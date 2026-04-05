Pour rappel dans toute la foi chrétienne quelque soit les courants (Catholique, Orthodoxe, Protestant), Pâques est considéré comme la fête la plus importante. Même bien plus que Noël, car pour tous les chrétiens nous célébrons Le Christ ressuscité des morts le troisième jours après avoir subît Sa Passion sur la croix pour Le Salut de la multitude. D'autant plus étonnant (et magnifique pour un chrétien) que Le Messie en la personne de Jesus (Yeshoua en langue araméenne) est considéré comme le Fils unique (ou aussi appelé le Verbe/Parole) du Père Tout-Puissant, et qui est et était au sein-même du Père bien avant la fondation de toute création et ce, pour l'éternité.C'est pourquoi je dis:Car Le Sauveur a donné par Sa Grâce sur la croix le rachat du péché des hommes (lui qui était l'Agneau parfait immolé pour nous), pour qu'à la suite en ce jour celui qui est appelé aussi Le Roi des rois a su montrer qu'il a vaincu la mort tout en ayant reçu toute autorité et toute Gloire pour les siècles des siècles, Amen !Et en guise de "bonus" cette année: Voici un montage video que j'ai réalisé pour l'occasion du Vendredi Saint dernier. Je sais que ce jour n'est pas considéré comme une fête mais plutôt comme une commémoration sur La Passion du Christ où Il a vraiment subit. Mais, et sauf quelques personnes qui considérons peut-être cela comme du put à click; ce n'est évidemment pas dans un soucis de mégalomanie à par rapport aux nombres de vues que je choisi de poster ce montage ressent. J'ai choisi de poster ma video ici pour transmettre un message et de l'émotion. Et même si ce montage video est il est vrai bien plus représentatif de La Passion que de Pâques, j'estime que ça pourrait quand même passer dans la mesure où La Passion du Christ fait un écho directement à Pâques.Certains qui souhaiteraient visionnés (ce qui n'est pas du tout une obligation) pourront peut-être par nostalgie se souvenir de deux thèmes que l'on peut entendre dans "Killzone 3" (si si) que j'ai trouvés idéals pour l'ensemble du mixage global qui comprend également évidemment quelques passage de la BO du film "La Passion du Christ" de Mel Gibson.Voici donc le montage que j'ai réalisé en cette occasion:[video]http://youtu.be/Hj_tz3pn6W0?si=xcxcAU4K4zEGtnJp[/video]Encore Joyeuse Pâques à tous et pour terminer je finirai par cette parole de Jesus-ChristAmen !