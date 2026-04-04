« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
"Je comprends pas toutes les mauvaises critiques, toute la volée de bois vert que se prend le truc. C'est très, très bien fait. C'est vraiment un film pour enfants mais où les parents peuvent prendre du plaisir."
"Vous pouvez y aller. C'est extrêmement divertissant. Alors ouais, il n'y a que des péripéties. Oui, ça raconte pas une histoire absolument incroyable. Je veux dire, c'est vraiment un film d'action. Mais c'est... ouais, c'est très sympathique franchement. Vous allez passer un bon moment familial. Voilà. Est-ce que ça sert pas à ça ce genre de film ? C'est... c'est clairement ça."
Et le "Je comprends pas toutes les mauvaises critiques" entre les enmerdeurs qui ne peuvent pas laisser les autres apprécier un truc sans les taclés et ces mecs insupportables qui vont chouiner parce que eux ils ont aimé, sans chercher non plus à comprendre ce qui cloche dans ce genre de produits, juste pour chouiner et faire la victime, c'est d'un lourd.
Pour ce qui est du film, je l'ai trouvé très bien. Super technique, super mise en scène et un rythme adapté aux enfants, qui peuvent raconter leur expérience cinématographique grâce à des séquence simples et lisibles. J'ai kiffé comme un gamin !
Ces vignettes IA générative sont horribles
Franchement déjà je serai Nintendo vu l'utilisation qui est faite de Mario, direct je fais un DMCA dessus.
Enfin bref, je vais voir le film demain