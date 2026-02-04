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Jason Blundell est déjà de retour avec Magic Fractal Studios


Jason Blundell a annoncé la création de Magic Fractal Studios à l’occasion d’un live avec JCbackfire, un streamer spécialisé dans la franchise Call of Duty.

Ancien pilier de Treyarch, Jason Blundell s’est imposé comme l’un des principaux visages du mode Zombies de Call of Duty, dont il a dirigé plusieurs itérations marquantes, contribuant à installer durablement cette composante dans la popularité de la série.

Après avoir quitté Treyarch en 2020, il s’était associé à Dave Anthony pour fonder Deviation Games, un studio basé à Los Angeles et soutenu financièrement par Sony Interactive Entertainment dans le cadre d’un partenariat autour d’une nouvelle licence. Jason Blundell avait néanmoins quitté Deviation Games dès 2022, avant même que le projet ne soit dévoilé, le studio finissant par fermer ses portes l’année suivante.

Il avait ensuite refait surface en mars 2025 au sein de Dark Outlaw Games pour le compte de Sony Interactive Entertainment via PlayStation Studios. Cette nouvelle tentative n’aura pas duré, le studio ayant cessé ses activités en mars 2026 selon les informations de Jason Schreier.

Avec Magic Fractal Studios, Jason Blundell retourne dans le monde de l'indépendance. Les contours du studio restent encore flous à ce stade, qu’il s’agisse de sa taille, de ses partenaires ou de ses premiers projets, mais cette annonce marque un nouveau départ pour une figure importante du jeu de tir moderne.
Magic Fractal Studios - https://magicfractal.com
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    posted the 04/02/2026 at 01:23 AM by altendorf
    comments (3)
    stardustx posted the 04/02/2026 at 02:15 AM
    Incroyable, il a carrément réussi a extorquer le même pigeon 2 fois de suite, même Jade Raymond doit être jalouse.
    rider288 posted the 04/02/2026 at 07:11 AM
    Va peut être falloir qu'il avance un peu, son jeu était encore qu'au début...
    altendorf posted the 04/02/2026 at 03:16 PM
    rider288 Il donne l'impression de ne pas être très stable dans ses projets
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