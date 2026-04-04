Encore de nouveaux petits détails qui confirment les rumeurs recentes.
Allez hop hop une PS6 à un bon prix équilibré, de vrai exclues, et on reviens en force. Ah et sans le drift stick cette fois ci SVP, merci
Et PS: RIP à la legende, c'était quasi mon oncle, la belle époque, on t'oublira jamais goat, rest in peace.
Rien a faire des god of war , uncharted , horizon et compagnie c'est pas ça qui me fera revenir sur playsation
La quasi totalité des editeurs qui me faisaient rester sur playsation sont dorevaant sur du multiplateformes : squix , atlus , etc...
Les first party de sony ont très peu d 'interet pour moi voir pas du tout , je veux dire c'est pas des licences comme ratchet and clank qui va me manquer quoi
ils vont baisser le prix du PS+ ,des consoles ,des jeux et ils vont vendre bcps de consoles la ou sur cette gen ayant opté pour les portages PC ils bident
ca va etre hyper bénéfique vous vous rendez pas compte
calme toi amine
ca j'aurais été d'accord si ce n'était pas des américain les décisionnaires... (et quand je dis américain, pas de nationalité mais d'idéologie)
Sinon faudrait juste m'expliquer un truc. Vous pensez vraiment qu'une personne qui a déjà un PC va soudainement s'acheter une PS5 et des jeux à 80 € alors que ca n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant ? Si ils ont sorti leurs jeux au minimum un an après leur sortie sur PS5 c'était justement pour essayer d'attirer ses joueurs qui ne lâcheront jamais 650 € pour une console qui a 5 ans ou plus pour la prochaine PS6.
keiku Et c'est clairement pas à cause du PC. La concurrence est ailleurs sur les smartphones notamment.
skuldleif arrête de troller c'est débile.
J'espère que microsoft va réagir, et annulé toute les futur portages sur ps5....
Il se sont fait berné, maintenant il faut réagir...
La disparition du physique une autre,
la perte du marché japonais une autre (tier exclusif),
la censure en est une de plus,
les hausse de prix encore une qui se rajoute
et non le mobile n'est pas en cause, vu que c'est la switch qui récupère le gros du publique... (switch qui a le marché japonais, un pseudo physique, et des exclus) mais d'autre point sont en train de faire que même eux ne récupère pas tous les joueurs des autres plateforme
par contre le fait qu'il ne sont plus créatif et cher fait qu'en effet les jeunes ne sont plus intéresser par les consoles ce qui pose aussi un problème pour renouveler leur parc, mais les problème que je cites pose problème pour le publique déjà console qui quitte les consoles
et a l'inverse la rétrocompatibilité est ce qui fait qu'il reste encore du monde sur la console...
Tu trouves que c'est une décision de merde ? Tu as totalement le droit de penser comme ca
Si ce je retourne sur RER (ouais c'est RE9 mais dire RER c'est plus marrant).
relis bien
stampead tkt je sais bien
Les joueurs PlayStation n’allaient pas sur PC parce que les first party sortaient 2 ans après. C’est du bidon !
En revanche les joueurs PC n’avaient pas grand intérêt à acheter une PlayStation. Là ils devront faire l’effort sauf si les jeux first party sont moyens. Et quand on regarde la gen PS5, c’est pour l’instant pas fameux en terme de first party .
Par ailleurs la PS6 sera bien sûr chère, 1000€ est tout à fait envisageable.
La question des sorties PC n'a aucun impact sur les joueurs PS qui sont ravis juste à cause de leur fragilité (besoin de se rassurer "on a fait le bon achat, NOUS on a des trucs que TOI t'as pas").
Après stratégiquement le choix de Sony a du sens : la prochaine Xbox pourrait lire leurs jeux... Et même la Steam Machine qui se positionnera comme une machine concurrente dédiée au salon.
Le problème ici, c’est que certains pensent que ce changement de politique va drastiquement modifier les habitudes des communautés sur X ou Y appareil. Sauf que le joueur PC, en général, ne s’encombre pas d’une autre machine. Même si quelques gros titres peuvent pousser certains à prendre une PS5, ça reste marginal. C’est juste la réalité des usages
"Le PC, c’est déPa C !
Sony peut s’en disPen C !"
"Les exclues Sony, c’est uniquement sur console !
Pleurez joueurs PC blé C, votre colère vous déboussole !"
Fin ou plutôt ce n’est que le début héhéhé
Effectivement la stratégie de Sony n’a rien changé et son changement non plus. Le reste n’est que du bidon pour hérisser le phallus des fanboys.
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/fgxgy4/epic_toilet_gamer_setup/?tl=fr
Allez Tchao !
On va se marrer en novembre
On verra en novembre, mais ça ne changera rien au fait que le public PC n’achète pas une console pour un seul jeu. Après vu tes généralité de " énormément de joueur pc ont une ps".+ du fait que tu ressentes le besoin d'affirmer d'avoir raison te fais perdre toute crédibilité. J'en ai rien a foutre d'avoir raison, toi t'es passé de PC à console pour des choses qui te regarde. Mais un joueur full PC qui à une ludothèque bien installé, peut jouer dans les meilleures conditions, qu'ii sait que GTA 6 finira par arriver sur la console, il va acheter la ps5 pour GTA 6? Reste dans ton monde et continu d'avoir raison.
Certains vont forcément craquer pour gtaVI c’est sûr. Maintenant quand la com va se lancer, si on apprend que le jeu sort en début 2027 sur PC, j’attendrais, sinon, rien que pour l’événement, je le prendrai sur PS5.
Bref, en novembre, tu riras jaune quand GTA VI fera s’effondrer ton monde
SONY est capable de déclencher l’achat de sa console avec un seul jeu, le monde du PC ne peut pas se targuer de faire la même chose.
Ça reste un tiers, Sony n’y est pour rien. Seul Nintendo vend des jeux first party par camion et déclenche l’achat de consoles.
On en reparlera avec Wolverine, le prochain ND, Santa Monica…
Si SONY n’étaient pas sûr de son karaté, ils ne couperaient pas le robinet des jeux vers le PC, ils ne feraient pas un 180 degré sur la stratégie du full exclu.
Je ne suis pas dans ton délire “master race vs consoleux”, ça n’a jamais été mon propos.
Tu me colles une étiquette juste pour pouvoir t’exciter dessus, mais ça ne repose sur rien.
Je n’ai même pas une machine de compétition, et je me fiche totalement de la “master race”.
Donc ton archétype, tu peux te le garder.
Ton “en novembre ton monde va s’effondrer”, c’est un sketch. Quel monde exactement ?
Je sais très bien que GTA 6 va cartonner, je n’ai jamais dit le contraire.
Je parlais du comportement global du joueur full PC, pas de ton scénario imaginaire où un jeu ferait basculer tout un public.
Tu es tout seul dans un duel qui n’existe même pas.
À part dire “j’ai raison”, tu ne fais que coller des étiquettes inventées parce que tu veux absolument avoir raison.
Quand je disais que c’était marginal, c’était à l’échelle du marché, pas à l’échelle de ton cas perso.
Si toi tu veux acheter une PS5 pour un jeu, c’est ton droit.
Mais ne projette pas ton choix individuel sur tout le monde.
Je ne suis pas dans ton délire de chiotte et j’ai mieux à faire que de jouer à “PC vs console”.
On va s’arrêter là
Il n’y a pas de lol !
Il n’y a que Nintendo qui a de gros system seller avec des jeux qui se vendent par camion.
Tu le sais pertinemment. Wolverine ne va pas se vendre à 40 millions et ne va pas faire vendre 5/10 millions de machines en quelques jours/semaines.
En revanche, Sony a raison de le faire pour son image. Néanmoins, le fait que leurs jeux sortent sur PC 2 ans après n’a rien changé.
Pour preuve, la PS5 s’est bien vendue. Y’a que les tordues du site qui pensent que des millions de joueurs lambdas abandonnent la console pour un PC à 2000€. C’est votre fantasme !
shambala93 Nintendo vend énormément de jeux car ils n’ont pas les tiers, ou très peu. Faut bien jouer à quelque chose.
Pour le reste, tu connais l’impact des exclus SONY, la combinaison PC+Playstation je l’invente pas, c’est quelque chose courant.
Si t’es stressé va prendre l’air ou mets ta tête à côté de ta tour
Ça devait s’arrêter quand ? Quand tu as commencé à inventer des trucs pour te donner raison ?
Ne me quote plus. Je n’ai pas de temps à perdre avec quelqu’un qui débat contre ses propres projections.
Garde ton délire consoleux vs master race pour d’autres. Passe ton chemin
Je parle des joueurs Full PC. Je n'ai jamais dis que strategiquement c'était incompréhensible par Sony ce move. Mais là on entre dans d'autres facteurs du marché : concurrence futur des Steam machines, d'une futur xbox PC, des temps de développement à rallonge avec le contexte actuel.
Mais ça ne changera rien dans l'absolu, ca fera peser la balance de la ps avec un pourcentage plus élevé que si les sorties PC etaient encore d'actualité, mais ça restera faible.
Nintendo vend des jeux parce que ses jeux plaisent au plus grand nombre.
Bah non, y’a rien de courant en réalité quand on regarde les chiffres. Et encore moins sur cette gen pour des raisons d’intérêt. On verra quand les grosses cartouches sortiront m’enfin la gen a déjà 6 ans !
Y’a aucune mauvaise fois, suffît de voir le marché et les chiffres. Est-ce que la ps5 est un flop ? Non !
Donc la sortie des jeux PlayStation sur PC 2 ans après leurs sorties sur ps5 n’a eu aucun impact sur ses ventes.
Pour le moment, Mario Kart World, Mario Tennis, Metroid 4 … n’ont pas affolés les compteurs malgré les ventes records de la machine.
Mario Kart World s’est très bien vendue même sans le pack. Toujours dans les top ventes.
Et d’ailleurs la blague a tout ça est que les fanboys PlayStation n’ont pas arrêté de dire que les jeux PlayStation sur PC ne se vendaient pas, pour finalement dire que ça avait un impact…
Schizophrénie des dingos !
•Ventes totales : ≈ 9,57 millions
•Dont via bundle Switch 2 : ≈ 8,1 millions
•Dont jeu acheté séparément : ≈ 1,47 million
Super les ventes sans packs, Mario Kart 8 l’éclate sur les ventes sans pack.
Je suis pas prêt de prendre cette PS6
Mais c’est normal sur un lancement.
Cependant il est dorénavant toujours dans les top malgré tout. Tfacon faut être minbox ou teubé, pleonasme pour croire que Nintendo n’a pas et n’aura pas de system seller sur Switch 2.
On parle du premier nouveau Mario Kart depuis l’épisode Wii U. Résultat des courses, il fait moins bien que le 8 sur Switch et il se vend 4 Mario Kart avec pack contre un Mario Kart individuel.
Leur prochaine grosse cartouche est invisible à l’horizon.
Ent tout cas pas avec des spider man 3, horizon 3, Naughty dog full Woke...
Le meilleur jeu PS5 de mon coté c'etait Returnal (qui a fini par sortir sur pc) mais moi je l'avais day one sur ps5 et platiné.
Le reste franchement ya pas une exclue qui m'aie resté dans les memoires et au contraire ils m'ont dégouté pour la plus part.
L'impression que ce sont tous les memes, ideologiquement, structureelement..ect
J'ai peur que Sony a perdu le savoir faire des jeux solo.
Capcom les démonte de A à Z sur ça et eux c'est miltiplateforme heureusement.
Donc deja pour juste donner une envie d'un retour, faut deja regagner en crédibilité niveau qualité de jeux.
Xbox proposera de l'ouverture, eux se replient sur eux même. 2 salles, 2 ambiances.
Perso, plus envie de me faire chier avec des consoles fermée/services full payant dont les vrai exclus qui te plaisent se comptent sur les doigts d'une main.
Ca sens les jeux cross-gen sans fin cette histoire.
Et ceux qui n'arrêtent pas de nous marteler qu'ils se tirent une balle dans le pied si jamais ils fassent ça lulz.
Toute cette soudaine inquiétude est à mourir de rire surtout venant des plus gros hypocrites qui trouvent les exclusivités consoles géniales quand ça concerne Nintendo, mais un SONY qui redevient raisonnable en optant pour ce qui a toujours fais partie des forces de ses consoles c'est une mauvaise stratégie
Sony qui retire ses icônes crossplay en même temps qu'ils changent la mention du PC sur la plupart de leurs Studios internes.
Les pro S nous avaient pas dit que le "crossplay" n'était pas en lien avec le PC, mais avec la future PlayStation portable il y a quelques mois *déni* ?