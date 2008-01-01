profile
Epic Games
12
Likers
name : Epic Games
official website : http://www.epicgames.com/
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 470
visites since opening : 1219117
altendorf > blog
Disney aurait envisagé le rachat d’Epic Games


Selon des informations rapportées par le journaliste tech Alex Heath, Disney aurait, à un moment donné, envisagé l’idée de racheter Epic Games, à qui l’on doit notamment Fortnite.

L’information a été partagée dans le podcast The Town with Matt Belloni. Selon Alex Heath, certains cadres de Disney seraient encore intéressés par une telle opération et resteraient attentifs à une éventuelle fenêtre favorable. Néanmoins, il ne s’agirait pas d’un projet concret à l’heure actuelle, mais plutôt d’une réflexion stratégique évoquée en interne.

Le sujet ferait par ailleurs débat au sein de l’entreprise, puisque d’autres dirigeants considéreraient qu’un rachat d’Epic Games ne serait pas nécessairement une bonne idée. Rien n’indique donc qu’une offre soit en préparation, ni même que le groupe compte réellement passer à l’action à court terme.

Cette piste s’inscrit toutefois dans un contexte plus large : Disney chercherait à renforcer sa présence dans le jeu vidéo, perçu comme un levier de croissance potentiel par certains anciens cadres du groupe.

Pour rappel, Epic Games est détenu en majorité par son fondateur Tim Sweeney, avec environ 50% des parts. Le géant chinois Tencent possède de son côté près de 40%, le reste étant réparti entre différents investisseurs minoritaires, dont Sony (5,4%).
The Town with Matt Belloni - https://www.youtube.com/watch?v=K5yRAF5MWf4
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/30/2026 at 10:14 PM by altendorf
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo