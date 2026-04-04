profile
System Shock Remake
13
Likers
name : System Shock Remake
platform : PC
editor : OtherSide Entertainment
developer : Night Dive Studios
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6154
visites since opening : 10777419
nicolasgourry > blog
all
[NS2] System Shock / Amélioration technique + Demo

(Le jeu essayait d'atteindre les 60FPS/1080p portable et salon, maintenant il atteint les 60FPS et passe en salon à 1440p)

"Sur la Switch 2, la résolution est de 1440p en mode docké et de 1080p en mode portable, les deux tournant désormais à un taux constant de 60 images par seconde. Nous l'avons rapidement testé nous-mêmes sur Switch 2 en préparation de cet article, et nous pouvons confirmer que la fluidité est une amélioration massive par rapport à la version initiale de 2025"

+


Un démo en plus à été rajoutée

NinendoLife
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/04/2026 at 11:30 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    narustorm posted the 04/04/2026 at 12:19 PM
    Toujours pas de signe de la version physique sur switch 2 ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo