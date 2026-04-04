Starfield prend vie sur PlayStation 5 grâce à la puissance de la console, offrant une expérience fluide et réactive à chaque instant lors de votre exploration des Systèmes colonisés. Sur PlayStation 5 Pro, choisissez le style graphique qui vous convient. Le mode visuel Pro offre un rendu final en 4K à 30 images par seconde pour une fidélité visuelle maximale, tandis que le mode performance Pro vise 60 images par seconde pour une expérience plus rapide et plus fluide. Ces deux modes bénéficient de la technologie d'upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).
Sur PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro, Starfield est compatible avec les trophées, l'optimisation SSD et l'ensemble des améliorations de l'expérience DualSense :
- Gâchettes adaptatives : Ressentez la différence à chaque tir. Les gâchettes adaptatives ajoutent une résistance physique et un retour haptique aux boutons L2 et R2, offrant ainsi des sensations uniques à chaque type d'arme (terrestre et spatiale).
- Barre lumineuse : La barre lumineuse de la manette DualSense s'adapte à l'action. Sa couleur change en fonction de votre santé au sol ou de l'état de votre vaisseau dans l'espace : elle clignote en rouge en cas de danger imminent et redevient blanche lorsque vous vous rétablissez.
- Pavé tactile : Des pressions et glissements rapides sur le pavé tactile facilitent l'exploration. Changez de point de vue en appuyant sur la partie gauche ; ouvrez la carte avec la partie droite ; maintenez la partie droite enfoncée pour activer le scanner de main ; et glissez dans différentes directions pour accéder aux menus principaux comme l'inventaire, les missions et les compétences.
- Haut-parleur de la manette : Les journaux audio et les communications de l'interphone du vaisseau sont diffusés directement par le haut-parleur de la manette DualSense, pour une immersion totale dans l'univers.
Source : https://www.neogaf.com/threads/starfield%E2%80%99s-playstation-5-exclusive-features-ps5-pro-pro-visual-mode-is-4k-30-pro-performance-mode-is-4k-60-both-use-pssr.1695443/
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posted the 04/04/2026 at 05:21 PM by link49
Demain ça sortira FFVII Part 3 en 1 disque, les consommateurs qui ne veulent pas dépendre du débit Internet pour DL le jeu vont se faire enculer.
Hâte de toucher au jeu qui a autant décrié parmi les joueurs
Donc si ça me tente un jour, ça sera en dessous 10€.
J’espère aussi quelque chose de punchy sur l’aspect shooting et d’organique avec le système de faction.
Si j’ai ça plus de l’exploration sans prise de tête alors je serai satisfait.
killia n'ai pas de grandes attentes, j'y ai joué sur Xbox et le scenario et l'ecriture ca vole pas haut, c'est du Bethesda 2025, c'est lisse, politiquement correct, sans surprise, meme les pirates de l'espace parlent comme des bourgeois. Apres c'est sur que par rapport à No Man's Sky y a au moins un scenario et de vrais quetes, ca au moins c'est present.
Sur switch2, vu qu'il on sortie ou vont sortir 3 jeux.....
Je sais que Bethesda ne s’est pas réinventé via Starfield. Et c’est OK.