Enter The Fox
profile
foxstep
95
Likes
Likers
foxstep
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2006
visites since opening : 3468365
foxstep > blog
PlayStation retire les icônes « Cross Buy » et « PS5/PC » de son interface
Encore de nouveaux petits détails qui confirment les rumeurs recentes.

Allez hop hop une PS6 à un bon prix équilibré, de vrai exclues, et on reviens en force. Ah et sans le drift stick cette fois ci SVP, merci



Et PS: RIP à la legende, c'était quasi mon oncle, la belle époque, on t'oublira jamais goat, rest in peace.


Foxstep
    tags : rip chuck norris le goat playstation is back?
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/04/2026 at 02:54 PM by foxstep
    comments (84)
    altendorf posted the 04/04/2026 at 02:59 PM
    Hideaki Nishino qui fait le ménage petit à petit vu la merde laissée par le trio Jimbo-Hermen-ShuShu
    guiguif posted the 04/04/2026 at 03:01 PM
    Tout se passe comme prévu
    kinectical posted the 04/04/2026 at 03:04 PM
    Sérieux bien content sur PS retourne à du console only
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 03:09 PM
    La récré est terminée
    skuldleif posted the 04/04/2026 at 03:13 PM
    les joueurs PC vont devoir se prendre une playstation cheh
    stampead posted the 04/04/2026 at 03:20 PM
    skuldleif vu le désert des exclu qu 'ils sortent c'est pas gagné surtout que quand c'est le cas c'est des daubes idéologiques.
    thejoke posted the 04/04/2026 at 03:20 PM
    Une génération de perdue à cause de décisions douteuses, quelle perte de temps.
    ouroboros4 posted the 04/04/2026 at 03:21 PM
    Le retour du Only on Playstation
    alucardhellsing posted the 04/04/2026 at 03:22 PM
    skuldleif euh non non

    Rien a faire des god of war , uncharted , horizon et compagnie c'est pas ça qui me fera revenir sur playsation

    La quasi totalité des editeurs qui me faisaient rester sur playsation sont dorevaant sur du multiplateformes : squix , atlus , etc...

    Les first party de sony ont très peu d 'interet pour moi voir pas du tout , je veux dire c'est pas des licences comme ratchet and clank qui va me manquer quoi
    keiku posted the 04/04/2026 at 03:25 PM
    alucardhellsing yep , ils ont perdu le marché japonais c'est ce qui va leur faire le plus grand mal
    alucardhellsing posted the 04/04/2026 at 03:27 PM
    keiku exactement pour moi c'etait ça la plus grande force de frappe de sony
    skuldleif posted the 04/04/2026 at 03:32 PM
    stampead alucardhellsing arrêtez de rager.. grâce a ca on aura un playstation fort avec une PS6 qui vendra au moins 90 Millions contrairement a cette gen ou a vu le mal que ca a fait.

    ils vont baisser le prix du PS+ ,des consoles ,des jeux et ils vont vendre bcps de consoles la ou sur cette gen ayant opté pour les portages PC ils bident

    ca va etre hyper bénéfique vous vous rendez pas compte
    alucardhellsing posted the 04/04/2026 at 03:33 PM
    skuldleif t'es kon ou bien ? ou est la rage quand je viens de te dire que c'est pas leurs licences qui me feront revenir dessus ? , tu viens faire l'analyste de wish quand tu overpompais MS deja à l'epoque et quand tu vois que du coté MS c'est devenu mort tu donne ton fiak a sony maintenant en faisant le SDF

    calme toi amine
    keiku posted the 04/04/2026 at 03:34 PM
    skuldleif ils vont baisser le prix du PS+ ,des consoles ,des jeux et ils vont vendre bcps de consoles la ou sur cette gen ayant opté pour les portages PC ils bident

    ca j'aurais été d'accord si ce n'était pas des américain les décisionnaires... (et quand je dis américain, pas de nationalité mais d'idéologie)
    bennj posted the 04/04/2026 at 03:34 PM
    C'est quand même très étonnant vu que les jeux second et third party continueront party continueront à arriver sur PS5 / PC, et que certains titres multijoueurs first party continueront à sortir aussi.

    Sinon faudrait juste m'expliquer un truc. Vous pensez vraiment qu'une personne qui a déjà un PC va soudainement s'acheter une PS5 et des jeux à 80 € alors que ca n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant ? Si ils ont sorti leurs jeux au minimum un an après leur sortie sur PS5 c'était justement pour essayer d'attirer ses joueurs qui ne lâcheront jamais 650 € pour une console qui a 5 ans ou plus pour la prochaine PS6.

    keiku Et c'est clairement pas à cause du PC. La concurrence est ailleurs sur les smartphones notamment.

    skuldleif arrête de troller c'est débile.
    cyr posted the 04/04/2026 at 03:42 PM
    C'est quand même drôle que quand y a pas d'exclu ,c'est pas grave. Mais quand ça tente de revenir, la toute de suite......


    J'espère que microsoft va réagir, et annulé toute les futur portages sur ps5....

    Il se sont fait berné, maintenant il faut réagir...
    skuldleif posted the 04/04/2026 at 03:44 PM
    bennj et alors? nous joueurs PS ne partiront pas sur PC grace à ca , on est content que sony nous oblige a rester sur Playstation et qu'il en soit de même pour les autres car sony sait mieux ce qui est bon pour eux qu'eux même
    keiku posted the 04/04/2026 at 03:46 PM
    bennj Le pc est une des causes (donc la perte d'exclu) ,
    La disparition du physique une autre,
    la perte du marché japonais une autre (tier exclusif),
    la censure en est une de plus,
    les hausse de prix encore une qui se rajoute

    et non le mobile n'est pas en cause, vu que c'est la switch qui récupère le gros du publique... (switch qui a le marché japonais, un pseudo physique, et des exclus) mais d'autre point sont en train de faire que même eux ne récupère pas tous les joueurs des autres plateforme

    par contre le fait qu'il ne sont plus créatif et cher fait qu'en effet les jeunes ne sont plus intéresser par les consoles ce qui pose aussi un problème pour renouveler leur parc, mais les problème que je cites pose problème pour le publique déjà console qui quitte les consoles

    et a l'inverse la rétrocompatibilité est ce qui fait qu'il reste encore du monde sur la console...
    thauvinho posted the 04/04/2026 at 03:48 PM
    J'ai bien profité de leurs jeux sur pc mais jamais de la vie j'achèterais leurs consoles En soit en plus j'ai kiffé les jeux ps4, on a quand-même pas vu grand chose sur PS5. Ça m'emmerde seulement pour le prochain ND si c'est aussi bon que le goat TLOU2
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 03:51 PM
    Aucun soucis personnellement, ça me permettra de faire du tri sur un back-log déjà trop important. Je n'achèterai pas une ps5 pour autant, ça leur fera juste une vente de moins et basta.
    keiku posted the 04/04/2026 at 03:52 PM
    thauvinho j'ai envie de dire que la ps6 arrivera peut pas avant 3 ans et surtout sera cross gen pendant encore peut être 6 ans au minimum donc on a encore le temps de voir des choses arriver sur la console sur les 10 prochaine année
    stampead posted the 04/04/2026 at 03:53 PM
    skuldleif roh tu sais je ne rage pas c'est même pire, je suis devenu indifférent,ils peuvent faire toute les promesses du monde je n'oublierais jamais comment ils ont traité leurs clients,pour moi ca ce passera sur pc apres la ps5 et si au pire une exclu me plait ca sera plus tard quand la ps6 sera a 100 balles ou encore plus tard sur emulateur , avec ma backlog j'ai de quoi patienter.
    jenicris posted the 04/04/2026 at 04:00 PM
    Ouais ça confirme les propos de Jason Schreier
    jackfrost posted the 04/04/2026 at 04:12 PM
    C'est bien le cross buy
    choroq posted the 04/04/2026 at 04:15 PM
    Dommage, je suis pour la console unique, et pas trente console, ce sera sans moi, sauf un ChoroQ, bah oui on a tous nos faiblesses.
    khazawi posted the 04/04/2026 at 04:20 PM
    Un flop de plus pour Sony
    ootaniisensei posted the 04/04/2026 at 04:30 PM
    Manque plus que de bons jeux, Intergalactic, GoW Remake maintenant le reste... va falloir déroulé un peu plus les gars pour me vendre une play.
    grundbeld posted the 04/04/2026 at 04:33 PM
    Tant mieux. Il était grand temps que cesse cette mascarade.
    marcelpatulacci posted the 04/04/2026 at 04:42 PM
    J'espère qu'elle va se cracher sa race la pet ass sisse! Je suis PC mais j'ai aussi la pro, cependant j'étais content de joué les jeux sony en version supérieure. Tempix.
    bennj posted the 04/04/2026 at 04:48 PM
    skuldleif t'es lourd a troller. Mec t'es un adulte de plus de 30 ans donc stop tes conneries comme si c'était un gamin de 12 ans sur les réseaux sociaux. Ce n'est ni marrant ni fin vu qu'on sait tous ce que tu penses vraiment.
    skuldleif posted the 04/04/2026 at 05:00 PM
    bennj jsuis complétement d'accord , justement j'allais ramener l'age sur la table pour ceux qui se rejouissent de ce genre de choses mais visiblement ils te derangent moins que moi etant donné que c'est mon age que tu cite contrairement aux leur et peut etre au tien encore + avancé et préocuppant
    bennj posted the 04/04/2026 at 05:03 PM
    skuldleif mais le truc c'est qu'on sait tous ce que tu penses vraiment, donc ca n'a aucun intérêt à faire style tu penses autrement. Continue juste à donner ton opinion comme d'habitude, rien à branler de ce que pense les autres.

    Tu trouves que c'est une décision de merde ? Tu as totalement le droit de penser comme ca

    Si ce je retourne sur RER (ouais c'est RE9 mais dire RER c'est plus marrant).
    skuldleif posted the 04/04/2026 at 05:04 PM
    bennj je me fout de leurs gueule en éttayant puisqu'eux ne le font pas ,parceque je vois pas d'autres argument en faveurs de la choses hormis tout les points que j'ai cité en trollant et qui sont tous risible , notamment quand tu met le facteur age
    skuldleif posted the 04/04/2026 at 05:07 PM
    alucardhellsing mais..
    relis bien
    stampead tkt je sais bien
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 05:13 PM
    skuldleif
    Les joueurs PlayStation n’allaient pas sur PC parce que les first party sortaient 2 ans après. C’est du bidon !

    En revanche les joueurs PC n’avaient pas grand intérêt à acheter une PlayStation. Là ils devront faire l’effort sauf si les jeux first party sont moyens. Et quand on regarde la gen PS5, c’est pour l’instant pas fameux en terme de first party .
    lafibre posted the 04/04/2026 at 05:54 PM
    Ça changera rien au problème principal de PS : trop peu de jeux first-party sortent chaque année. Trop peu intéressent les gens également, les chiffres restent relativement modestes globalement.

    Par ailleurs la PS6 sera bien sûr chère, 1000€ est tout à fait envisageable.

    La question des sorties PC n'a aucun impact sur les joueurs PS qui sont ravis juste à cause de leur fragilité (besoin de se rassurer "on a fait le bon achat, NOUS on a des trucs que TOI t'as pas").

    Après stratégiquement le choix de Sony a du sens : la prochaine Xbox pourrait lire leurs jeux... Et même la Steam Machine qui se positionnera comme une machine concurrente dédiée au salon.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 06:05 PM
    shambala93 Oui… et encore une fois ça ne concerne qu’une minorité. Que ce soit pour GTA 5 ou les jeux Sony, la plupart ne vont pas s’emmerder avec une machine en plus, surtout vu les coûts d’aujourd’hui. Et ce n’est pas comme si le joueur PC n’avait pas largement de quoi faire sans les jeux PS.

    Le problème ici, c’est que certains pensent que ce changement de politique va drastiquement modifier les habitudes des communautés sur X ou Y appareil. Sauf que le joueur PC, en général, ne s’encombre pas d’une autre machine. Même si quelques gros titres peuvent pousser certains à prendre une PS5, ça reste marginal. C’est juste la réalité des usages
    icebergbrulant posted the 04/04/2026 at 06:23 PM
    Slogans / Jingles

    "Le PC, c’est déPa C !
    Sony peut s’en disPen C !"

    "Les exclues Sony, c’est uniquement sur console !
    Pleurez joueurs PC blé C, votre colère vous déboussole !"


    Fin ou plutôt ce n’est que le début héhéhé
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 06:27 PM
    icebergbrulant "Jette des tomates" (humour :lol
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 06:33 PM
    daunyaul Énormément de joueurs PC ont une Playstation et ça sera d’autant plus vrai cette année, en novembre.
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 06:38 PM
    daunyaul
    Effectivement la stratégie de Sony n’a rien changé et son changement non plus. Le reste n’est que du bidon pour hérisser le phallus des fanboys.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 06:40 PM
    walterwhite Si tu le dis. Je ne nie pas que pas mal de joueur PC on une ps,de la à dire énormément...Mais peut importe, pour le joueur Full PC, l'achat de ps5 restera marginale. Surtout actuellement, un joueur PC va claquer minimum 600 euros pour GTA 6 alors qu'il sait qu'il l'aura plus tard dans de meilleures conditions, et qu'il y a largement de quoi faire jusque là pour patienter? Non. Le cas ou le joueur full PC prendrait une ps5 vis à vis de cette nouvelle politique reste marginale, point.
    niflheim posted the 04/04/2026 at 06:43 PM
    Joueurs PC, votre place est maintenant dans les WC https://www.pesesurstart.com/2022/08/01/un-joueur-installe-un-pc-dans-sa-toilette-et-cest-tout-simplement-ingenieux-video

    https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/fgxgy4/epic_toilet_gamer_setup/?tl=fr

    Allez Tchao !
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 06:44 PM
    L’autre consanguin qui ressemble à Minbox … au secours !
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 06:45 PM
    shambala93 putain la gueule
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 06:47 PM
    daunyaul Tu sais que j’ai raison, libre à toi de penser l’inverse.

    On va se marrer en novembre
    icebergbrulant posted the 04/04/2026 at 06:54 PM
    daunyaul
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 06:56 PM
    walterwhite Je sais que t'as raison de rien du tout. Tu fais juste une prédiction personnelle.
    On verra en novembre, mais ça ne changera rien au fait que le public PC n’achète pas une console pour un seul jeu. Après vu tes généralité de " énormément de joueur pc ont une ps".+ du fait que tu ressentes le besoin d'affirmer d'avoir raison te fais perdre toute crédibilité. J'en ai rien a foutre d'avoir raison, toi t'es passé de PC à console pour des choses qui te regarde. Mais un joueur full PC qui à une ludothèque bien installé, peut jouer dans les meilleures conditions, qu'ii sait que GTA 6 finira par arriver sur la console, il va acheter la ps5 pour GTA 6? Reste dans ton monde et continu d'avoir raison.
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 07:00 PM
    daunyaul
    Certains vont forcément craquer pour gtaVI c’est sûr. Maintenant quand la com va se lancer, si on apprend que le jeu sort en début 2027 sur PC, j’attendrais, sinon, rien que pour l’événement, je le prendrai sur PS5.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 07:02 PM
    shambala93 C'est ton droit
    kambei312 posted the 04/04/2026 at 07:22 PM
    Excellente nouvelle !
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 07:25 PM
    daunyaul L’archétype du joueur PC prétentieux « master race » qui s’auto-suffit avec sa tour remplie de ventilato de toutes les couleurs.

    Bref, en novembre, tu riras jaune quand GTA VI fera s’effondrer ton monde

    SONY est capable de déclencher l’achat de sa console avec un seul jeu, le monde du PC ne peut pas se targuer de faire la même chose.
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 07:33 PM
    walterwhite
    Ça reste un tiers, Sony n’y est pour rien. Seul Nintendo vend des jeux first party par camion et déclenche l’achat de consoles.
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 07:45 PM
    shambala93 LOL

    On en reparlera avec Wolverine, le prochain ND, Santa Monica…

    Si SONY n’étaient pas sûr de son karaté, ils ne couperaient pas le robinet des jeux vers le PC, ils ne feraient pas un 180 degré sur la stratégie du full exclu.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 07:53 PM
    walterwhite Tu débats avec une caricature que tu t’inventes.
    Je ne suis pas dans ton délire “master race vs consoleux”, ça n’a jamais été mon propos.
    Tu me colles une étiquette juste pour pouvoir t’exciter dessus, mais ça ne repose sur rien.
    Je n’ai même pas une machine de compétition, et je me fiche totalement de la “master race”.
    Donc ton archétype, tu peux te le garder.

    Ton “en novembre ton monde va s’effondrer”, c’est un sketch. Quel monde exactement ?
    Je sais très bien que GTA 6 va cartonner, je n’ai jamais dit le contraire.
    Je parlais du comportement global du joueur full PC, pas de ton scénario imaginaire où un jeu ferait basculer tout un public.

    Tu es tout seul dans un duel qui n’existe même pas.
    À part dire “j’ai raison”, tu ne fais que coller des étiquettes inventées parce que tu veux absolument avoir raison.

    Quand je disais que c’était marginal, c’était à l’échelle du marché, pas à l’échelle de ton cas perso.
    Si toi tu veux acheter une PS5 pour un jeu, c’est ton droit.
    Mais ne projette pas ton choix individuel sur tout le monde.

    Je ne suis pas dans ton délire de chiotte et j’ai mieux à faire que de jouer à “PC vs console”.
    On va s’arrêter là
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 07:55 PM
    walterwhite Et toi t'es là en mode "PLEURE,. GTA 6 VA FAIRE VENDRE DES TONNES DE PS5, MEME AUX FULL PC"
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 07:57 PM
    walterwhite
    Il n’y a pas de lol !
    Il n’y a que Nintendo qui a de gros system seller avec des jeux qui se vendent par camion.

    Tu le sais pertinemment. Wolverine ne va pas se vendre à 40 millions et ne va pas faire vendre 5/10 millions de machines en quelques jours/semaines.

    En revanche, Sony a raison de le faire pour son image. Néanmoins, le fait que leurs jeux sortent sur PC 2 ans après n’a rien changé.

    Pour preuve, la PS5 s’est bien vendue. Y’a que les tordues du site qui pensent que des millions de joueurs lambdas abandonnent la console pour un PC à 2000€. C’est votre fantasme !
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 07:57 PM
    daunyaul Ce pavé pour ne rien dire, merci bonne Pâques.

    shambala93 Nintendo vend énormément de jeux car ils n’ont pas les tiers, ou très peu. Faut bien jouer à quelque chose.

    Pour le reste, tu connais l’impact des exclus SONY, la combinaison PC+Playstation je l’invente pas, c’est quelque chose courant.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 08:02 PM
    walterwhite Ok bobo. La prochaine tu t'abstiens de me quoter, j'ai vraiment d'autres choses à foutre que de parler à des mongoles dans ton genre qui repondent que quand ça les arrange. Allez
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 08:07 PM
    daunyaul Ça devait s’arrêter a ton avant avant dernier message.

    Si t’es stressé va prendre l’air ou mets ta tête à côté de ta tour
    foxstep posted the 04/04/2026 at 08:12 PM
    Beaucoup de mauvaise n'empeche, vouloir que les jeux PS5 sortent sur PC car on a une préférence pour ce dernier est une chose, mais dire que le retour des exclues est strat "inutile" ou "changera rien" c'est de la mauvaise fois pure et dure
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 08:23 PM
    walterwhite

    Ça devait s’arrêter quand ? Quand tu as commencé à inventer des trucs pour te donner raison ?
    Ne me quote plus. Je n’ai pas de temps à perdre avec quelqu’un qui débat contre ses propres projections.
    Garde ton délire consoleux vs master race pour d’autres. Passe ton chemin
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 08:24 PM
    daunyaul « On va s’arrêter là »à 21h53 et ça continue
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 08:28 PM
    walterwhite Effectivement, je t'ai deja accordé trop de temps.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 08:38 PM
    foxstep T'as qu'a porter tes couilles et me quoter au lieu de faire un slalom.

    Je parle des joueurs Full PC. Je n'ai jamais dis que strategiquement c'était incompréhensible par Sony ce move. Mais là on entre dans d'autres facteurs du marché : concurrence futur des Steam machines, d'une futur xbox PC, des temps de développement à rallonge avec le contexte actuel.
    Mais ça ne changera rien dans l'absolu, ca fera peser la balance de la ps avec un pourcentage plus élevé que si les sorties PC etaient encore d'actualité, mais ça restera faible.
    daunyaul posted the 04/04/2026 at 08:41 PM
    Le reste c'est que de la branlette
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 09:33 PM
    walterwhite
    Nintendo vend des jeux parce que ses jeux plaisent au plus grand nombre.

    Bah non, y’a rien de courant en réalité quand on regarde les chiffres. Et encore moins sur cette gen pour des raisons d’intérêt. On verra quand les grosses cartouches sortiront m’enfin la gen a déjà 6 ans !
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 09:34 PM
    foxstep
    Y’a aucune mauvaise fois, suffît de voir le marché et les chiffres. Est-ce que la ps5 est un flop ? Non !

    Donc la sortie des jeux PlayStation sur PC 2 ans après leurs sorties sur ps5 n’a eu aucun impact sur ses ventes.
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 09:41 PM
    shambala93 On va attendre les ventes des jeux exclu Nintendo sur Switch 2 qui a plus de tiers sur la longueur.

    Pour le moment, Mario Kart World, Mario Tennis, Metroid 4 … n’ont pas affolés les compteurs malgré les ventes records de la machine.
    shambala93 posted the 04/04/2026 at 09:44 PM
    walterwhite
    Mario Kart World s’est très bien vendue même sans le pack. Toujours dans les top ventes.

    Et d’ailleurs la blague a tout ça est que les fanboys PlayStation n’ont pas arrêté de dire que les jeux PlayStation sur PC ne se vendaient pas, pour finalement dire que ça avait un impact…


    Schizophrénie des dingos !
    zanpa posted the 04/04/2026 at 09:44 PM
    vu la gen ps5 immonde je suis pas prêts de reprendre une playstation donc si plus d'exclu sur pc et bien pas grave dommage pour eu ils perdront des clients
    walterwhite posted the 04/04/2026 at 09:56 PM
    shambala93

    •Ventes totales : ≈ 9,57 millions
    •Dont via bundle Switch 2 : ≈ 8,1 millions
    •Dont jeu acheté séparément : ≈ 1,47 million

    Super les ventes sans packs, Mario Kart 8 l’éclate sur les ventes sans pack.
    brook1 posted the 04/04/2026 at 10:37 PM
    Le PDG a donné une interview à Bloomberg et même s'il ne le dit pas explicitement, ça va dans le sens des rumeurs de ces dernières semaines.
    bigb0ss posted the 04/04/2026 at 11:23 PM
    La pire gen de Sony cette PS5.
    Je suis pas prêt de prendre cette PS6
    shambala93 posted the 04/05/2026 at 12:26 AM
    walterwhite
    Mais c’est normal sur un lancement.
    Cependant il est dorénavant toujours dans les top malgré tout. Tfacon faut être minbox ou teubé, pleonasme pour croire que Nintendo n’a pas et n’aura pas de system seller sur Switch 2.
    walterwhite posted the 04/05/2026 at 12:40 AM
    shambala93 Je t’ai mis les chiffres plus haut, ce sont des faits, pas des extrapolations.

    On parle du premier nouveau Mario Kart depuis l’épisode Wii U. Résultat des courses, il fait moins bien que le 8 sur Switch et il se vend 4 Mario Kart avec pack contre un Mario Kart individuel.

    Leur prochaine grosse cartouche est invisible à l’horizon.
    malroth posted the 04/05/2026 at 04:54 AM
    zanpa pareil, j'ai revendu ma ps5 fin 2023 et montéun gros pc, franchement plus aucune envie de revenir aux consoles.

    Ent tout cas pas avec des spider man 3, horizon 3, Naughty dog full Woke...

    Le meilleur jeu PS5 de mon coté c'etait Returnal (qui a fini par sortir sur pc) mais moi je l'avais day one sur ps5 et platiné.

    Le reste franchement ya pas une exclue qui m'aie resté dans les memoires et au contraire ils m'ont dégouté pour la plus part.

    L'impression que ce sont tous les memes, ideologiquement, structureelement..ect

    J'ai peur que Sony a perdu le savoir faire des jeux solo.

    Capcom les démonte de A à Z sur ça et eux c'est miltiplateforme heureusement.

    Donc deja pour juste donner une envie d'un retour, faut deja regagner en crédibilité niveau qualité de jeux.
    pimoody posted the 04/05/2026 at 05:19 AM
    Si les Japonais reprennent la main sur leur entreprise Sony, peut être.
    zybear posted the 04/05/2026 at 06:32 AM
    drôle de move vu le contexte hardware actuel. Bon courage à eux.
    Xbox proposera de l'ouverture, eux se replient sur eux même. 2 salles, 2 ambiances.

    Perso, plus envie de me faire chier avec des consoles fermée/services full payant dont les vrai exclus qui te plaisent se comptent sur les doigts d'une main.

    Ca sens les jeux cross-gen sans fin cette histoire.
    nyseko posted the 04/05/2026 at 06:45 AM
    Ils ont vraiment très peur que les Steam Machines et la Xbox Helix ne récupèrent beaucoup de joueurs.
    tripy73 posted the 04/05/2026 at 11:18 AM
    Rien de nouveau ça depuis décembre dernier qu'ils ont été retiré : https://x.com/i/status/2040540973952806940
    leonr4 posted the 04/05/2026 at 11:24 AM
    Marrant de voir tous les rageux claquer des fesses à l'idée que SONY mettent fin aux portages PC de leurs jeux solo du moins dont pourtant ils en ont rien à secouer à les écouter mais visiblement pas tant que ça :3

    Et ceux qui n'arrêtent pas de nous marteler qu'ils se tirent une balle dans le pied si jamais ils fassent ça lulz.
    Toute cette soudaine inquiétude est à mourir de rire surtout venant des plus gros hypocrites qui trouvent les exclusivités consoles géniales quand ça concerne Nintendo, mais un SONY qui redevient raisonnable en optant pour ce qui a toujours fais partie des forces de ses consoles c'est une mauvaise stratégie
    jeankulasec posted the 04/05/2026 at 11:56 AM
    Bon prix équilibré , ça c'est mort..
    51love posted the 04/05/2026 at 12:09 PM
    Sony qui fait volte face avec l'arrivée de Steam dans les salons (oh mais quelle surprise )

    Sony qui retire ses icônes crossplay en même temps qu'ils changent la mention du PC sur la plupart de leurs Studios internes.

    Les pro S nous avaient pas dit que le "crossplay" n'était pas en lien avec le PC, mais avec la future PlayStation portable il y a quelques mois *déni* ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo