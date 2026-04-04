Encore de nouveaux petits détails qui confirment les rumeurs recentes.Allez hop hop une PS6 à un bon prix équilibré, de vrai exclues, et on reviens en force. Ah et sans le drift stick cette fois ci SVP, merciEt PS: RIP à la legende, c'était quasi mon oncle, la belle époque, on t'oublira jamais goat, rest in peace.