bonnes que c'elles du 4. Mais après si vous voulez applaudir capcom et dire que ce sont les dieux du gaming allez y.
    elicetheworld posted the 04/05/2026 at 05:26 PM
    bladagun la pro????
    benichou posted the 04/05/2026 at 05:26 PM
    ducknsexe requiem loin devant RE 5 et 6, ce n’était pas du tout compliqué en même temps
    sdkios je me considère comme un vrai joueur, et surtout un grand fan de RE et pourtant je me suis vraiment fait chier dans Requiem qui fait partie à mes yeux du top 3 des épisodes les plus mauvais de la série.
    Il n’a pas grand chose pour lui,capcom nous a servi un épisode paresseux (une OST réduite à des nappes sonores minables, un scénario mauvais avec des moments vu et re re revu (oh encore un Nième hélico qui se crash…), du réchauffé avec des sections ultra scriptées vraiment très chiantes (l’orphelinat), des clins d’oeils « hommages » aux autres épisodes absolument nazes tellement ils ont forcé pour les caser comme il pouvait et ils ont même réussi même a faire de Léon un personnage antipathique en lui collant des réparties dignes des pires nanards des années 90)
    perse9 posted the 04/05/2026 at 06:23 PM
    benichou merci d'y voir clair et surtout de le reconnaitre
    link49 posted the 04/05/2026 at 06:36 PM
    natedrake C'est clair. A moins d'avoir des munitions illimitées pour l'arme Requiem.
    sdkios posted the 04/05/2026 at 07:14 PM
    perse9 benichou je dis pas que requiem est une innovation. Il fait pas du tout partie de mes RE préférés non plus a vrai dire.(je prefere RE4 a Requiem.) Mais ca reste (comme RE4) un tres bon jeux. Tu prends ce qui se fait actuellement et tu compares, bah RE9 s'en sort plus que bien. Qu'on soit décu vis a vis de la serie, pourquoi pas, je peux comprendre. Qu'on dise que c'est un jeu de merde et que capcom fait des jeux nazes, faut arreter un moment... (De toute facon a entendre les "joueurs" ici, plus aucun jeu n'est jamais bon. Je me demande pourquoi vous jouez encore, vous semblez ne plus tirer aucun plaisir de vos experiences lol XD)
    Par contre Leon a toujours été un perso kéké depuis RE4 hein. Il avait deja ce genre de replique "casseur a la brice de nice" al'epoque, j'ai toujours trouvé ca ridicule. Vivement qu'ils arretent avec ce perso.
    Pour la BO je suis d'accord par contre, c'etait naze. Niveau scenario, je prefere largement celui de requiem (dommage qu'il ne soit pas assez developpé et que trop de choses restent inexpliquées) a un "la fille du president s'est faite enlevée, envoyons Leon, passé de flic a homme de main du president sans aucun contexte pour la sauver!" meme si comme d'hab, le scenario ne sera jamais leur point fort hahaha. Pour le reste, bah ca reste le meme schema tout le temps depuis le debut de la serie. (Et c'est pareil pour la plupart des series de jeux d'ailleurs.)
    bladagun posted the 04/05/2026 at 08:43 PM
    arrrghl cyr elicetheworld ha non pas la pro du tout le truc transformers là, je vais leur acheter la manette tiens
    rendan posted the 04/05/2026 at 09:57 PM
    La Switch 2 LA console de cette gen
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo