Dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG de Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, est revenu sur l’évolution majeure du groupe japonais, autrefois symbole de l’électronique grand public. Face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment venue de Corée et de Chine, l’entreprise a été contrainte de revoir en profondeur son modèle économique.Hiroki Totoki explique que le marché des téléviseurs et autres produits électroniques est devenu extrêmement difficile, dominé par des acteurs capables de produire en masse à des prix très compétitifs. Dans ce contexte, Sony ne peut plus rivaliser sur les volumes, ce qui a poussé la firme à s’éloigner progressivement de certains segments historiques, comme en témoigne la restructuration autour de la marque Bravia via un partenariat avec TCL.Aujourd’hui, le virage est clair : le divertissement représente désormais plus de 60% du chiffre d’affaires de Sony. Cela inclut le cinéma, la musique, mais surtout le jeu vidéo, devenu le pilier principal de la stratégie du groupe.Sans surprise, PlayStation est au cœur de cette transformation. Hiroki Totoki insiste sur un objectif clé : faire de la plateforme le meilleur endroit pour jouer, mais aussi le meilleur endroit pour publier. Une ambition qui repose à la fois sur les productions internes des studios Sony et sur les relations étroites avec les éditeurs tiers.Si Hiroki Totoki reste discret sur les moyens concrets pour maintenir cette position à long terme, le message est clair : dans un marché en constante évolution, Sony mise plus que jamais sur le jeu vidéo et ses contenus pour assurer sa croissance future.