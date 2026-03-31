Principale nouveauté : Ajout du mode de bataille Bob-omb Blast.

Vous pouvez avoir jusqu’à 10 Bob-ombs en main à la fois.

La distance à laquelle les Bob-ombs peuvent être lancées dépend de la durée d’appui sur le bouton L.

Augmentation de leur amplitude de mouvement latéral.Il est désormais plus facile de suivre un raccourci immédiatement après avoir utilisé une Bill Balle.Augmentation de la vitesse de la Bill Balle sur certaines portions des circuits du Château de Bowser, du Pic Étoilé et de la Route Arc-en-ciel.Réduction de la portée du boomerang.Réduction du nombre de lancers consécutifs autorisés.Ajustement de la probabilité d’obtention des objets dans les boîtes à objets pendant les courses.Ajustement du temps d’invincibilité après une toupie ou un crash pendant une course, qui varie désormais en fonction du personnage et du véhicule.Plus le poids est élevé, plus le temps d’invincibilité est long.Les joueurs ne seront plus écrasés par des éléments tels que les Thwomps pendant une toupie ou un crash.Il est désormais possible d’être touché par la foudre ou des Carapaces à pics immédiatement après avoir été écrasé par des éléments tels que les Thwomps.Les Bob-ombs et Bananes ne rebondissent plus sur les lianes des Plantes Piranha Lierres.En mode Solo ou en 1 joueur lors d’une Partie en ligne ou sans fil, jusqu’à deux avertissements s’afficheront lorsque des objets comme des Carapaces rouges ou des Carapaces à pics arrivent par derrière.Réduction du temps avant l’arrêt de la roulette pour déterminer le circuit en Partie en ligne et sans fil.