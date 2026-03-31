Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Super Mario Galaxy 1+2
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name : Super Mario Galaxy 1+2
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
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[Super Mario Galaxy Le Film] Vers un démarrage record et une première note


Le film Super Mario Bros. a connu un succès retentissant, se hissant parmi les plus gros succès de 2023 avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes. Le film Super Mario Galaxy sortira le 1er avril et s'annonce comme l'un des plus gros cartons de l'année, avec des recettes mondiales estimées à 350 millions de dollars pour son premier week-end. Mamma mia ! Selon Deadline, la suite vise 175 millions de dollars de recettes en cinq jours aux États-Unis et au Canada, et 175 millions de dollars à l'international dans 79 pays. Voici d'ailleurs une première note :



Le film sort demain chez nous.

Source : https://www.imdb.com/fr/news/ni65774278/?ref_=tt_nwr_1/
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    posted the 03/31/2026 at 04:10 AM by link49
    comments (6)
    kidicarus posted the 03/31/2026 at 04:15 AM
    Le premier film que j'irais dès mon retour en France.
    Par contre, je suis dégoûté du spoil effectué par Universal sur la présence de Fox.
    Le responsable de Universal qui a fait ça doit être enfermé.
    link49 posted the 03/31/2026 at 04:44 AM
    J'y vais demain. J'ai trop hâte ayant adoré le premier.
    cyr posted the 03/31/2026 at 05:08 AM
    Non merci. Si je dois aller au cinéma, c'est pour le nouveau pixar.
    sardinecannibale posted the 03/31/2026 at 05:15 AM
    J'essaierai de le regarder au cinéma mais j'avoue quand même avoir été déçu par le premier film qui faisait tout juste le travail sans aucune prise de risque. Ça fonctionne une fois, pas deux. Surtout que Harmonie est là donc ne ratez pas son personnage
    kidicarus posted the 03/31/2026 at 05:27 AM
    cyr jumper est très sympa, surtout la seconde partie.
    link49 posted the 03/31/2026 at 05:40 AM
    cyr kidicarus perso j'ai pas trop accroché à Jumper.
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