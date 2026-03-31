Le film Super Mario Bros. a connu un succès retentissant, se hissant parmi les plus gros succès de 2023 avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes. Le film Super Mario Galaxy sortira le 1er avril et s'annonce comme l'un des plus gros cartons de l'année, avec des recettes mondiales estimées à 350 millions de dollars pour son premier week-end. Mamma mia ! Selon Deadline, la suite vise 175 millions de dollars de recettes en cinq jours aux États-Unis et au Canada, et 175 millions de dollars à l'international dans 79 pays. Voici d'ailleurs une première note :
Le film sort demain chez nous.
Source : https://www.imdb.com/fr/news/ni65774278/?ref_=tt_nwr_1/
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posted the 03/31/2026 at 04:10 AM by link49
Par contre, je suis dégoûté du spoil effectué par Universal sur la présence de Fox.
Le responsable de Universal qui a fait ça doit être enfermé.