(Le jeu essayait d'atteindre les 60FPS/1080p portable et salon, maintenant il atteint les 60FPS et passe en salon à 1440p)"Sur la Switch 2, la résolution est de 1440p en mode docké et de 1080p en mode portable, les deux tournant désormais à un taux constant de 60 images par seconde. Nous l'avons rapidement testé nous-mêmes sur Switch 2 en préparation de cet article, et nous pouvons confirmer que la fluidité est une amélioration massive par rapport à la version initiale de 2025"Un démo en plus à été rajoutée