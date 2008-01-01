Selon des informations rapportées par le journaliste tech Alex Heath, Disney aurait, à un moment donné, envisagé l’idée de racheter Epic Games, à qui l’on doit notamment Fortnite.L’information a été partagée dans le podcast The Town with Matt Belloni. Selon Alex Heath, certains cadres de Disney seraient encore intéressés par une telle opération et resteraient attentifs à une éventuelle fenêtre favorable. Néanmoins, il ne s’agirait pas d’un projet concret à l’heure actuelle, mais plutôt d’une réflexion stratégique évoquée en interne.Le sujet ferait par ailleurs débat au sein de l’entreprise, puisque d’autres dirigeants considéreraient qu’un rachat d’Epic Games ne serait pas nécessairement une bonne idée. Rien n’indique donc qu’une offre soit en préparation, ni même que le groupe compte réellement passer à l’action à court terme.Cette piste s’inscrit toutefois dans un contexte plus large : Disney chercherait à renforcer sa présence dans le jeu vidéo, perçu comme un levier de croissance potentiel par certains anciens cadres du groupe.Pour rappel, Epic Games est détenu en majorité par son fondateur Tim Sweeney, avec environ 50% des parts. Le géant chinois Tencent possède de son côté près de 40%, le reste étant réparti entre différents investisseurs minoritaires, dont Sony (5,4%).