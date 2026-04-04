Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Starfield
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name : Starfield
platform : Xbox Series X
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
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[Ps5] Starfield sort ce mardi : Allez-vous (ré)embarquer?


Starfield prend vie sur PlayStation 5 grâce à la puissance de la console, offrant une expérience fluide et réactive à chaque instant lors de votre exploration des Systèmes colonisés. Sur PlayStation 5 Pro, choisissez le style graphique qui vous convient. Le mode visuel Pro offre un rendu final en 4K à 30 images par seconde pour une fidélité visuelle maximale, tandis que le mode performance Pro vise 60 images par seconde pour une expérience plus rapide et plus fluide. Ces deux modes bénéficient de la technologie d'upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Sur PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro, Starfield est compatible avec les trophées, l'optimisation SSD et l'ensemble des améliorations de l'expérience DualSense :

- Gâchettes adaptatives : Ressentez la différence à chaque tir. Les gâchettes adaptatives ajoutent une résistance physique et un retour haptique aux boutons L2 et R2, offrant ainsi des sensations uniques à chaque type d'arme (terrestre et spatiale).

- Barre lumineuse : La barre lumineuse de la manette DualSense s'adapte à l'action. Sa couleur change en fonction de votre santé au sol ou de l'état de votre vaisseau dans l'espace : elle clignote en rouge en cas de danger imminent et redevient blanche lorsque vous vous rétablissez.

- Pavé tactile : Des pressions et glissements rapides sur le pavé tactile facilitent l'exploration. Changez de point de vue en appuyant sur la partie gauche ; ouvrez la carte avec la partie droite ; maintenez la partie droite enfoncée pour activer le scanner de main ; et glissez dans différentes directions pour accéder aux menus principaux comme l'inventaire, les missions et les compétences.

- Haut-parleur de la manette : Les journaux audio et les communications de l'interphone du vaisseau sont diffusés directement par le haut-parleur de la manette DualSense, pour une immersion totale dans l'univers.

Source : https://www.neogaf.com/threads/starfield%E2%80%99s-playstation-5-exclusive-features-ps5-pro-pro-visual-mode-is-4k-30-pro-performance-mode-is-4k-60-both-use-pssr.1695443/
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    idd
    posted the 04/04/2026 at 05:21 PM by link49
    comments (24)
    ratchet posted the 04/04/2026 at 05:28 PM
    J’attends la version Switch 2.
    torotoro59 posted the 04/04/2026 at 05:36 PM
    Ah non pas du tout.
    masharu posted the 04/04/2026 at 05:37 PM
    Le jeu n'est pas complet en physique, donc non.

    Demain ça sortira FFVII Part 3 en 1 disque, les consommateurs qui ne veulent pas dépendre du débit Internet pour DL le jeu vont se faire enculer.
    perse9 posted the 04/04/2026 at 06:15 PM
    le jeux à 15 ans de retard...non merci
    guiguif posted the 04/04/2026 at 06:19 PM
    non
    roivas posted the 04/04/2026 at 06:29 PM
    Sur PC oui, j'attend la maj
    magneto860 posted the 04/04/2026 at 06:37 PM
    Je présume que l'extension payante comporte des trophées, donc j'attendrai l'édition complète à 50 euros max (j'ai 94% de taux de complétion sur mon profil donc ça compte pour moi).
    ouroboros4 posted the 04/04/2026 at 06:38 PM
    J'attend ma version Deluxe
    Hâte de toucher au jeu qui a autant décrié parmi les joueurs
    yukilin posted the 04/04/2026 at 06:38 PM
    non, le jeu ne m'a jamais intéressé
    airzoom posted the 04/04/2026 at 06:45 PM
    ratchet pareil j'espère un jour !
    psxbox posted the 04/04/2026 at 07:04 PM
    Non il est nul
    snave posted the 04/04/2026 at 07:35 PM
    Non. De ce que j'ai pu voir, le jeu est dépassé sur de nombreux aspects, je passe mon tour. Le jeu semblait pourtant ambitieux, c'est dommage.
    ronan89 posted the 04/04/2026 at 08:24 PM
    Je le finirai un jour sur Xbox
    jackfrost posted the 04/04/2026 at 08:32 PM
    J'ai bien aimé, mais je ne vois pas l'utilité d'y retourner et de repayer.

    Donc si ça me tente un jour, ça sera en dessous 10€.
    zboubi480 posted the 04/04/2026 at 08:42 PM
    N°1 des pré-commandes sur Playstation 5....les joueurs et joueuses vont kiffer ce jeu incroyable
    idd posted the 04/04/2026 at 08:44 PM
    bah oui, et en premium
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 09:28 PM
    Fais sur PC quand il est sorti, avec du recul il m’a déçu, les promesses n’ont pas été tenues.
    bigb0ss posted the 04/04/2026 at 10:28 PM
    déjà fait depuis 2023, je vais le relancer avec la MAJ
    killia posted the 04/05/2026 at 12:58 AM
    Je vais y jouer pour la première fois et franchement j’ai un peu hâte de le lancer car je pense qu’il peut combler une petite frustration que j’ai depuis la sortie de No Man’s Sky en 2016. La partie scenaristique.

    J’espère aussi quelque chose de punchy sur l’aspect shooting et d’organique avec le système de faction.

    Si j’ai ça plus de l’exploration sans prise de tête alors je serai satisfait.
    keiku posted the 04/05/2026 at 05:58 AM
    j'attendrais plutot le prochain elder scrool même si je pense que bethesda risque d'être dissous avant sa sortie
    judebox posted the 04/05/2026 at 07:07 AM
    Laissez le agoniser en paix ce pauvre Starfield…
    mibugishiden posted the 04/05/2026 at 07:38 AM
    Moi je suis juste curieux de voir la version PS5 Pro et si ca va tourner en 60 FPS avec une belle resolution.

    killia n'ai pas de grandes attentes, j'y ai joué sur Xbox et le scenario et l'ecriture ca vole pas haut, c'est du Bethesda 2025, c'est lisse, politiquement correct, sans surprise, meme les pirates de l'espace parlent comme des bourgeois. Apres c'est sur que par rapport à No Man's Sky y a au moins un scenario et de vrais quetes, ca au moins c'est present.
    cyr posted the 04/05/2026 at 08:11 AM
    ratchet je vais finir par prendre la version xbox.... au moins pour être sur ee le possédé.

    Sur switch2, vu qu'il on sortie ou vont sortir 3 jeux.....
    killia posted the 04/05/2026 at 05:32 PM
    mibugishiden tu m’a refroidi Mais bon si déjà son scénario et ses personnages tiennent la route, cela me suffit amplement.

    Je sais que Bethesda ne s’est pas réinventé via Starfield. Et c’est OK.
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