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[Merej] Critique SUPER MARIO GALAXY


Son fils donne aussi son avis

"Je comprends pas toutes les mauvaises critiques, toute la volée de bois vert que se prend le truc. C'est très, très bien fait. C'est vraiment un film pour enfants mais où les parents peuvent prendre du plaisir."

"Vous pouvez y aller. C'est extrêmement divertissant. Alors ouais, il n'y a que des péripéties. Oui, ça raconte pas une histoire absolument incroyable. Je veux dire, c'est vraiment un film d'action. Mais c'est... ouais, c'est très sympathique franchement. Vous allez passer un bon moment familial. Voilà. Est-ce que ça sert pas à ça ce genre de film ? C'est... c'est clairement ça."
https://www.youtube.com/watch?v=U2xAS3O98EQ&t
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    posted the 04/04/2026 at 05:35 PM by nicolasgourry
    comments (17)
    masharu posted the 04/04/2026 at 05:38 PM
    Après les vignettes des débilos aux gueules ahuris, les vignettes sous IA générative...
    aozora78 posted the 04/04/2026 at 06:09 PM
    masharu Je dirais même, des vignettes sous IA dégénératives...
    Et le "Je comprends pas toutes les mauvaises critiques" entre les enmerdeurs qui ne peuvent pas laisser les autres apprécier un truc sans les taclés et ces mecs insupportables qui vont chouiner parce que eux ils ont aimé, sans chercher non plus à comprendre ce qui cloche dans ce genre de produits, juste pour chouiner et faire la victime, c'est d'un lourd.
    kujiraldine posted the 04/04/2026 at 06:11 PM
    C'est vrai que la miniature youtube est débile. Mais bon...

    Pour ce qui est du film, je l'ai trouvé très bien. Super technique, super mise en scène et un rythme adapté aux enfants, qui peuvent raconter leur expérience cinématographique grâce à des séquence simples et lisibles. J'ai kiffé comme un gamin !
    ducknsexe posted the 04/04/2026 at 06:23 PM
    C’est juste un film d’animation, les mecs jouent leur survie pendant que Nintendo et Illumination vont engranger des millions de dollars. Qu’est-ce que ce sera quand le vrai Mario 3D sortira ?

    Ces vignettes IA générative sont horribles
    bennj posted the 04/04/2026 at 06:42 PM
    Je vois cette miniature jamais je clique dessus. C'est quoi cette grosse merde sans déconner ?

    Franchement déjà je serai Nintendo vu l'utilisation qui est faite de Mario, direct je fais un DMCA dessus.
    5120x2880 posted the 04/04/2026 at 06:56 PM
    masharu Ça fait quelques années que c'est comme ça, en revanche j'ai remarqué que récemment même YouTube propose de faire les miniatures sous IA, dans l'onglet inspiration, ça te génère des miniatures, te donne des idées de sujets etc.
    choroq posted the 04/04/2026 at 08:40 PM
    Ok, la vignette plus que nul, le film vaut un 7/10 pour les fanboy/girl et 6/10 pour un adulte lambda a l'univers nintendo, enfin j'ai facilement eu 0/10 pour ma femme (pas du tout son truc, faut accepter pour la paix des ménages:hihi.
    yanssou posted the 04/04/2026 at 08:46 PM
    Après le spam de la switch 2 voilà le film Mario, un moment faut arrêter de forcer avec ce film oubliable à souhait.
    roivas posted the 04/04/2026 at 09:05 PM
    Clair que qd tu vois la vignette, t'as perdu toute envie de regarder la vidéo, ca me fait le même effets sur les vignette de mod sur nexusmod.
    Enfin bref, je vais voir le film demain
    marcelpatulacci posted the 04/04/2026 at 09:33 PM
    vignetta del puta del clika
    onsentapedequijesuis posted the 04/04/2026 at 11:07 PM
    flemme de cliquer sur une vignette IA là
    kikoo31 posted the 04/05/2026 at 08:31 AM
    marcelpatulacci
    darksly posted the 04/05/2026 at 09:19 AM
    J’ai bien aimé le film, super beau techniquement, l’histoire c’est du niveau du premier, j’en demande pas plus pour ce type de produit.
    kikoo31 posted the 04/05/2026 at 09:57 AM
    darksly
    ravyxxs posted the 04/05/2026 at 10:39 AM
    Arrêter de forcer avec ce film oubliable s'il vous plaît, j'ai vu des enfants super intelligent qui tout simplement n'ont pas aimé, et eux c'est l'avenir du pays
    ducknsexe posted the 04/05/2026 at 03:54 PM
    À ce jour 372,5 millions de dollars au box-office mondial, un film d animation qui rentrera dans les mémoires de tout les enfants et du grand public
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