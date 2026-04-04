Son fils donne aussi son avis"Je comprends pas toutes les mauvaises critiques, toute la volée de bois vert que se prend le truc. C'est très, très bien fait. C'est vraiment un film pour enfants mais où les parents peuvent prendre du plaisir.""Vous pouvez y aller. C'est extrêmement divertissant. Alors ouais, il n'y a que des péripéties. Oui, ça raconte pas une histoire absolument incroyable. Je veux dire, c'est vraiment un film d'action. Mais c'est... ouais, c'est très sympathique franchement. Vous allez passer un bon moment familial. Voilà. Est-ce que ça sert pas à ça ce genre de film ? C'est... c'est clairement ça."