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http://www.sega-europe.com/
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darkxehanort94
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JDG : Sega 32 X !
Si seulement Sega s'était pas autant dispersé et avait sorti la Dreamcast directement.
PS : Ok la Saturn est plus logique.
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posted the 04/04/2026 at 03:36 PM by
darkxehanort94
comments (
11
)
keiku
posted
the 04/04/2026 at 03:59 PM
Sega c'est des bonnes console et de bon jeu, mais des mauvaise décision a chaque fois que ca comptait... (et c'est encore le cas maintenant)
tonius
posted
the 04/04/2026 at 04:02 PM
Darkxehanort94
Comment ca la sortir 'directement' tu voulais qu'il la sorte en 1996 ou 1997 ? ca aurait été tendu niveau technologie, ca aurait clairement pas été la Dreamcast a ce compte la.
defcon5
posted
the 04/04/2026 at 04:10 PM
tonius
darkxehanort94
je pense qu'il a voulu écrire "Si seulement Sega ne s'était pas autant dispersé et avait sorti la Saturn directement", sinon, effectivement ça n'a pas trop de sens
darkxehanort94
posted
the 04/04/2026 at 04:14 PM
keiku
Microsoft aurait du en profiter pour les acheter quand ils ont fait faillite et tout récupérer pour booster les Xbox.
solarr
posted
the 04/04/2026 at 04:23 PM
keiku
ça me rappelle Commodore Amiga, sauf que les japonais ont des scrupules.
keiku
posted
the 04/04/2026 at 04:28 PM
darkxehanort94
S'il l'avait fait Sega aurait déja disparu aujourd'hui ,heureusement que microsoft n'y a pas toucher...
solarr
exactement
badeuh
posted
the 04/04/2026 at 06:14 PM
J'aime (j'ai toujours aimé Sega) mais à la com de trol à 14:30 de la vidéo
wiikdydust
posted
the 04/04/2026 at 08:16 PM
Au lieu de se préparer a faire la guerre a ses concurrents pour la nouvelle génération.
Sega japon et sega usa se son auto détruit sur mauvaise décision et conflit.
Le trésor de guerre amassé grâce aux console précédente ont fondu comme neige au soleil.
Et dire que c'est un ancien président de sega atteint d'un cancer qui a légué toute sa fortune (695$) pour sauver l'entreprise après l'âge Dreamcast sans quoi plus de Sega.
kidicarus
posted
the 04/04/2026 at 09:40 PM
wiikdydust
mais sega n'existe plus vu que sammy les a racheté avec toutes leurs dettes qui a été difficile à éponger.
arrrghl
posted
the 04/05/2026 at 09:16 AM
fausse info sur le doom 32X à ma connaissance il a bien les musiques (merdique, mais présentes !) , c'est la version Jaguar qui est dépourvue de musiques in game.
sussudio
posted
the 04/05/2026 at 10:47 AM
wiikdydust
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solarr exactement
Sega japon et sega usa se son auto détruit sur mauvaise décision et conflit.
Le trésor de guerre amassé grâce aux console précédente ont fondu comme neige au soleil.
Et dire que c'est un ancien président de sega atteint d'un cancer qui a légué toute sa fortune (695$) pour sauver l'entreprise après l'âge Dreamcast sans quoi plus de Sega.