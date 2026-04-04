Dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG de Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, est revenu sur l’évolution majeure du groupe japonais, autrefois symbole de l’électronique grand public. Face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment venue de Corée et de Chine, l’entreprise a été contrainte de revoir en profondeur son modèle économique.
Hiroki Totoki explique que le marché des téléviseurs et autres produits électroniques est devenu extrêmement difficile, dominé par des acteurs capables de produire en masse à des prix très compétitifs. Dans ce contexte, Sony ne peut plus rivaliser sur les volumes, ce qui a poussé la firme à s’éloigner progressivement de certains segments historiques, comme en témoigne la restructuration autour de la marque Bravia via un partenariat avec TCL.
Aujourd’hui, le virage est clair : le divertissement représente désormais plus de 60% du chiffre d’affaires de Sony. Cela inclut le cinéma, la musique, mais surtout le jeu vidéo, devenu le pilier principal de la stratégie du groupe.
Sans surprise, PlayStation est au cœur de cette transformation. Hiroki Totoki insiste sur un objectif clé : faire de la plateforme le meilleur endroit pour jouer, mais aussi le meilleur endroit pour publier. Une ambition qui repose à la fois sur les productions internes des studios Sony et sur les relations étroites avec les éditeurs tiers.
Si Hiroki Totoki reste discret sur les moyens concrets pour maintenir cette position à long terme, le message est clair : dans un marché en constante évolution, Sony mise plus que jamais sur le jeu vidéo et ses contenus pour assurer sa croissance future.
Fini de rigoler.
Sortez du modèle de jeu cinématographique et revenez au modèle AA.
JRPG, jeu action, horreur, de course, platformer, etc. Sony a toute la diversité nécessaire pour réussir.
Mais ils ne le feront pas. Il est trop tard pour cela. Les développeurs de talent qui donnaient une identité à la marque sont déjà partis et le renouvellement n'a pas eu lieu.
Effectivement ils sont à la ramasse depuis 2019/2020. Et quand j’entends un TLOU 3, Horizon 3 ou que sais-je, on est loin de la folie de la gen ps4 avec les nouveautés.
Sans oublier que Sony aura traversé la gen sans jeu nauthy dog !
Il vont payer pour des exclues de tiers et continuer de s'appuyer sur leur énorme communauté pour encore plus les faire payer....ils ont tout compris
Mais bon, la révolution est toujours possible.
Ils ont perdu la force de leur marque, le public qui allait avec, les éditeurs et les développeurs, ils ont arrêter d'investir dans le physique et il pense qu'il vont remonter un jour ?
On les avait prévenu...
La prochaine gen, je doute fort d'y passer et ce n'est pas des Jeux Marvel qui vont m'y pousser. C'est devenu la console pop corn.
raoh38 Ce n'est pas prêt d'arriver . Comme je suis passé du côté PC, j'ai renforcé mes achats sur ce support.
pimoody Mais tellement, pour moi le retour va être très compliqué. Ils ont supprimer des studios qui intégraient l'ADN de PlayStation. Aujourd'hui, rien ne m'intéresse dans leurs futurs projets. Du moins, aucun jeu pour franchir l'achat d'une console, Astro reste mon préféré sur cette ps5 grisonnante de poussière. C'est le même constat pour les autres constructeurs... Le changement, ça sera sur ps7 et encore... Vu l'évolution du marché, ça ne me donne pas envie.
Il reste que media molecule ? Vont-ils survivre à Sony en 2027 ?
Ca sera encore le cas cette année (Saros, Wolverine) et quand je vois qui reste encore Intergalactic: The Heretic Prophet et tous les jeux déjà confirmés pour certains en développement (Astro Bot 2, Gran Turismo 8, Horizon III, Physint) ou partiellement confirmés (le projet de Cory Barlog, God of War Egypt, Uncharted 5) Ca fait rêver de ouf !
C'est un peu dommage aussi pour Sony et la marque Bravia qui est obligé de s'associer avec TCL, la concurrence chinoise et coréenne est dure, j'espère que la qualité n'en pâtira pas aussi de ce côté car ça fait 7 années d'affilé que Sony remporte le TV Shootout à New York, un prix prestigieux pour élire chaque année le King of TV.
Heureusement, j'ai déjà pris les devants au cas où, déjà ready pour la PS6.
Je pense que la tranche de joueurs Sony de longue durée qui en ont rien à faire des Blockbusters standardisée US, il y en a beaucoup qui ont déjà quitté le navire où ne réitérons pas l’achat PS6 (surtout avec ce que propose le Pc et en complément la Switch 2).
L’expérience PS5 à 6 ans, coûte plus cher qu’à la sortie, et propose quoi de si unique en réalité ?
En attendant, vous serez gentil de sortir des exclu sur ps5. Depuis le temps quand même.....
Il va falloir attendre plusieurs années pour voir de nouveaux jeux exclusifs sortir
Et ouais, tout le monde disait qu’avec les nouvelles technologies, le développement irait plus vite, mais en réalité c’est tout le contraire : ça demande des budgets énormes.
Je constate ce qu'il y a dans ma bibliothèque d'exclus maison PS5. Et c'est ultra faible. C'est pas ca le plus important d'après ce que je lis ici ? C'est quoi la prochaine étape, faut attendre la sortie de la PS6 c'est ca ? Ca sera déjà sans moi c'est clair et net vu, pas envie de lâcher sûrement dans les 800 € pour avoir 5 exclus maisons.
Et avoir d'ailleurs désormais un japonais a la tête de SIE est un bon début
Par contre le meilleur endroit pour publier, c'était vrai jusqu'en 2020, ce n'est clairement plus le cas désormais.
Le PC offre bcp plus d'avantages, un parc plus grand, plus constant et global de joueurs à travers le monde, pas affecté par les générations. Steam est un store bcp moins rigide pour les dev que PlayStation, moins de frais pour tout le monde, des stores externes, pas dabo online, et une bien meilleure rentabilité long terme que les consoles pour les jeux.
A ce niveau, PlayStation va devoir changer bcp de choses..
Malgré ça ils ont sortis des exclus de qualités et d’autres arriveront. Mais pour un calendrier plus fourni il faudra attendre malheureusement.