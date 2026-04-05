profile
lock2
6
Likes
Likers
lock2
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 30
visites since opening : 42472
lock2 > blog
all
Joyeuse fête de Pâques !
Excellente fête de Pâques à tous les chrétiens et chrétiennes mais aussi aux autres.




Pour rappel dans toute la foi chrétienne quelque soit les courants (Catholique, Orthodoxe, Protestant), Pâques est considéré comme la fête la plus importante. Même bien plus que Noël, car pour tous les chrétiens nous célébrons Le Christ ressuscité des morts le troisième jours après avoir subît Sa Passion sur la croix pour Le Salut de la multitude. D'autant plus étonnant (et magnifique pour un chrétien) que Le Messie en la personne de Jesus (Yeshoua en langue araméenne) est considéré comme le Fils unique (ou aussi appelé le Verbe/Parole) du Père Tout-Puissant, et qui est et était au sein-même du Père bien avant la fondation de toute création et ce, pour l'éternité.

C'est pourquoi je dis: Hosanna au plus haut des Cieux ! Car Le Sauveur a donné par Sa Grâce sur la croix le rachat du péché des hommes (lui qui était l'Agneau parfait immolé pour nous), pour qu'à la suite en ce jour celui qui est appelé aussi Le Roi des rois a su montrer qu'il a vaincu la mort tout en ayant reçu toute autorité et toute Gloire pour les siècles des siècles, Amen !

Et en guise de "bonus" cette année: Voici un montage video que j'ai réalisé pour l'occasion du Vendredi Saint dernier. Je sais que ce jour n'est pas considéré comme une fête mais plutôt comme une commémoration sur La Passion du Christ où Il a vraiment subit. Mais, et sauf quelques personnes qui considérons peut-être cela comme du put à click; ce n'est évidemment pas dans un soucis de mégalomanie à par rapport aux nombres de vues que je choisi de poster ce montage ressent. J'ai choisi de poster ma video ici pour transmettre un message et de l'émotion. Et même si ce montage video est il est vrai bien plus représentatif de La Passion que de Pâques, j'estime que ça pourrait quand même passer dans la mesure où La Passion du Christ fait un écho directement à Pâques.

Certains qui souhaiteraient visionnés (ce qui n'est pas du tout une obligation) pourront peut-être par nostalgie se souvenir de deux thèmes que l'on peut entendre dans "Killzone 3" (si si ) que j'ai trouvés idéals pour l'ensemble du mixage global qui comprend également évidemment quelques passage de la BO du film "La Passion du Christ" de Mel Gibson.

Voici donc le montage que j'ai réalisé en cette occasion:

[video]http://youtu.be/Hj_tz3pn6W0?si=xcxcAU4K4zEGtnJp[/video]

Encore Joyeuse Pâques à tous et pour terminer je finirai par cette parole de Jesus-Christ «Paix aux hommes de bonnes volontés» Amen !
https://youtu.be/Hj_tz3pn6W0?si=xcxcAU4K4zEGtnJp
    tags : jesus fete pâques yeshoua chrétienne
    9
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, kakazu, oreillesal, eyrtz, hyunckel, newtechnix, marchand2sable, bogsnake, killia
    posted the 04/05/2026 at 01:35 AM by lock2
    comments (18)
    altendorf posted the 04/05/2026 at 01:39 AM
    Abusez pas trop sur le chocolat !
    judgedredd posted the 04/05/2026 at 05:21 AM
    Joyeuses Pâques à tous, pour la résurrection du Christ, Alléluia.
    Gâtés les enfants de chocolat en commençant par l'oeuf, Amen !
    oreillesal posted the 04/05/2026 at 05:50 AM
    Joyeuse pâques aussi.
    defcon5 posted the 04/05/2026 at 06:00 AM
    Joyeuses fêtes de Paques à vous aussi, les gars
    medoo posted the 04/05/2026 at 06:06 AM
    Joyeuse fête de Pâques à tous !! Alleluia pour la meilleur Nouvelle de l'Année!
    eyrtz posted the 04/05/2026 at 06:21 AM
    Joyeuses Pâques.
    mibugishiden posted the 04/05/2026 at 07:34 AM
    Bonnes fêtes de Pâques plein de lapins et oeufs en chocolat
    hatwa posted the 04/05/2026 at 07:38 AM
    Joyeuse Paques à mes frères chrétiens
    sardinecannibale posted the 04/05/2026 at 07:56 AM
    Joyeuse Pâques à tous
    Vivons et partageons la paix en ces temps troublés.
    rasalgul posted the 04/05/2026 at 08:28 AM
    Joyeuses fêtes de pâques amis chrétiens

    eid fash saeid
    heracles posted the 04/05/2026 at 09:07 AM
    Joyeuses pâques
    yanssou posted the 04/05/2026 at 10:40 AM
    Joyeuse fête de pâque à vous
    marcelpatulacci posted the 04/05/2026 at 10:41 AM
    Joyeuse fête de pâque a tous
    marchand2sable posted the 04/05/2026 at 10:45 AM
    Joyeuses fêtes de Paques la team gamekyo
    allanoix posted the 04/05/2026 at 12:24 PM
    Joyeuse pâques a tous! Sainte journée des easter eggs!
    cidkageno posted the 04/05/2026 at 01:30 PM
    Joyeuse Paques
    lautrek posted the 04/05/2026 at 02:35 PM
    Joyeuses pâques, la photo est géniale !
    killia posted the 04/05/2026 at 04:47 PM
    Bonnes pâques à vous
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo