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Hiroki Totoki : « PlayStation doit être le meilleur endroit pour jouer… et publier »


Dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG de Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, est revenu sur l’évolution majeure du groupe japonais, autrefois symbole de l’électronique grand public. Face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment venue de Corée et de Chine, l’entreprise a été contrainte de revoir en profondeur son modèle économique.

Hiroki Totoki explique que le marché des téléviseurs et autres produits électroniques est devenu extrêmement difficile, dominé par des acteurs capables de produire en masse à des prix très compétitifs. Dans ce contexte, Sony ne peut plus rivaliser sur les volumes, ce qui a poussé la firme à s’éloigner progressivement de certains segments historiques, comme en témoigne la restructuration autour de la marque Bravia via un partenariat avec TCL.

Aujourd’hui, le virage est clair : le divertissement représente désormais plus de 60% du chiffre d’affaires de Sony. Cela inclut le cinéma, la musique, mais surtout le jeu vidéo, devenu le pilier principal de la stratégie du groupe.

Sans surprise, PlayStation est au cœur de cette transformation. Hiroki Totoki insiste sur un objectif clé : faire de la plateforme le meilleur endroit pour jouer, mais aussi le meilleur endroit pour publier. Une ambition qui repose à la fois sur les productions internes des studios Sony et sur les relations étroites avec les éditeurs tiers.

Si Hiroki Totoki reste discret sur les moyens concrets pour maintenir cette position à long terme, le message est clair : dans un marché en constante évolution, Sony mise plus que jamais sur le jeu vidéo et ses contenus pour assurer sa croissance future.
Push Square - https://www.pushsquare.com/news/2026/04/we-were-forced-to-change-sony-ceo-outlines-shift-to-entertainment-and-says-ps5-must-be-the-best-place-to-play
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    posted the 04/04/2026 at 11:06 PM by altendorf
    comments (44)
    altendorf posted the 04/04/2026 at 11:08 PM
    Les mecs se réveillent enfin ?... Après les paroles, place aux actes.
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 11:44 PM
    Back to business

    Fini de rigoler.
    hyoga57 posted the 04/04/2026 at 11:52 PM
    Pour les jeux c’est loin d'être gagné. Ludiquement parlant, Sony n’a jamais été aussi faible qu’aujourd’hui.
    bennj posted the 04/05/2026 at 12:01 AM
    Ouais super et sinon sortir des exclus maison qui envoie du lourd sur votre console ca vous dirait pas ? Car bon c'est bien gentil mais la dernière fois que j'ai allumé ma ps5 pour les exclus maison c'était pour Astro Bot.
    walterwhite posted the 04/05/2026 at 12:09 AM
    bennj Retour à cette stratégie historique que récemment et l’arc des GaaS se termine enfin. Tu t’attends à quoi, un TLOU3 développer en 2 mois ?
    sardinecannibale posted the 04/05/2026 at 12:18 AM
    Ramenez les nombreuses licences que vous possédez.
    Sortez du modèle de jeu cinématographique et revenez au modèle AA.

    JRPG, jeu action, horreur, de course, platformer, etc. Sony a toute la diversité nécessaire pour réussir.
    Mais ils ne le feront pas. Il est trop tard pour cela. Les développeurs de talent qui donnaient une identité à la marque sont déjà partis et le renouvellement n'a pas eu lieu.
    pcverso posted the 04/05/2026 at 12:20 AM
    Je l'espère bien meme si maintenant je reste principalement sur pc jai bien envie de me prendre la future ps6 portable mais il me faudra des exclus pour l'achat.
    shambala93 posted the 04/05/2026 at 12:29 AM
    bennj
    Effectivement ils sont à la ramasse depuis 2019/2020. Et quand j’entends un TLOU 3, Horizon 3 ou que sais-je, on est loin de la folie de la gen ps4 avec les nouveautés.

    Sans oublier que Sony aura traversé la gen sans jeu nauthy dog !
    raoh38 posted the 04/05/2026 at 12:48 AM
    Donc il faudra le online gratuit ainsi que s'aligner sur les prix de steam avec les mêmes promos et la même quantité de jeux.....
    zboubi480 posted the 04/05/2026 at 01:17 AM
    Il n'y aura plus de génération comme la Playstation 4....et je ne pense pas que la génération Playstation 6 relèvera le niveau par rapport a la génération Playstation 5 : ils ne pourront plus se contenter de faire des AAA à 200 millions pour en vendre 20 millions, les coûts de développement sont bien trop élevés et le ROI n’est pas bon. Et si c'est pour se bouffer des remastered, des suites de suites et avoir 2 générations de consoles qui vont se côtoyer pendant au moins 5 ans...non merci
    Il vont payer pour des exclues de tiers et continuer de s'appuyer sur leur énorme communauté pour encore plus les faire payer....ils ont tout compris
    riddler posted the 04/05/2026 at 02:23 AM
    Et c’est avec des machines à plus de 1000€ qu’il vont y arriver
    burningcrimson posted the 04/05/2026 at 03:10 AM
    Blablabla... Et ils continuent avec leurs Gaas
    pimoody posted the 04/05/2026 at 05:11 AM
    C’est pas en fermant tout leurs studios créatifs + des prix hors de propos pour leurs consommateurs, que ça va aller dans le bon sens…

    Mais bon, la révolution est toujours possible.
    thedoctor posted the 04/05/2026 at 05:38 AM
    Le prix sera déterminant aussi
    keiku posted the 04/05/2026 at 05:39 AM
    C'est très bien de s'en rendre compte mais ca fait 20 ans qu'il plombe leur propre marché et suivi microsoft dans leur démarche de merde...

    Ils ont perdu la force de leur marque, le public qui allait avec, les éditeurs et les développeurs, ils ont arrêter d'investir dans le physique et il pense qu'il vont remonter un jour ?

    On les avait prévenu...
    jackfrost posted the 04/05/2026 at 05:40 AM
    hyoga57 Ils sont de moins en moins intéressant, des genres que j'affectionne peu, peu d'exclusivités durables et forcément une prise de risque nulle pour les jeux solo.

    La prochaine gen, je doute fort d'y passer et ce n'est pas des Jeux Marvel qui vont m'y pousser. C'est devenu la console pop corn.

    raoh38 Ce n'est pas prêt d'arriver . Comme je suis passé du côté PC, j'ai renforcé mes achats sur ce support.

    pimoody Mais tellement, pour moi le retour va être très compliqué. Ils ont supprimer des studios qui intégraient l'ADN de PlayStation. Aujourd'hui, rien ne m'intéresse dans leurs futurs projets. Du moins, aucun jeu pour franchir l'achat d'une console, Astro reste mon préféré sur cette ps5 grisonnante de poussière. C'est le même constat pour les autres constructeurs... Le changement, ça sera sur ps7 et encore... Vu l'évolution du marché, ça ne me donne pas envie.

    Il reste que media molecule ? Vont-ils survivre à Sony en 2027 ?
    supasaiyajin posted the 04/05/2026 at 07:09 AM
    C'est beau . Non, plus sérieusement, au delà de ces belles paroles de marketeux, je reconnais qu'il y a eu des erreurs, mais je pense que je ne pourrais quand même pas me passer de PS et de ses studios. Les plus grosses claques que j'ai prises ces 15/20 dernières années, c'était en grande partie chez eux. Ils ont toujours su rebondir et s'améliorer. Leurs studios tentent constamment de proposer de nouveaux jeux. Donc, une fois la page GaaS/PC complètement tournée, même si, bon, je me doute qu'ils vont toujours tenter d'en faire un ou deux ici et là, à ce stade, je reste plutôt confiant.
    greggy posted the 04/05/2026 at 07:13 AM
    Que du blabla… les actes montrent le contraire.
    niflheim posted the 04/05/2026 at 07:31 AM
    C'est déjà actuellement le meilleur endroit pour jouer avec déjà les exclus PS qui sont sortis tous les ans depuis 2020, certes avec une impression d'une cadence moins régulière mais tous les ans, il y a eu au moins une sortie ou deux majeures et surtout de qualité (ce qui est le principal) + tous les partenariats exclusifs et tous les autres jeux Third Party.

    Ca sera encore le cas cette année (Saros, Wolverine) et quand je vois qui reste encore Intergalactic: The Heretic Prophet et tous les jeux déjà confirmés pour certains en développement (Astro Bot 2, Gran Turismo 8, Horizon III, Physint) ou partiellement confirmés (le projet de Cory Barlog, God of War Egypt, Uncharted 5) Ca fait rêver de ouf !

    C'est un peu dommage aussi pour Sony et la marque Bravia qui est obligé de s'associer avec TCL, la concurrence chinoise et coréenne est dure, j'espère que la qualité n'en pâtira pas aussi de ce côté car ça fait 7 années d'affilé que Sony remporte le TV Shootout à New York, un prix prestigieux pour élire chaque année le King of TV.

    Heureusement, j'ai déjà pris les devants au cas où, déjà ready pour la PS6.
    pimoody posted the 04/05/2026 at 07:35 AM
    jackfrost j’ai eu la ps5 dayone, revendu faute d’intérêt, puis racheté une slim l’année dernière. Au final, quand j’y joue c’est sur PS Portal pour deux trois jeux qui ne sont pas de Sony… ou alors ce sont des remasters PS4 style Shadow of Colossus. Même en promo leurs propositions plus que médiocre du psn plus deluxe m’a lessivé (à un moment j’ai fait le compte, autant acheter des jeux steam en promo ou des clés).

    Je pense que la tranche de joueurs Sony de longue durée qui en ont rien à faire des Blockbusters standardisée US, il y en a beaucoup qui ont déjà quitté le navire où ne réitérons pas l’achat PS6 (surtout avec ce que propose le Pc et en complément la Switch 2).

    L’expérience PS5 à 6 ans, coûte plus cher qu’à la sortie, et propose quoi de si unique en réalité ?
    mibugishiden posted the 04/05/2026 at 07:35 AM
    Tu degages les amerlocs de la Californie du management et tu redonnes le leadership au Japon sur un modele PS2 et ca repartira comme il faut.
    heracles posted the 04/05/2026 at 07:43 AM
    Avec une console à plus de 500 euros ça va être difficile !
    cyr posted the 04/05/2026 at 07:47 AM
    La propagande , l'arrogance de retour.....

    En attendant, vous serez gentil de sortir des exclu sur ps5. Depuis le temps quand même.....
    choroq posted the 04/05/2026 at 08:27 AM
    ouais, des discours, guerre mega super nes, guerre ps1 saturn, guerre ps2 xbox, bon on connait la chanson, c'est du marketing, le principale c'est de s'amuser. Nintendo, micro ou sony, je serais jusqu'a ma mort pour une console unique, ils nous soulent depuis 50 ans a devoir prendre une console pour un jeux spécifique. Mais bon, business + actionnaire + collaborateur, ils n'ont que ça à la bouche, et je parle pour tous.
    khazawi posted the 04/05/2026 at 08:48 AM
    Ils ont perdu du temps et de l'argent sur des docteurs qui étaient voués à l'échec comme les GAAS ou le marché PC. Il y a plus de flops qie de réussites incontestablement.

    Il va falloir attendre plusieurs années pour voir de nouveaux jeux exclusifs sortir
    hyoga57 posted the 04/05/2026 at 09:05 AM
    cyr L’arrogance est surtout chez Nintendo là.
    brook1 posted the 04/05/2026 at 09:52 AM
    Décidément la génération PS5, ça a été le grand huit pour Sony
    ducknsexe posted the 04/05/2026 at 09:54 AM
    cyr Les grosses exclusivités maison, tu les auras soit sur PS6, soit en fin de génération PS5 avec du cross-gen PS6. Si Naughty Dog ne sort pas TLOU 3 ou un nouveau Uncharted (selon les rumeurs), tu les verras normalement débarquer sur PS6.

    Et ouais, tout le monde disait qu’avec les nouvelles technologies, le développement irait plus vite, mais en réalité c’est tout le contraire : ça demande des budgets énormes.
    kikoo31 posted the 04/05/2026 at 09:58 AM
    hyoga57 cyr non,ils sont arrogants tous les 2 ...
    zekk posted the 04/05/2026 at 10:10 AM
    ducknsexe même en milieux de ps6 , tu auras du cross-gen à mon avis
    bennj posted the 04/05/2026 at 10:18 AM
    walterwhite "Retour à cette stratégie historique que récemment"

    Je constate ce qu'il y a dans ma bibliothèque d'exclus maison PS5. Et c'est ultra faible. C'est pas ca le plus important d'après ce que je lis ici ? C'est quoi la prochaine étape, faut attendre la sortie de la PS6 c'est ca ? Ca sera déjà sans moi c'est clair et net vu, pas envie de lâcher sûrement dans les 800 € pour avoir 5 exclus maisons.
    ducknsexe posted the 04/05/2026 at 10:21 AM
    zekk
    jenicris posted the 04/05/2026 at 10:34 AM
    Faudrait baisser les prix alors. Après je veux bien que pour le reste ils fassent les choses correctement. Mais ces prix ?
    altendorf posted the 04/05/2026 at 10:38 AM
    jenicris Le marché est déréglé a cause des taxes et du bordel autour de la RAM. Si rien n’évolue d’ici la sortie de la PS6, il n’y aura pas de baisse de prix.
    jenicris posted the 04/05/2026 at 10:52 AM
    altendorf oui malheureusement mais si la bulle de l'IA éclate, ils devront faire machine arrière. Comme les autres entreprises
    jenicris posted the 04/05/2026 at 10:54 AM
    mibugishiden tu as raison

    Et avoir d'ailleurs désormais un japonais a la tête de SIE est un bon début
    mithrandir posted the 04/05/2026 at 10:55 AM
    Faut-il encore qu'ils se sortent les doigts pour des first party qui donnent envie et c'est certainement pas un Wolverine ou un TloU 3 qui me fera franchir le pas, ça fait pas loin de 10 ans que leurs jeux first party ne font plus rêver, je pense sincèrement que le grand PlayStation, c'est terminé, j'espère qu'ils me donneront tort
    amario posted the 04/05/2026 at 10:57 AM
    Franchement on sent les mouvements avant la sortie d'une console. A voir si ce n'est pas juste des mouvements commercials. Franchement cette gen c'est la plus minables en terme de jeu. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir un seul jeu exploiter la PS5, limite les jeux PS4 de fin de génération ont pour moi plus de gueule. Pareille pour nintendo, cette gen du pauvre. Microsoft j'en parle même pas. On va finir par prendre les console dès leurs sorties uniquement parce qu'on aura peur de les trouver beaucoup plus cher des années après quite a ne pas avoir de jeu dessus.
    foxstep posted the 04/05/2026 at 11:18 AM
    Sony qui vient de se rappelé qu'il faut des exclues pour vendre une console
    51love posted the 04/05/2026 at 12:04 PM
    PlayStation est le meilleur pour jouer globalement sur console depuis la PS1.

    Par contre le meilleur endroit pour publier, c'était vrai jusqu'en 2020, ce n'est clairement plus le cas désormais.

    Le PC offre bcp plus d'avantages, un parc plus grand, plus constant et global de joueurs à travers le monde, pas affecté par les générations. Steam est un store bcp moins rigide pour les dev que PlayStation, moins de frais pour tout le monde, des stores externes, pas dabo online, et une bien meilleure rentabilité long terme que les consoles pour les jeux.

    A ce niveau, PlayStation va devoir changer bcp de choses..
    elicetheworld posted the 04/05/2026 at 12:14 PM
    kikoo31 a la différence que Nintendo est en position de pouvoir l'être pas PlayStation ????
    mibugishiden posted the 04/05/2026 at 05:07 PM
    jenicris va falloir en revanche créer ou acheter plus de studios japonais.
    zanpa posted the 04/05/2026 at 05:36 PM
    après cette gen de merde qu'a été la playstation niveau exclu, il etait temps on est loin du temps ps2 ps4 ! J'attendrais d'être sur avant de prendre ou pas une play 6 ... tellement été deçu de la play 5
    walterwhite posted the 04/05/2026 at 06:36 PM
    bennj Leur stratégie puante des GaaS leur a fait perdre du temps, de l’argent et des exclus.

    Malgré ça ils ont sortis des exclus de qualités et d’autres arriveront. Mais pour un calendrier plus fourni il faudra attendre malheureusement.
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